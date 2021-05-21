Третьяк: Я в большом хоккее больше полувека, и видел многое. Но такого — ни разу
Президент ФХР Владислав Третьяк высказал мнение, что чемпионат мира этого года будет особенным.
Президент ФХР Владислав Третьяк высказал мнение, что чемпионат мира этого года будет особенным.
По его словам, турнир будет отличаться от предыдущих отсутствием болельщиков, ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, и высоким уровнем конкуренции.
«Я в большом хоккее больше полувека, и видел многое. Но такого — ни разу», — цитирует Третьяка РБК.
По мнению Третьяка, игры без болельщиков — «удар, в первую очередь, по сборной России».
Мы не сомневались, что если зрителей допустят на трибуны, то в основном в Риге соберутся именно наши, как было, например, в 2014 году в Минске. Но мы о болельщиках не забыли. Федерация организовала в Москве
фан-зону,где будут установлены большие экраны, пришедших ожидают различные активности. Вход свободный — ждем всех любителей хоккея.
Комментируя ограничения