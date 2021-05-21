Быков: У меня нет никакой тревоги за сборную России на ЧМ-2021
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2021 года в Риге.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2021 года в Риге.
— Мы воспитаны на традициях, которые были заложены еще нашими ветеранами. Всегда ехали за победами. Будем болеть за сборную России на чемпионате мира.
По большому счету, у меня нет никакой тревоги за сборную. Я вижу, что у нас сбалансированная команда по всем позициям. Подъехали защитники из НХЛ, вратари зарекомендовали себя с хорошей стороны. У всех ребят есть амбиции показать, на что они способны.
Я очень настороженно отношусь к прозвищу «Красная машина». Не мы сами называли себя так. Это делали канадцы — наши соперники. Тем самым они показывали уважение к тем хоккеистам, с которыми они играли. И которые их обыгрывали, — цитирует Быкова «Спорт День за Днем».
Чемпионат мира по хоккею пройдет в латвийской Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе россияне встретятся с командами Чехии, Белоруссии, Дании, Швеции, Швейцарии, Словакии и Великобритании.