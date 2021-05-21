Третьяк: Я в большом хоккее больше полувека, и видел многое. Но такого — ни разу

Мы не сомневались, что если зрителей допустят на трибуны, то в основном в Риге соберутся именно наши, как было, например, в 2014 году в Минске. Но мы о болельщиках не забыли. Федерация организовала в Москве фан-зону, где будут установлены большие экраны, пришедших ожидают различные активности. Вход свободный — ждем всех любителей хоккея.

Владислав Третьяк президент ФХР