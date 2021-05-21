Яшин — о ЧМ-2021: Россия всегда является одним из фаворитов

«Наша сборная на таких турнирах всегда является одним из фаворитов, независимо от того, кто приезжает. Как сложится для нас этот чемпионат мира сказать сложно. Непонятно, чего ожидать, какие будут составы. В любом случае, будем болеть за нашу команду. Я хочу пожелать успехов команде и Брагину. Пусть они заберут наконец золотые медали!» — сказал Яшин «СЭ».