В хоккей играют настоящие не звезды

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
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1/4 финала
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1/4 финала
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1/4 финала
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Словакия
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Чехия
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Швейцария
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8
Швеция
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Группа B
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Германия
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2
Италия
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3
Казахстан
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4
Канада
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5
Латвия
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6
Норвегия
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7
США
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8
Финляндия
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08:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В хоккей играют настоящие не звезды

Сборная России сыграет на мировом первенстве в Риге без своих козырей из НХЛ.

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Сегодня хоккейная сборная России матчем с чехами открывает выступление на чемпионате мира в Риге, который не похож на большинство предыдущих чемпионатов. Расклад перед ним очень сложно оценить из-за страшного дефицита заметных хоккеистов из НХЛ, с которым столкнулись все фавориты, в том числе российская команда. Правда, не испытывая такого дефицита, она несколько лет подряд никак не могла добраться до золота мировых первенств, несмотря на высокие котировки.

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Для сборной России этот чемпионат мира, который Рига должна была принимать вместе с Минском, но осталась без напарника, когда Международная федерация хоккея (IIHF) сдалась под жестоким напором тех, кому не нравилась идея доверять охваченной протестами Белоруссии топовые соревнования, — очередная попытка вернуть себе звание по крайней мере формально лучшей хоккейной команды планеты. Когда-то оно было для нее чем-то очень привычным. Полтора десятилетия пролетая мимо золота чемпионатов мира, российская сборная в 2008 году в Квебеке странную серию прервала, а за следующие пять лет взяла высшие награды еще трижды.

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Но вот дальше — как отрезало. Практически все чемпионаты мира, последовавшие за минским триумфом 2014 года, были одной и той же историей — об упущенном обидным образом шансе. Иногда шансе вернейшем. В 2015 году сборная России так и не разобралась, что делать с канадцами в финальном матче. В 2016 году у себя дома, в Москве срезалась в полуфинале на котировавшихся куда ниже финнах. В 2017 году во втором периоде полуфинальной встречи от души измывалась над канадцами и вроде бы отправила их в нокаут, но в заключительном периоде вдруг «поплыла» сама. В 2018-м, уже в свежеобретенном ранге олимпийского чемпиона наткнувшись на них же в четвертьфинале, пропустила роковую шайбу в овертайме. Наконец, на предыдущем чемпионате мира, в 2019 году в Словакии (швейцарский в 2020-м сорвал коронавирус), случилась осечка, видимо, самая обидная. Сборная России не просто входила в список фаворитов, а выглядела фаворитом безусловным. Но опять в полуфинале ее вырубили финны — крепкой защитой и единственным голом двухметрового гиганта Марко Анттилы.

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Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021

Человеку, не знакомому с общим, что ли, контекстом, может показаться, что раз уж на тех чемпионатах сборная России обязательно оступалась, то в Риге взлет точно будет чудом. Дело не в том, что ею руководит новый, назначенный только прошлым летом, в разгар пандемии тренер Валерий Брагин, до этого долго-долго трудившийся на молодежном уровне, а со СКА в прошедшем сезоне не совершивший ничего такого, чтобы доказать исключительность своих умений (в полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА справился с петербуржцами довольно убедительно). И не в том, что сборная России, выиграв общий зачет Евротура, на заключительном его этапе в мае, то есть этапе «разминочном» перед главным турниром года, была как-то совсем невыразительна в матчах против финнов и чехов: на команду, готовую штурмовать верхушку, она совершенно не походила. В конце концов, работа с российской молодежкой намекала на талант Брагина подводить хоккеистов в хорошем тонусе к конкретному короткому состязанию, а выкладываться в товарищеских, по сути, встречах в преддверии чемпионата не было никакого практического смысла. Наоборот, смысл был в том, чтобы поберечь силы и скрыть козыри.

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Дело в заявке сборной России. Именно она заранее обеспечивала ей фаворитский статус на чемпионатах минувшего десятилетия.

КХЛ — сильная лига, но лучшие российские игроки все-таки выступают в НХЛ. Так вот, всякий раз перед мировым первенством сборная России получала солидный отряд хоккеистов, выступающих в Америке, в том числе хоккеистов знаменитых и на пике. Мало кому из отечественных звезд приходило в голову игнорировать такие приглашения. А американский отряд, прибывший в 2019 году в Словакию, вообще производил впечатление устрашающее — Александр Овечкин и Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский, Никита Гусев и Евгений Кузнецов. На самом деле до оптимального с точки зрения звучности имен варианта той сборной не хватало трех-четырех фамилий.

Вариант латвийский — совершенная ему противоположность. Подавляющее большинство игроков — из КХЛ (причем нет некоторых ее героев, например, динамовского бомбардира Вадима Шипачева, который мог бы закрыть ценную позицию центрфорварда, и мастера биться рядом с воротами Максима Мамина из ЦСКА). Три полных пятерки — дебютанты чемпионатов мира. А американская бригада удивительно скудна.

В ней всего семь человек (в лучшем случае по ходу турнира добавятся еще двое — под них держат свободные места в заявке), чьи клубы не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли, и нет никого из верхнего эшелона российских хоккейных звезд. Эшелон второй представляют разве что защитники «Филадельфия Флайерс» и «Колумбус Блю Джекетс» Иван Проворов и Владислав Гавриков. Никита Задоров в «Чикаго Блэкхокс» лидировал в клубе по набранным штрафным минутам, но остальные статистические показатели у него так себе. Артему Зубу из «Оттава Сенаторс» и Никите Нестерову из «Калгари Флеймс», еще двум игрокам обороны, доставалось немного игрового времени. Форвард «Колумбуса» Михаил Григоренко в 32 матчах забил всего четыре гола, а другой нападающий — Александр Барабанов — расцвел лишь на излете «регулярки», после обмена из «Оттавы» в «Сан-Хосе Шаркс». Ничего пугающего в этом списке, в общем, нет.

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Только вряд ли его стоит принимать за приговор сборной России. Дефицит видных энхаэловцев — это примета латвийского чемпионата, пришедшегося на слишком специфическое время. Финиш регулярного первенства лиги из-за позднего старта состоялся прямо перед турниром, не дав им времени на отдых и разгрузку, а уплотненный календарь клубного сезона вкупе с необходимостью отбывать недельный карантин по прибытии в Ригу окончательно добили желание игроков метаться через океан и череду часовых поясов ради новой порции игр, как и желание менеджеров сборных дергать их.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

В положении, похожем на российское, все фавориты. У чехов еще довольно приличное усиление из Америки в лице Якуба Враны, Доминика Кубалика, Филипа Гронека, Филипа Задины. А шведы, также очутившиеся на предварительном этапе в группе с россиянами, привезли команду, здорово напоминающую евротуровскую. Позиционирующийся как фронтмен нападения сборной Канады Макс Комтуа не вошел даже в первую сотню бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, а в заявке его команды нашлись места и для хоккеиста подмосковного «Витязя» Джастина Данфорта, и для игравшего в университетских соревнованиях тинейджера Оуэна Пауэра, и для представителей низших профессиональных лиг. Та же картина в сборной США, которая, скажем, взяла год не игравшего в профессиональный хоккей ветерана Брайана Бойла. Финны вообще на НХЛ наплевали. Как, кстати, и в 2019-м, когда продемонстрировали, что чемпионаты мира можно выигрывать и не полагаясь на десант с противоположного берега Атлантики, а благодаря сыгранности и дисциплине. У молодежных сборных Брагина с этими качествами все было в полном порядке.

Алексей Доспехов.

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1935
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Швейцария
Швейцария
3
Великобритания
Великобритания
1938
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
1952
Норвегия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швеция
Швеция
2018
Дания
1
Швеция
Швеция
2
Швейцария
Швейцария
3
США
США
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