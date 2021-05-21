Модельер, покерист и музыкант: самый необычный соперник России на ЧМ

История сборной Великобритании
Хоккей — отнюдь не самый популярный вид спорта в Великобритании, однако национальная команда выступает в сильнейших турнирах уже более века. Вообще все титулы британцы завоевали до начала Второй Мировой войны, но их список впечатляет: олимпийские золотая и бронзовая награды, несколько медалей чемпионатов мира — и это в годы, когда канадцы обычно одерживали двузначные победы.
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В 1994 году британцы выступали в одной группе с россиянами, проиграли 3:12 (одна из крупнейших российских побед в новейшей истории) и покинули сильнейший дивизион на 25 лет.
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Возвращение состоялось после эпичной победы над венграми. К середине третьего периода британцы уступали 0:2, но успели отыграться (вторую шайбу они забросили за 15 секунд до сирены, до этого многолетний первый номер команды Бен Боунс отразил буллит) и победили в серии послематчевых бросков.
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Турнир 2019 года стал по-своему триумфальным для представителей Туманного Альбиона, команда добилась одного из наиболее значимых достижений за последние 80 лет. В заключительном туре британцы, не набравшие ни одного очка, встречались с другим аутсайдером группы — командой Франции. Победитель этой игры сохранял прописку в высшем дивизионе. К середине второго периода британцы «горели» 0:3, вторую и третью шайбы французы забросили с разницей в шесть секунд.
Магическая история повторилась: островитяне сумели сравнять счет и одержать победу в овертайме. Просто посмотрите на эмоции британских игроков и фанатов, складывается впечатление, что они выиграли чемпионат мира.
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Первая с 1962 года победа в высшем дивизионе ознаменовала сохранение прописки в элите на следующий год. Такого с британцами не случалось никогда со времен введения деления на дивизионы в 1950-х. Сборной России в предстоящей встрече нужно быть на чеку до последнего свистка — эти парни просто так никогда не сдаются.
Легионеры
Перед чемпионатом мира в Риге большинство британских хоккеистов выступало на домашнем льду. В настоящий момент в команде есть всего один легионер — Марк Ричардсон «пылит» во второй бундеслиге.
Пристально стоит следить за 21-летним форвардом Лиамом Кирком. Именно он стал первым в истории британского хоккея игроком, который родился и вырос в Англии и был задрафтован клубом НХЛ (парня выбрала «Аризона» под общим 189-м номером на драфте-2018). В интервью газете Yorkshire Post британец рассказал, что возвращение в Северную Америку остается его главным приоритетом.
Я очень хочу вернуться в Северную Америку, это все еще моя основная цель. В матчах чемпионата мира я буду сфокусирован на том, чтобы продемонстрировать качественный хоккей и доказать, что достоин контракта новичка в команде НХЛ. Если не получится, то я готов рассмотреть возможность выступления в АХЛ или другой лиге.
Лиам Киркнападающий сборной Великобритании
Кирк — довольно разносторонний парень, имеющий еще одно значимое достижение. В прошлом году он представил гостевую линию одежды собственной разработки в хоккейном магазине Cross Check Clothing. Часть прибыли игрок отдает на благотворительность.
«Семейный бизнес»
Интересна судьба одного из самых заметных форвардов прошлого чемпионата Бретта Перлини. Он родился в Канаде и выступает за Великобританию, а его младший брат Брендан, наоборот, появился на свет в Англии, но представляет Канаду. Оба брата были задрафтованы клубами НХЛ (Брендан аж в первом раунде под 12-м номером «Аризоной»).
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Две недели назад май этого года уже стал особенным для Бретта.
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Ровно за год до этого Перлини сделал коллаборацию с производителем хоккейной экипировки Bauer. Совместно они разработали дизайн коньков и назвали их «лучшие дни». Рисунок выполнил Дэн Хэйес — художник, работавший с олимпийским чемпионом по прыжкам в длину Грегом Рутерфордом, форвардом «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусом Рэшфордом, нападающим «Ливерпуля» и команды Бельгии Дивоком Ориги.
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Ближе всех к России подъезжал защитник Бен О’Коннор, на протяжении сезона выступавший в казахстанской «Сарыарке». Перед входом команды в ВХЛ О’Коннор перешел в другой казахстанский клуб — «Арлан». В мае 2018 года защитник подписал контракт с клубом КХЛ «Барысом», но через несколько недель стороны расторгли соглашение, и британец так и не успел стать первым представителем своей страны в лиге.
Маркетинг, рекрутинг и страхование
Для большинства хоккеистов сборной Великобритании хоккей — не единственный источник дохода, в том числе и потому, что местная лига была прервана более чем на год.
Как минимум восемь человек, включая 38-летнего капитана Джонатана Филлипса и О’Коннора, заняты в компании Gameplan, которая специализируется на страховании жизни, бизнеса и недвижимости. Большинство ее сотрудников — бывшие и действующие атлеты.
Во вратарской линии, помимо Боунса, также значится Джексон Уисл.
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Кроме выступлений за «Ноттингем» и национальную сборную, он также работает тренером в академии Whistle Hockey и занимается строительным бизнесом.
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Защитник «Манчестера» Даллас Эрхардт рассказал о работе рекрутером в интервью пресс-службе IIHF.
Да, думаю, это достаточно необычная ситуация. Помимо хоккея, я работаю в компании ON: iT, специализирующейся на рекрутинге в области IT. Мы занимаемся подбором специалистов достаточно высокого уровня. Больше всего я взаимодействую с одним из наших директоров и осуществляю поиск опытных разработчиков.
Даллас Эрхардтзащитник «Манчестера»
Как и большинство других команд «Манчестер» имеет соглашение с местным учебным заведением (в данном случае это Университет Солфорда), по которому хоккеисты в свободное время имеют возможность получить образование. Такой программой воспользовался и Эрхардт, получивший ученую степень по направлению «Международный бизнес» и познакомившийся в это же время с будущим работодателем, который является одним из спонсоров хоккейного «Манчестера» и базируется в этом городе.
«В компании мне очень нравится работа в команде. Это напоминает мне командный дух, который есть у нас в хоккейном клубе. Каждый старается помочь другому ради общего дела», — говорил Эрхардт при устройстве в ON: iT три года назад.
Как отмечается IIHF, большинство британских игроков начинают беспокоиться о своем будущем после 30 лет либо по окончании профессиональной карьеры. Пример Эрхардта от них отличается, он получил еще одну профессию достаточно рано. Тем не менее хоккеист не исключает, что может продолжить работать в хоккее после того, как перестанет в него играть.
Защитник Марк Гарсайд родом из Шотландии. В отличие от Элитной хоккейной лиги, которая до прошедшего сезона была представлена клубами из всех четырех регионов Британии, в составе национальной сборной есть представители Англии, Уэльса (кстати, их достаточно много, чуть ли не полкоманды) и Шотландии.
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У Гарсайда есть необычное увлечение — он пишет музыку в жанрах фолк и инди.
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Не менее интересное описание аккаунта у автора победной шайбы в ворота французов Бена Дэвиса. Давайте быстренько еще раз посмотрим на тот классный гол.
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Помимо уроков хоккея, валлиец также рассказал о «средней игре в покер и ужасном обращении с доской для сёрфинга».
В январе Дэвис поздравил представителя Уэльса Гервина Прайса с первой в карьере победой на чемпионате мира по дартс.
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В декабре снялся в рекламе.
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А почти год назад, судя по записи в Instagram, сделал предложение своей украинской девушке Алене Бабаевой.
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22-летний английский форвард Сэм Дагган, как и Кирк начинавший сезон в Швеции, в настоящее время обучается по программе «спортивная аналитика» в Столичном университете Кардиффа.
Форвард Роберт Лахович связан с торговлей — он является послом бренда в магазине Warrior Hockey UK и занят в бизнесе по нанесению изображений на керамические кружки CDCMugs, говорится в описании его профиля в Twitter.
Его коллега по амплуа Бен Лейк работал в маркетинге во время перерыва в матчах лиги и всерьез задумывался о завершении карьеры.
«Когда Элитная лига была приостановлена, мы были в полном неведении. Я не знал, выйду ли еще хоть раз на лед», — вспоминает 31-летний хоккеист в интервью газете Belfast Telegraph.
Форвард «Белфаста» и сборной Великобритании Кьяран Лонг родился в Англии, но постоянно проживает в североирландском Портадауне, как указано в его профиле в Twitter. Одноименный футбольный клуб четырежды выигрывал чемпионат Северной Ирландии, имеющий полупрофессиональный статус.
Наконец, последняя красивая история, которая связана с британским хоккеем, но в этот раз не имеет отношения к сборной. Помощник главного тренера «Кардиффа» Люк Пижо, который ранее на протяжении многих лет выступал за клуб, в прошлом году решил прервать карьеру и полноценно заняться научными исследованиями по изучению рака, которые он совмещал с хоккеем на протяжении 10 лет. Он работает старшим научным сотрудником в Швейцарии, его команда занимается разработкой препаратов против онкологических заболеваний на основе клинических испытаний.