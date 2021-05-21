Бочаров: Нужно начать ЧМ с победы, чтобы многие поверили в себя
Вратарь сборной России по хоккею Иван Бочаров поделился ожиданиями от чемпионата мира в Риге.
Вратарь сборной России по хоккею Иван Бочаров поделился ожиданиями от чемпионата мира в Риге.
В первом матче турнира 21 мая россияне сыграют с Чехией, матч начнется в 16:15 (мск).
— Мы начинаем с чехами, с которыми не очень удачно провели последний матч (поражение 0:4 в игре Евротура — прим.ред.). Наверное, неправильно говорить, что надо взять реванш, просто нам надо начать чемпионат мира с победы, чтобы была уверенность внутренняя, чтоб поверили в себя многие. Болельщикам же хочу пожелать болеть за всю команду, верить в нас и поддерживать в любой ситуации: как в трудной, так и в победных матчах.
Для меня это первый чемпионат мира, и я рад, что удалось попасть в финальный состав. Непривычные в
Конечно, в сборной и ответственность выше, но не стоит переживать, волноваться. Нужно выходить на лед и делать работу как обычно, помогать команде. С победами придет уверенность, и будут положительные вещи писать о нас только. Моя семья рада, что я в сборной, еще больше меня. Пожелали удачи не только мне, всей команде, сказали, что все получится у нас, — приводит слова Бочарова