Доминик Гашек оценил шансы сборной Чехии на золото ЧМ-2021
Легендарный чешский голкипер, чемпион Олимпийских игр 1998 года Доминик Гашек оценил шансы сборной Чехии на победу на чемпионате мира 2021 года.
Легендарный чешский голкипер, чемпион Олимпийских игр 1998 года Доминик Гашек оценил шансы сборной Чехии на победу на чемпионате мира 2021 года.
Турнир стартует сегодня, 21 мая, он будет проходить в Риге (Латвия).
«Я настроен оптимистично. То, как команда играла, уже
Я уверен, что Кубалик и Врана покажут себя и будут соответствовать репутации снайперов. Грубец провёл хороший матч с Россией, выиграл титул в КХЛ. Теперь всё это надо перенести на чемпионат мира. Сейчас все линии, включая вратарскую, выглядят хорошо», — цитирует Гашека iSport.