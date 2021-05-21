Быков: У меня нет никакой тревоги за сборную России на ЧМ-2021

— Мы воспитаны на традициях, которые были заложены еще нашими ветеранами. Всегда ехали за победами. Будем болеть за сборную России на чемпионате мира.

По большому счету, у меня нет никакой тревоги за сборную. Я вижу, что у нас сбалансированная команда по всем позициям. Подъехали защитники из НХЛ, вратари зарекомендовали себя с хорошей стороны. У всех ребят есть амбиции показать, на что они способны.

Я очень настороженно отношусь к прозвищу «Красная машина». Не мы сами называли себя так. Это делали канадцы — наши соперники. Тем самым они показывали уважение к тем хоккеистам, с которыми они играли. И которые их обыгрывали, — цитирует Быкова «Спорт День за Днем».