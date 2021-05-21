Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ-2021 против Словакии

Стартовое вбрасывание во встрече команды Михаила Захарова с соперниками на ледовой площадке олимпийского спортивного центра, где состоятся матчи группы В, произойдет в 20.10. Прямую трансляцию из столицы Латвии будет вести телеканал «Беларусь 5».

Накануне чемпионата мира сборная Беларуси сыграла товарищеские матчи против команд Австрии (5:1), Венгрии (3:2), России (3:6 и 0:2), Германии (4:1,0:2) и Казахстана (0:2). Еще один матч против казахов не состоялся из-за случая коронавируса в их команде.

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Незадолго до турнира тренерский штаб определил состав команды, в котором сразу пять натурализованных североамериканцев, трое из которых дебютируют на планетарных форумах. Вместе с тем из-за травмы остался вне игры опытнейший Андрей Костицын, которому прочили роль одного из лидеров дружины. Многого болельщики и специалисты ждут от игрока клуба НХЛ «Нью Джерси Девилз» Егора Шаранговича, который присоединился к сборной после того, как его команда не вышла в плей-офф. Однако хватает опасений насчет того, сможет ли молодой игрок сохранить свои кондиции на остаток сезона.

Окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира-2021:

Голкиперы: Алексей Колосов, Дэнни Тэйлор (оба — «Динамо-Минск», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь» (Череповец), КХЛ).

Защитники: Андрей Антонов («Юность-Минск»), Ник Бэйлен («Трактор» (Челябинск), КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба — «Салават Юлаев» (Уфа), КХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс» (Казань), КХЛ).

Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси Девилз», НХЛ), Андрей Белевич («Торпедо» (Нижний Новгород), КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев» (Уфа), КХЛ), Артем Демков («Динамо-Минск», КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба — «Авангард» (Омск), КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист» (Екатеринбург) КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь» (Череповец), КХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все — «Юность-Минск»), Данила Климович («Минские зубры», Высшая лига чемпионат Беларуси), Алексей Протас («Херши Беарс», АХЛ).

Первый соперник белорусов в Риге — сборная Словакии, с которой работает наставник Крэйг Рэмзи. Канадский специалист доверяет молодежи. Яркий пример тому — появление в составе защитника Шимона Немеца и форварда Юрая Славковского. Парни 2004 года рождения уверенно чувствуют себя, получая достаточно игрового времени в компании более опытных коллег. Что касается лидеров, то в атаке способны доставить немало хлопот соперникам любого уровня выступающие за шведский «Лександ» форварды Петер Цегларик и Марек Гривик.

Подопечные Крэйга Рэмзи в двух последних матчах в ходе подготовки к чемпионату провели два товарищеских матча Еврочелленджа против соседей из Чехии, уступив в обоих матчах — 1:2 и 0:2 соответственно.

На чемпионате мира-2019 словаки заняли итоговое 9-е место, не попав в плей-офф и завершив турнир на 5-м месте своей группы. В сезоне 2019/2020 команды встречались в рамках группового этапа Кубка Словакии. Тогда верх взяли хозяева турнира — 4:3.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 20:15 Беларусь - Словакия -

Турнир проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому IIHF и организаторы турнира подготовили протоколы безопасности для команд и судей, чтобы минимизировать возможность заражения. Команды находятся в так называемом «красном пузыре», постоянно проходят тесты на коронавирус и не могут покидать территорию отеля, за исключением поездок на тренировки и матчи. Если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он трое суток находится на карантине и каждый день сдает тесты на коронавирус. Если они покажут отрицательный результат, спортсмен сможет тренироваться, но в течение еще трех дней еще будет должен ежедневно сдавать пробы. К матчам его допустят лишь на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов.

На первом этапе чемпионата мира-2021 команды разделены на две группы:

В группе «А» сыграют друг с другом сборные ОКР (Олимпийского комитета России), Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси, Великобритании

В группе «B» будут соперничать Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан

Календарь игр сборной Беларуси на групповой стадии:

21 мая — Беларусь — Словакия

23 мая — Швеция — Беларусь

24 мая — Чехия — Беларусь

26 мая — Беларусь — Великобритания

28 мая — Дания — Беларусь

30 мая — Беларусь — Швейцария

1 июня — Россия — Беларусь