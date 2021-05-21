Заброшенных шайб будет мало: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Чехия сегодня

Первый чемпионат мира за два года будет достаточно странным: все сборные приехали без звезд из НХЛ, до сих пор еще непонятно, будут ли болельщики на трибунах. Всё это ведет к выравниванию команд, шансы пройти далеко и победить появляются не только у традиционных фаворитов. Россия приехала в Латвию с достаточно экспериментальным составом: основным вратарем будет Самонов из СКА, в атаке надежда на связку Шалунов — Окулов из ЦСКА. Главной силой в команде Брагина, похоже, будет оборона, где есть сразу 4 энхаэловца: Проворов, Гавриков, Задоров и Зуб.

Чехия перед началом ЧМ считается 4−5-й сборной по силе, хотя с таким составом они могут замахнуться и на финал. В воротах лучший голкипер Кубка Гагарина-2021 Грубец из «Авангарда». В защите будет феерить Гронек из «Детройта», а в атаке есть как опытный Коварж, много поигравший в КХЛ, так и таланты из НХЛ, которым есть что доказывать в сборной: Задина, Кубалик и Врана. Перед ЧМ чехи без шансов обыграли Россию 4:0 в Евротуре, эта игра тоже будет сложной. Хоккеистам надо будет привыкнуть к большим площадкам в Риге, втянуться в игровой ритм. В такой ситуации лучше ставить не на исход (Россия считается фаворитом), а на тотал: голов, скорее всего, в упорном матче будет немного. В БК Winline на тотал меньше 5 можно поставить за 1,97.



Андрей Санталов