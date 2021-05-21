Бочаров: Нужно начать ЧМ с победы, чтобы многие поверили в себя

В первом матче турнира 21 мая россияне сыграют с Чехией, матч начнется в 16:15 (мск).

— Мы начинаем с чехами, с которыми не очень удачно провели последний матч (поражение 0:4 в игре Евротура — прим.ред.). Наверное, неправильно говорить, что надо взять реванш, просто нам надо начать чемпионат мира с победы, чтобы была уверенность внутренняя, чтоб поверили в себя многие. Болельщикам же хочу пожелать болеть за всю команду, верить в нас и поддерживать в любой ситуации: как в трудной, так и в победных матчах.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 16:15 Россия - Чехия -

Для меня это первый чемпионат мира, и я рад, что удалось попасть в финальный состав. Непривычные в чем-то условия, конечно: и в «пузыре» я не был раньше, и стадион нестандартный у нас, но все это не так важно. Главное — выходить и побеждать. А прокатиться по городу на общественном автобусе в форме — это забавно, от этого только положительные эмоции у меня.