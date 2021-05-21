Защитник сборной России: Родители сказали: «Без золота с ЧМ не возвращайтесь»

— Для меня это первый чемпионат мира, поэтому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали большой удачи и сказали: «Без золота не возвращайтесь».

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 16:15 Россия - Чехия -

В принципе, карантин провели хорошо, два дня сидели в номере, занимались ОФП, потом приступили к ледовым тренировкам, так что все хорошо прошло. Условия здесь отличные, все на высшем уровне: и лед, и дворец хороший. Жаловаться не на что, — заявил Рафиков.

Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.