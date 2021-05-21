Команда Михаила Захарова одна из самых возрастных, Фальковский почти выше всех. Сборная Беларуси стартует на ЧМ-2021 десятой игрой со словаками

Сегодня в Риге стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. В программе дня четыре матча. Один из них — с участием сборной Беларуси. В 20.15 команда Михаила Захарова начнет турнирный путь поединком со сборной Словакии. В августе эти команды будут бороться за путевку на Олимпиаду. А пока — репетиция.
Хороший повод вспомнить, как национальная команда стартовала на планетарных форумах раньше, а также изучить любопытные статистические факты о форуме в Риге.
— Сборная Беларуси дебютировала в элитном дивизионе 13 лет назад. Белорусы пять лет шли к высшему свету мирового хоккея. Начинали к специальной квалификации, затем два года провели в третьем дивизионе, еще два в втором. В 1997-м все сложилось: семь побед в семи матчах, разница шайб +27 и путевка в группу «А». Зимой 1998-го в Нагано сборная впервые сыграла на Олимпиаде, а через три месяца приехала в Швейцарию на чемпионат мира.
— Автором первой шайбы сборной Беларуси в элитном дивизионе стал Руслан Салей. Наш легендарный защитник поразил ворота сборной Германии на 14-й минуте стартового матча. Коллектив Анатолия Варивончика в той встрече одержал победу со счетом 4:2, остальные голы «националки» на счету Игоря Матушкина, Олега Романова и Александра Андриевского.
Кстати, на чемпионате мира-1998 белорусы заняли высокое восьмое место. Четвертьфиналы тогда не проводили, сборная благодаря победам над немцами и японцами вышла в четвертьфинальный раунд, где заняла последние место в компании со шведами, финнами и канадцами.
— Чемпионат мира в Риге станет для сборной Беларуси 20-м в элитном дивизионе. В трех случаях из 19 белорусы высший свет покидали. В этот раз такого точно не случится: в 2021-м никто не вылетает, ведь турниры в низших дивизионах второй год кряду отменены из-за пандемии.
— Сборная Беларуси одержала пять побед в стартовых матчах на чемпионатах мира. Еще одна встреча завершилась вничью, в 1999-м так можно было, в 13 поединках белорусы потерпели поражение. Кроме того, сборная начинала с неудач на трех последних турнирах в элите.
— Сборные Чехии и Финляндии — исторически самые частые соперники белорусов по стартовым матчам чемпионатов мира. С ними белорусская команда пересекалась по три раза. Завтра к этой компании присоединятся и словаки. Кстати, у эти соперников по ничья: белорусы обменялись с западными славянами победами в 2005 и 2006 годах.
— В нынешнем ростере сборной Беларуси есть два хоккеиста, которые уже забрасывали шайбы в стартовом матче чемпионата мира. Михаил Стефанович огорчил сборную Казахстана 11 лет назад, на старте чемпионата мира в Германии. Егор Шарангович забросил финнам в 2017 году.
— Сборная Беларуси встречалась с командой Словакии на чемпионатах мира в элите девять раз. Белорусы одержали лишь две победы. Последняя встреча случилась на турнире в 2018-м, когда белорусы покинули высший дивизион. Тогда команды устроили голевую феерию, в которой словаки оказались сильнее — 7:4. Интересно, что ни одного из авторов белорусских голов в той встрече трехлетней давности в рижском составе нет.
— Сборная Беларуси — одна из самых возрастных команд на чемпионате мира-2021. Средний возраст — 27.46 года. В общем списке коллектив Михаила Захарова занимает четвертое место. Старше только команды Латвии (28.89), Великобритании (28.82) и Дании (28.25).
— Степан Фальковский — второй в списке самых высоких игроков турнира. Его рост 205 см, на сантиметр выше защитник сборной Казахстана Виктор Сведберг.
Если говорить об общекомандных показателях, то сборная Беларуси со средним ростом 184.07 см занимает 13-е место среди 16 команд. Самая высокая на турнире команда ОКР — 187.70. Россияне же и самые «тяжелые» — 89.67 кг, белорусы в этой таблице четвертые (88.43).
— 18-летний форвард Данила Климович — пятерке самых молодых игроков чемпионата. Моложе только 16-летний Дамиан Клара из сборной Италии, а также трио 17-леток: словаки Юрай Слафковски и Симон Немец и еще один итальянец Томас Галимберти.
Самый возрастной хоккеист на турнире — итальянец Марко Роса, ему 39 лет. Самому опытному игроку сборной Беларуси Андрею Антонову 36.