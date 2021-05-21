Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ-2021 против Словакии

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF10LSF20
Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
10:28 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ-2021 против Словакии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня первую игру чемпионата мира, который стартует в Риге, против Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

Стартовое вбрасывание во встрече команды Михаила Захарова с соперниками на ледовой площадке олимпийского спортивного центра, где состоятся матчи группы В, произойдет в 20.10. Прямую трансляцию из столицы Латвии будет вести телеканал «Беларусь 5».

Накануне чемпионата мира сборная Беларуси сыграла товарищеские матчи против команд Австрии (5:1), Венгрии (3:2), России (3:6 и 0:2), Германии (4:1,0:2) и Казахстана (0:2). Еще один матч против казахов не состоялся из-за случая коронавируса в их команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Незадолго до турнира тренерский штаб определил состав команды, в котором сразу пять натурализованных североамериканцев, трое из которых дебютируют на планетарных форумах. Вместе с тем из-за травмы остался вне игры опытнейший Андрей Костицын, которому прочили роль одного из лидеров дружины. Многого болельщики и специалисты ждут от игрока клуба НХЛ «Нью Джерси Девилз» Егора Шаранговича, который присоединился к сборной после того, как его команда не вышла в плей-офф. Однако хватает опасений насчет того, сможет ли молодой игрок сохранить свои кондиции на остаток сезона.

Окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира-2021:

  • Голкиперы: Алексей Колосов, Дэнни Тэйлор (оба — «Динамо-Минск», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь» (Череповец), КХЛ).
  • Защитники: Андрей Антонов («Юность-Минск»), Ник Бэйлен («Трактор» (Челябинск), КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба — «Салават Юлаев» (Уфа), КХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс» (Казань), КХЛ).
  • Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси Девилз», НХЛ), Андрей Белевич («Торпедо» (Нижний Новгород), КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев» (Уфа), КХЛ), Артем Демков («Динамо-Минск», КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба — «Авангард» (Омск), КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист» (Екатеринбург) КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь» (Череповец), КХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все — «Юность-Минск»), Данила Климович («Минские зубры», Высшая лига чемпионат Беларуси), Алексей Протас («Херши Беарс», АХЛ).
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Первый соперник белорусов в Риге — сборная Словакии, с которой работает наставник Крэйг Рэмзи. Канадский специалист доверяет молодежи. Яркий пример тому — появление в составе защитника Шимона Немеца и форварда Юрая Славковского. Парни 2004 года рождения уверенно чувствуют себя, получая достаточно игрового времени в компании более опытных коллег. Что касается лидеров, то в атаке способны доставить немало хлопот соперникам любого уровня выступающие за шведский «Лександ» форварды Петер Цегларик и Марек Гривик.

Подопечные Крэйга Рэмзи в двух последних матчах в ходе подготовки к чемпионату провели два товарищеских матча Еврочелленджа против соседей из Чехии, уступив в обоих матчах — 1:2 и 0:2 соответственно.

На чемпионате мира-2019 словаки заняли итоговое 9-е место, не попав в плей-офф и завершив турнир на 5-м месте своей группы. В сезоне 2019/2020 команды встречались в рамках группового этапа Кубка Словакии. Тогда верх взяли хозяева турнира — 4:3.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 20:15

Беларусь-Словакия-

Турнир проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому IIHF и организаторы турнира подготовили протоколы безопасности для команд и судей, чтобы минимизировать возможность заражения. Команды находятся в так называемом «красном пузыре», постоянно проходят тесты на коронавирус и не могут покидать территорию отеля, за исключением поездок на тренировки и матчи. Если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он трое суток находится на карантине и каждый день сдает тесты на коронавирус. Если они покажут отрицательный результат, спортсмен сможет тренироваться, но в течение еще трех дней еще будет должен ежедневно сдавать пробы. К матчам его допустят лишь на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов.

На первом этапе чемпионата мира-2021 команды разделены на две группы:

  • В группе «А» сыграют друг с другом сборные ОКР (Олимпийского комитета России), Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси, Великобритании
  • В группе «B» будут соперничать Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан

Календарь игр сборной Беларуси на групповой стадии:

  • 21 мая — Беларусь — Словакия
  • 23 мая — Швеция — Беларусь
  • 24 мая — Чехия — Беларусь
  • 26 мая — Беларусь — Великобритания
  • 28 мая — Дания — Беларусь
  • 30 мая — Беларусь — Швейцария
  • 1 июня — Россия — Беларусь

Сборные, которые займут места с 5-го по 8-е в группах, просто завершат выступление. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют по схеме: 1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B. Из-за отмены чемпионатов в низших дивизионах вылет из элиты не предусмотрен.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1948
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швейцария
Швейцария
1949
Швеция
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Канада
Канада
3
США
США
1979
СССР
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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