Команда Михаила Захарова одна из самых возрастных, Фальковский почти выше всех. Сборная Беларуси стартует на ЧМ-2021 десятой игрой со словаками

Сегодня в Риге стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. В программе дня четыре матча. Один из них — с участием сборной Беларуси. В 20.15 команда Михаила Захарова начнет турнирный путь поединком со сборной Словакии. В августе эти команды будут бороться за путевку на Олимпиаду. А пока — репетиция.



Хороший повод вспомнить, как национальная команда стартовала на планетарных форумах раньше, а также изучить любопытные статистические факты о форуме в Риге.



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— Сборная Беларуси дебютировала в элитном дивизионе 13 лет назад. Белорусы пять лет шли к высшему свету мирового хоккея. Начинали к специальной квалификации, затем два года провели в третьем дивизионе, еще два в втором. В 1997-м все сложилось: семь побед в семи матчах, разница шайб +27 и путевка в группу «А». Зимой 1998-го в Нагано сборная впервые сыграла на Олимпиаде, а через три месяца приехала в Швейцарию на чемпионат мира.



— Автором первой шайбы сборной Беларуси в элитном дивизионе стал Руслан Салей. Наш легендарный защитник поразил ворота сборной Германии на 14-й минуте стартового матча. Коллектив Анатолия Варивончика в той встрече одержал победу со счетом 4:2, остальные голы «националки» на счету Игоря Матушкина, Олега Романова и Александра Андриевского.



Кстати, на чемпионате мира-1998 белорусы заняли высокое восьмое место. Четвертьфиналы тогда не проводили, сборная благодаря победам над немцами и японцами вышла в четвертьфинальный раунд, где заняла последние место в компании со шведами, финнами и канадцами.



— Чемпионат мира в Риге станет для сборной Беларуси 20-м в элитном дивизионе. В трех случаях из 19 белорусы высший свет покидали. В этот раз такого точно не случится: в 2021-м никто не вылетает, ведь турниры в низших дивизионах второй год кряду отменены из-за пандемии.



— Сборная Беларуси одержала пять побед в стартовых матчах на чемпионатах мира. Еще одна встреча завершилась вничью, в 1999-м так можно было, в 13 поединках белорусы потерпели поражение. Кроме того, сборная начинала с неудач на трех последних турнирах в элите.



— Сборные Чехии и Финляндии — исторически самые частые соперники белорусов по стартовым матчам чемпионатов мира. С ними белорусская команда пересекалась по три раза. Завтра к этой компании присоединятся и словаки. Кстати, у эти соперников по ничья: белорусы обменялись с западными славянами победами в 2005 и 2006 годах.



— В нынешнем ростере сборной Беларуси есть два хоккеиста, которые уже забрасывали шайбы в стартовом матче чемпионата мира. Михаил Стефанович огорчил сборную Казахстана 11 лет назад, на старте чемпионата мира в Германии. Егор Шарангович забросил финнам в 2017 году.



— Сборная Беларуси встречалась с командой Словакии на чемпионатах мира в элите девять раз. Белорусы одержали лишь две победы. Последняя встреча случилась на турнире в 2018-м, когда белорусы покинули высший дивизион. Тогда команды устроили голевую феерию, в которой словаки оказались сильнее — 7:4. Интересно, что ни одного из авторов белорусских голов в той встрече трехлетней давности в рижском составе нет.

ЧМ-2005. Словакия — Беларусь — 2:1 (Кольцов)

ЧМ-2006. Беларусь — Словакия — 2:1 (Мелешко, Антоненко)

ЧМ-2007. Словакия — Беларусь — 4:3 (Угаров, Антоненко, Кольцов)

ЧМ-2009. Словакия — Беларусь — 1:2 Б (Стась, Антоненко)

ЧМ-2010. Беларусь — Словакия — 2:4 (Демагин, Калюжный)

ЧМ-2012. Словакия — Беларусь — 5:1 (Калюжный)

ЧМ-2015. Беларусь — Словакия — 1:2 ОТ (С. Костицын)

ЧМ-2016. Словакия — Беларусь — 2:4 (Готовец, Гаврус, Степанов, Лингле)

ЧМ-2018. Беларусь — Словакия — 4:7 (Китаров, Лингле, Ковыршин, Воробей)



— Сборная Беларуси — одна из самых возрастных команд на чемпионате мира-2021. Средний возраст — 27.46 года. В общем списке коллектив Михаила Захарова занимает четвертое место. Старше только команды Латвии (28.89), Великобритании (28.82) и Дании (28.25).



— Степан Фальковский — второй в списке самых высоких игроков турнира. Его рост 205 см, на сантиметр выше защитник сборной Казахстана Виктор Сведберг.



Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 20:15 Беларусь - Словакия -

Если говорить об общекомандных показателях, то сборная Беларуси со средним ростом 184.07 см занимает 13-е место среди 16 команд. Самая высокая на турнире команда ОКР — 187.70. Россияне же и самые «тяжелые» — 89.67 кг, белорусы в этой таблице четвертые (88.43).



— 18-летний форвард Данила Климович — пятерке самых молодых игроков чемпионата. Моложе только 16-летний Дамиан Клара из сборной Италии, а также трио 17-леток: словаки Юрай Слафковски и Симон Немец и еще один итальянец Томас Галимберти.



Самый возрастной хоккеист на турнире — итальянец Марко Роса, ему 39 лет. Самому опытному игроку сборной Беларуси Андрею Антонову 36.