Николишин: Не понимаю, по какому принципу формируется сборная России

— На ваш взгляд, состав сборной России достаточно сбалансирован?

— Национальная команда должна состоять из сильнейших на сегодняшний день игроков. Если коллектив действительно формировался тренерским штабом по такому принципу, то посмотрим, как он себя проявит в Латвии. Прекрасно понимаю, что в связи с тяжелейшим сезоном не смогли приехать многие хоккеисты, выступающие в НХЛ. Что касается людей, играющих в КХЛ, рассуждать — неблагодарное дело. Кто-то просто не попал под концепцию Брагина.

— Можно ли сказать, что оборона превалирует над нападением, так как в состав попали выступающие в КХЛ Владислав Гавриков, Никита Задоров, Никита Нестеров, Иван Проворов?

— С чего вы взяли, что из НХЛ приехали сильные защитники? От того, что указанные вами люди играют за океаном, сильнее они не становятся. Оборона уже последние лет 20 является самым слабым местом сборной России. И данная проблема в настоящий момент не решена. Приезд ребят из НХЛ не обеспечит команде надежный тыл. Обратите внимание, как смотрелся Задоров в «Чикаго» или как выглядел Нестеров в «Калгари». Мы фактически говорим о шестых-седьмых защитниках в своих коллективах. А теперь они приехали на первые роли в сборную. Не обольщайтесь и смотрите на уровень игры.

— То есть линия обороны команды в преддверии первенства планеты вызывает у вас наибольшие опасения?

— К сожалению, я испытываю чувство тревоги за все. Откровенно говоря, не понимаю, по какому принципу формируется команда. Во всех линиях есть возможности для усиления. Наверное, остается лишь довериться Брагину, у которого есть свое видение ситуации, — сказал Николишин.