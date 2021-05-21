Яшин — о ЧМ-2021: Россия всегда является одним из фаворитов

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF10LSF20
Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Яшин — о ЧМ-2021: Россия всегда является одним из фаворитов

Чемпион мира-1993 в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Латвии.

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Источник: РИА "Новости"

«Наша сборная на таких турнирах всегда является одним из фаворитов, независимо от того, кто приезжает. Как сложится для нас этот чемпионат мира сказать сложно. Непонятно, чего ожидать, какие будут составы. В любом случае, будем болеть за нашу команду. Я хочу пожелать успехов команде и Брагину. Пусть они заберут наконец золотые медали!» — сказал Яшин «СЭ».

В пятницу, 21 мая, сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею встретится с Чехией. Начало игры — в 16:15 мск.

Россия на предварительном этапе ЧМ-2021 сыграет также с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1950
Великобритания
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швейцария
Швейцария
1960
США
1
США
США
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1992
Чехословакия
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехословакия
Чехословакия
2002
Швеция
1
Словакия
Словакия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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