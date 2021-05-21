Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

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до чемпионата мира 2021

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11:21 (мск), источник: Sports.Ru

На ЧМ-2021 едут очень слабые составы. Против кого мы вообще будем играть?

Представляем главных конкурентов.

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Источник: AFP 2021

ЧМ-2021 обещает стать самым серым в карьере Рене Фазеля — как в известном меме «на фан-встречу никто не пришел». Во-первых, потому что в НХЛ был довольно жесткий сезон, а регулярка закончилась буквально на днях. Во-вторых, в Латвии жесткий локдаун, зрителей все еще не пускают, а командам придется жить в пузырях — сомнительное удовольствие после того, как весь сезон жил в режиме самолет — автобус — отель — арена — повторить. В-третьих, в Латвии были реальные оргпроблемы с подготовкой — заканчивали тренировочную арену впритык, после того как дружно отобрали половину турнира у Беларуси.

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Поэтому нас ждут очень странные составы, которые, по идее, должны гарантировать непредсказуемость и потенциально неожиданного чемпиона — вроде Швейцарии, научившейся брать медали и на более конкурентных турнирах. Ну и как показывает опыт Финляндии на ЧМ-19, ты можешь иметь номинально слабый состав, но сильную систему и дружную команду — в таком случае золото вполне реально.

Сборная США

Источник: AFP 2021
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Про американцев вспомним только из уважения к 3:8 на ЧМ-2013 — тогда тоже был средненький состав, который уработал сборную России. В этот раз все еще хуже — за пределами первой пятерки приходится задумчиво чесать голову, вспоминать фамилии и удивляться, почему Бойл и Абделькадер все еще играют.

С Бойлом вообще приключилась хохма — брутальный ролевик не играл целый год, но его позвали на ЧМ. И он в составе. То что нужно на номинально престижном турнире сборных.

В атаке, помимо первого звена, отметим Блэкуэлла — полезного ролевика из «Рейнджерс», Мэттью Бенирса с золотом МЧМ и Райана Донато, который был в олимпийском Пхенчхане.

В защите — тихий ужас: АХЛ, нижние пары НХЛ и Крис Уайдман, который вполне претендует на статус защитника в первой бригаде большинства.

Если американцы доберутся до медалей — это будет еще одним Miracle on ice.

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Сборная Канады

Источник: AFP 2021

На фоне американцев канадцы в порядке. На фоне Канады, которая ездила на последние ЧМ — это просто смешно.

У королей хоккея приличный вратарский тандем, в защиту набрали интересных парней из молодежки, которые в ближайшие пару лет должны закрепиться в НХЛ — это Брэйден Шнайдер из «Рейнджерс» и Джейкоб Бернар-Докер из «Оттавы».

В атаке есть боевички с броском вроде Брендана Пирри и молодые Фоуди и Перфетти — им ЧМ точно пойдет на пользу.

Сборная Финляндии

Источник: AFP 2021

Первое правило при игре со сборной Финляндии — никогда не задавайте вопрос «Кто все эти люди?», даже если очень хочется.

Финны собрали сборную из представителей внутреннего чемпионата и бойцов из КХЛ. В защите есть сразу две приличных пары Мяяття — Покка и Охтамаа — Каски, а вот в атаке суперзвезд нет, но следить можно за Лунделлом, он один из главных финских талантов, и Артту Руотсалайненом, который ворвался в состав бедового «Баффало» и начал забивать голы. Ключевой момент для финнов: хватит ли им системности. Звезд, способных в одиночку расколотить финское болото, на этом турнире нет, так что Финляндия вполне может удержать титул, который взяла в 2019-м.

Сборная Швеции

Источник: AFP 2021

У шведов собралась неплохая команда с очень посредственной линией вратарей — выбирать первого номера, скорее всего, будут из нестабильного Рейдеборна и пожилого Фаста.

В обороне все внимание на себя заберет Нильс Лундквист — очень интересный игрок, которого ждут в «Рейнджерс», да поскорее. Парню 20 лет, а он уже один из лучших защитников в шведском чемпионате — стандартная история для местных хоккеистов.

В атаке игроков из НХЛ немного, но все качественные, а в составе сохраняется баланс между талантами и пахарями. Из КХЛ парни тоже подъехали — Оскар Линдберг из «Динамо», а фанаты «Ак Барса» смогут посмотреть на новичка Пера Линдхольма. Ожидания от этой команды вполне очевидны — медали. А вот какие, зависит от шведского настроения.

Сборная Чехии

Источник: AFP 2021

Можете спорить, но чехи — главный претендент на золото в условиях ограниченных кадровых ресурсов других команд. У них приличная вратарская бригада с обладателем Кубка Гагарина Шимоном Грубецом, хорошая защита — все опытные игроки, а Гаек и Гронек провели неплохой сезон в НХЛ и хотят хоть что-нибудь выиграть.

В атаке — тоже все хорошо, даже если не брать в расчет десант из НХЛ. Коварж для уровня этого ЧМ более чем в порядке, Секач издевался над сборной России на последнем этапе Евротура, а хулиганы вроде Ленца и Зогорны готовы много бегать и залезать соперникам под кожу. В общем, если чехи возьмут золото, не удивляйтесь — они к нему готовы.

Сборная России

Источник: AFP 2021
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Пожалуй, это слабейшая атака за много-много лет. Не очень понятно, кто будет лидером, не очень понятно, готовы ли парни из КХЛ быть на первых ролях — даже формально ведущая тройка вызывает очень большие вопросы. Связка Шалунов — Окулов тащила ЦСКА, но пойдет ли у них с Барабановым?

Зато оборона — лучшая на турнире. Качество защитником, подъехавших из НХЛ, заметно перевешивает подбор игроков у соперников — так что есть шанс наконец-то увидеть доминирующего Никиту Задорова.

Это первый крупный турнир для Валерия Брагина, а сборная России сидит без золота с 2014 года — давление наверняка будет колоссальным, вот только серьезных ресурсов, чтобы с этим давлением справиться, у сборной в этот раз нет. Возможно, это и к лучшему — тренерский штаб может устроить курсы сплочения, которые не очень работали со звездами из НХЛ. В общем, будет интересно.

Швейцария и Германия

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

Две команды, которые теоретически могут вмешаться в разборки номинальных фаворитов, попить крови или даже устроить сенсацию.

Швейцарцы набрали боевичков из внутреннего чемпионата, добавили к ним энхаэловцев Хишира и Майера, после чего построились и дружно двинулись в сторону медалей. И, если честно, Швейцария может претендовать на золото — у нее крепкий внутренний чемпионат, сборная выдает стабильный уровень конкуренции против топов, так что этот турнир вполне может оказаться шансом всей жизни. Вот бы еще «Нэшвилл» быстро вылетел — и приехал Роман Йоси!

У немцев состав попроще, но есть пара очень интересных молодых людей, за которыми грех не последить. Это Петерка, очень здорово игравший на МЧМ, Лукас Райхел (его активно зовет «Чикаго») и Мориц Зайдер — потенциально один из сильнейших немецких защитников на долгие годы. Так что есть все шансы увидеть очень веселый хоккей. А если немцы вдруг вмешаются в медальные разборки — будет совсем интересно.

Егор Параскун

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Канада
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