Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ-2021 против Словакии
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня первую игру чемпионата мира, который стартует в Риге, против Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня первую игру чемпионата мира, который стартует в Риге, против Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартовое вбрасывание во встрече команды Михаила Захарова с соперниками на ледовой площадке олимпийского спортивного центра, где состоятся матчи группы В, произойдет в 20.10. Прямую трансляцию из столицы Латвии будет вести телеканал «Беларусь 5».
Накануне чемпионата мира сборная Беларуси сыграла товарищеские матчи против команд Австрии (5:1), Венгрии (3:2), России (3:6 и 0:2), Германии (4:1,0:2) и Казахстана (0:2). Еще один матч против казахов не состоялся
Незадолго до турнира тренерский штаб определил состав команды, в котором сразу пять натурализованных североамериканцев, трое из которых дебютируют на планетарных форумах. Вместе с тем
Окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира-2021:
Первый соперник белорусов в Риге — сборная Словакии, с которой работает наставник Крэйг Рэмзи. Канадский специалист доверяет молодежи. Яркий пример тому — появление в составе защитника Шимона Немеца и форварда Юрая Славковского. Парни 2004 года рождения уверенно чувствуют себя, получая достаточно игрового времени в компании более опытных коллег. Что касается лидеров, то в атаке способны доставить немало хлопот соперникам любого уровня выступающие за шведский «Лександ» форварды Петер Цегларик и Марек Гривик.
Подопечные Крэйга Рэмзи в двух последних матчах в ходе подготовки к чемпионату провели два товарищеских матча Еврочелленджа против соседей из Чехии, уступив в обоих матчах — 1:2 и 0:2 соответственно.
На чемпионате мира-2019 словаки заняли итоговое 9-е место, не попав в
Турнир проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому IIHF и организаторы турнира подготовили протоколы безопасности для команд и судей, чтобы минимизировать возможность заражения. Команды находятся в так называемом «красном пузыре», постоянно проходят тесты на коронавирус и не могут покидать территорию отеля, за исключением поездок на тренировки и матчи. Если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он трое суток находится на карантине и каждый день сдает тесты на коронавирус. Если они покажут отрицательный результат, спортсмен сможет тренироваться, но в течение еще трех дней еще будет должен ежедневно сдавать пробы. К матчам его допустят лишь на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов.
На первом этапе чемпионата мира-2021 команды разделены на две группы:
Календарь игр сборной Беларуси на групповой стадии:
Сборные, которые займут места с 5-го по 8-е в группах, просто завершат выступление. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют по схеме: 1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B.