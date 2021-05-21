Защитник сборной России: Родители сказали: «Без золота с ЧМ не возвращайтесь»
Защитник сборной России Рушан Рафиков высказался о предстоящем чемпионате мира в Риге.
Защитник сборной России Рушан Рафиков высказался о предстоящем чемпионате мира в Риге.
— Для меня это первый чемпионат мира, поэтому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали большой удачи и сказали: «Без золота не возвращайтесь».
В принципе, карантин провели хорошо, два дня сидели в номере, занимались ОФП, потом приступили к ледовым тренировкам, так что все хорошо прошло. Условия здесь отличные, все на высшем уровне: и лед, и дворец хороший. Жаловаться не на что, — заявил Рафиков.
Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
В первом матче турнира россияне 21 мая сыграют с Чехией, начало встречи в 16:15 (мск).