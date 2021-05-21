Плющев назвал главную особенность сборной России-2021

«В чём особенность сборной России? У этой команды нет явных лидеров в линиях, много молодых. Но в некоторых случаях в этом есть и плюсы — кто-то может нашу команду недооценить, недонастроиться, тогда как российские хоккеисты, наоборот, будут сверхзаряжены, желая доказать, что их напрасно списывают со счетов.



Проблемы во вратарской и атакующей линиях? Не сказал бы, что они провисают, а защитники, напротив, в полном порядке. Повторюсь, у нас ровная команда — без перепадов в линиях.



Вратарский вопрос всегда очень тонкий. Не совсем понимаю тот круговорот голкиперов, который был устроен тренерами в последние недели. Нельзя атаковать психику вратаря, на которого ты делал ставку весь сезон, нужно его беречь, окрылять доверием даже после не лучших игр Евротура. Это к вопросу о Самонове», — цитирует Плющева AllHockey.