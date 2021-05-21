В хоккей играют настоящие не звезды
Сборная России сыграет на мировом первенстве в Риге без своих козырей из НХЛ.
Сборная России сыграет на мировом первенстве в Риге без своих козырей из НХЛ.
Сегодня хоккейная сборная России матчем с чехами открывает выступление на чемпионате мира в Риге, который не похож на большинство предыдущих чемпионатов. Расклад перед ним очень сложно оценить
Для сборной России этот чемпионат мира, который Рига должна была принимать вместе с Минском, но осталась без напарника, когда Международная федерация хоккея (IIHF) сдалась под жестоким напором тех, кому не нравилась идея доверять охваченной протестами Белоруссии топовые соревнования, — очередная попытка вернуть себе звание по крайней мере формально лучшей хоккейной команды планеты.
Но вот дальше — как отрезало. Практически все чемпионаты мира, последовавшие за минским триумфом 2014 года, были одной и той же историей — об упущенном обидным образом шансе. Иногда шансе вернейшем. В 2015 году сборная России так и не разобралась, что делать с канадцами в финальном матче. В 2016 году у себя дома, в Москве срезалась в полуфинале на котировавшихся куда ниже финнах. В 2017 году во втором периоде полуфинальной встречи от души измывалась над канадцами и вроде бы отправила их в нокаут, но в заключительном периоде вдруг «поплыла» сама. В 2018-м, уже в свежеобретенном ранге олимпийского чемпиона наткнувшись на них же в четвертьфинале, пропустила роковую шайбу в овертайме. Наконец, на предыдущем чемпионате мира, в 2019 году в Словакии (швейцарский в 2020-м сорвал коронавирус), случилась осечка, видимо, самая обидная. Сборная России не просто входила в список фаворитов, а выглядела фаворитом безусловным. Но опять в полуфинале ее вырубили финны — крепкой защитой и единственным голом двухметрового гиганта Марко Анттилы.
Человеку, не знакомому с общим, что ли, контекстом, может показаться, что раз уж на тех чемпионатах сборная России обязательно оступалась, то в Риге взлет точно будет чудом. Дело не в том, что ею руководит новый, назначенный только прошлым летом, в разгар пандемии тренер Валерий Брагин, до этого
Дело в заявке сборной России. Именно она заранее обеспечивала ей фаворитский статус на чемпионатах минувшего десятилетия.
КХЛ — сильная лига, но лучшие российские игроки
В ней всего семь человек (в лучшем случае по ходу турнира добавятся еще двое — под них держат свободные места в заявке), чьи клубы не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли, и нет никого из верхнего эшелона российских хоккейных звезд. Эшелон второй представляют разве что защитники «Филадельфия Флайерс» и «Колумбус Блю Джекетс» Иван Проворов и Владислав Гавриков. Никита Задоров в «Чикаго Блэкхокс» лидировал в клубе по набранным штрафным минутам, но остальные статистические показатели у него так себе. Артему Зубу из «Оттава Сенаторс» и Никите Нестерову из «Калгари Флеймс», еще двум игрокам обороны, доставалось немного игрового времени. Форвард «Колумбуса» Михаил Григоренко в 32 матчах забил всего четыре гола, а другой нападающий — Александр Барабанов — расцвел лишь на излете «регулярки», после обмена из «Оттавы» в «Сан-Хосе Шаркс». Ничего пугающего в этом списке, в общем, нет.
Только вряд ли его стоит принимать за приговор сборной России. Дефицит видных энхаэловцев — это примета латвийского чемпионата, пришедшегося на слишком специфическое время. Финиш регулярного первенства лиги
В положении, похожем на российское, все фавориты. У чехов еще довольно приличное усиление из Америки в лице Якуба Враны, Доминика Кубалика, Филипа Гронека, Филипа Задины. А шведы, также очутившиеся на предварительном этапе в группе с россиянами, привезли команду, здорово напоминающую евротуровскую. Позиционирующийся как фронтмен нападения сборной Канады Макс Комтуа не вошел даже в первую сотню бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, а в заявке его команды нашлись места и для хоккеиста подмосковного «Витязя» Джастина Данфорта, и для игравшего в университетских соревнованиях тинейджера Оуэна Пауэра, и для представителей низших профессиональных лиг. Та же картина в сборной США, которая, скажем, взяла год не игравшего в профессиональный хоккей ветерана Брайана Бойла. Финны вообще на НХЛ наплевали. Как, кстати, и в 2019-м, когда продемонстрировали, что чемпионаты мира можно выигрывать и не полагаясь на десант с противоположного берега Атлантики, а благодаря сыгранности и дисциплине. У молодежных сборных Брагина с этими качествами все было в полном порядке.
Алексей Доспехов.