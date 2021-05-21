«Не хотим играть с Россией в трусливый хоккей». Чего ждут от матча с русскими в Чехии

Дождались, чемпионат мира по хоккею — 2021 начинается сегодня. Россия стартует принципиальным противостоянием со сборной Чехии, которая, по крайней мере, по составу и результатам последнего этапа Евротура выглядит одним из главных фаворитов турнира. «Чемпионат» обсудил предстоящую битву с обозревателем Denik Sport Павлом Бартой.

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«Чехи всегда в себя верят, но в этот раз — чуть больше»

— Удивлены, что обычно Россия ходит в фаворитах, а в этом году Чехия выглядит реальным претендентом на золото?

— Мы каждый год верим в чехов (смеётся). Сборная России точно является одним из фаворитов, как и каждый год. Чехия выглядит хорошей многообещающей командой, очень молодой, хотя есть и ребята постарше — Томашу Зогорне, например, 33 года. Это голодная команда, пышущая энергией, приехали отличные молодые ребята из НХЛ. Вратарская линия выглядит сильной, у голкиперов не так много опыта на международных турнирах, но Шимон Грубец только что выиграл Кубок Гагарина, провёл великолепный плей-офф в КХЛ. На Чешских играх он выглядел точно также, сыграл со Швецией и Россией и был очень хорош.

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Но чемпионат мира — совершенно другой турнир, там всё начинается с нуля, и случиться может всё что угодно. Я стараюсь быть осторожным с прогнозами, но, кажется, у этой команды есть шанс выиграть медаль. И ведь чемпионат будет непредсказуемым, из НХЛ не так много звёзд приехало, соперники подравнялись. Нельзя загадывать, как сложится турнир в этом году. Я не сильно удивлюсь, если чехи выиграют медаль. Команда здорово смотрелась в Праге, но ЧМ — другой турнир.

— Чехи выглядели голодными в Праге.

— Это молодая команда, но игроки уверены в себе. Не так часто можно услышать от чехов, которые играют на родине, что они едут на турнир за победой. А Якуб Врана приехал и сказал: «Я всегда приезжаю за золотом. Если бы не верил, что мы победим, то и не приехал бы». Это другое мышление, и есть ещё несколько игроков, которые думают в похожем ключе. Они верят, что могут чего-то добиться, приехали сюда только ради хоккея, концентрируются на турнире. Мы так долго ждали хоть чего-то на больших турнирах, они хотят показать, что способны этого чего-то достичь.

Врана был в серебряной юниорской сборной на ЮЧМ-2014, это пока что последняя медаль Чехии на больших турнирах всех возрастов, у него есть Кубок Стэнли, это парень, у которого есть победный опыт, и он не один в сборной с таким мышлением.

И они рвались в сборную, были рады получить вызов. Иногда приходится упрашивать игроков, в этом году такого не было. Все хотели приехать и хотят показать свою лучшую игру.

— То есть настроения в команде в этом году другие?

— Кажется, что да, больше воодушевления. Но загадывать нельзя, в Братиславе у нас тоже был сильный состав, а мы проиграли России матч за бронзу по буллитам. Мы тогда тоже верили, что будем в медалях, но никакую не взяли. Мне кажется, сейчас шансы выше.

Ребята особо не говорят об этом, но если посмотреть по именам, на самих игроков и что они говорят, они в себя верят. Конечно, они всегда в себя верят, однако в этот раз — чуть больше. Но мы не утверждаем, что выиграем золото, это одна шведская газета так написала. Однако мысль, что чехи могут что-то выиграть на этом чемпионате мира, не кажется сумасбродством.

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— У вас столько классных нападающих, как оцените свой состав?

— Из НХЛ приехали ребята, которые в своих командах играют ключевые роли, проводят много времени на льду. Думаю, у нас раньше никогда не было сразу трёх великолепных снайперов. Врана, Задина и Кубалик — это ребята, которые могут забивать по 20−30 голов в НХЛ, хоть в этом году у них и меньше шайб.

Ещё у нас один из лучших защитников Филип Гронек, на ЧМ-2019 его признали лучшим защитником. В «Детройте» он играет по 30 минут за матч. Грубец до сегодняшнего дня сыграл только один матч на чемпионатах мира, но он и в чешской лиге, и в КХЛ уже доказал, что умеет выигрывать большие матчи.

«Ни в коем случае не недооцениваю Россию. Она может быть очень опасна»

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— Удивились, что к нам не приехали большие звёзды?

— Не знаю, по каким причинам они отказались. Но Брагин ведь долго работал с молодёжкой, давно знаком со многими русскими игроками. Думаю, у вас снова будет сильная команда. Задоров, Проворов — отличные защитники. У вас в составе нет людей вроде Овечкина и Кучерова, но команда всё равно сильная.

Во втором периоде пражского матча Россия очень сильно прижала чехов, просто не забила. Спасибо Грубецу и тому, что сопернику не хватило удачи. Но они показали, что могут быть очень опасны.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 16:15 Россия - Чехия -

— В Праге чехи всухую обыграли Россию, но вы довольно осторожно настроены на первый матч ЧМ?

— Будет очень важная игра, обе команды хотят взять хороший старт на турнире. И составы будут немного отличаться, у нас в Праге не было Враны и Кубалика, звенья будут другими. У России тоже появятся новые лица в обороне. Непростой матч, он может задать правильную атмосферу. Команды же живут в «пузыре», там особо нечем заняться. Игроки сидят в отеле, больше обычного думают о том, что случилось в игре. Обычно они могли выйти в город, отдохнуть, развеяться, забыть ненадолго о хоккее. А сейчас всё внимание на игру.