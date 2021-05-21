Команда Михаила Захарова одна из самых возрастных, Фальковский почти выше всех. Сборная Беларуси стартует на ЧМ-2021 десятой игрой со словаками

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
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Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
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2
Великобритания
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Дания
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Россия
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5
Словакия
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6
Чехия
00
7
Швейцария
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8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
12:33 (мск), источник: Прессбол

Команда Михаила Захарова одна из самых возрастных, Фальковский почти выше всех. Сборная Беларуси стартует на ЧМ-2021 десятой игрой со словаками

Стефанович и Шарангович уже забрасывали в стартовых матчах, белорусы постараются добыть третью победу над западными славянами.

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Источник: Прессбол

Сегодня в Риге стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. В программе дня четыре матча. Один из них — с участием сборной Беларуси. В 20.15 команда Михаила Захарова начнет турнирный путь поединком со сборной Словакии. В августе эти команды будут бороться за путевку на Олимпиаду. А пока — репетиция.

Хороший повод вспомнить, как национальная команда стартовала на планетарных форумах раньше, а также изучить любопытные статистические факты о форуме в Риге.

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 — Сборная Беларуси дебютировала в элитном дивизионе 13 лет назад. Белорусы пять лет шли к высшему свету мирового хоккея. Начинали к специальной квалификации, затем два года провели в третьем дивизионе, еще два в втором. В 1997-м все сложилось: семь побед в семи матчах, разница шайб +27 и путевка в группу «А». Зимой 1998-го в Нагано сборная впервые сыграла на Олимпиаде, а через три месяца приехала в Швейцарию на чемпионат мира.

 — Автором первой шайбы сборной Беларуси в элитном дивизионе стал Руслан Салей. Наш легендарный защитник поразил ворота сборной Германии на 14-й минуте стартового матча. Коллектив Анатолия Варивончика в той встрече одержал победу со счетом 4:2, остальные голы «националки» на счету Игоря Матушкина, Олега Романова и Александра Андриевского.

Кстати, на чемпионате мира-1998 белорусы заняли высокое восьмое место. Четвертьфиналы тогда не проводили, сборная благодаря победам над немцами и японцами вышла в четвертьфинальный раунд, где заняла последние место в компании со шведами, финнами и канадцами.

 — Чемпионат мира в Риге станет для сборной Беларуси 20-м в элитном дивизионе. В трех случаях из 19 белорусы высший свет покидали. В этот раз такого точно не случится: в 2021-м никто не вылетает, ведь турниры в низших дивизионах второй год кряду отменены из-за пандемии.

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 — Сборная Беларуси одержала пять побед в стартовых матчах на чемпионатах мира. Еще одна встреча завершилась вничью, в 1999-м так можно было, в 13 поединках белорусы потерпели поражение. Кроме того, сборная начинала с неудач на трех последних турнирах в элите.

 — Сборные Чехии и Финляндии — исторически самые частые соперники белорусов по стартовым матчам чемпионатов мира. С ними белорусская команда пересекалась по три раза. Завтра к этой компании присоединятся и словаки. Кстати, у эти соперников по ничья: белорусы обменялись с западными славянами победами в 2005 и 2006 годах.

 — В нынешнем ростере сборной Беларуси есть два хоккеиста, которые уже забрасывали шайбы в стартовом матче чемпионата мира. Михаил Стефанович огорчил сборную Казахстана 11 лет назад, на старте чемпионата мира в Германии. Егор Шарангович забросил финнам в 2017 году.

 — Сборная Беларуси встречалась с командой Словакии на чемпионатах мира в элите девять раз. Белорусы одержали лишь две победы. Последняя встреча случилась на турнире в 2018-м, когда белорусы покинули высший дивизион. Тогда команды устроили голевую феерию, в которой словаки оказались сильнее — 7:4. Интересно, что ни одного из авторов белорусских голов в той встрече трехлетней давности в рижском составе нет.

  • ЧМ-2005. Словакия — Беларусь — 2:1 (Кольцов)
  • ЧМ-2006. Беларусь — Словакия — 2:1 (Мелешко, Антоненко)
  • ЧМ-2007. Словакия — Беларусь — 4:3 (Угаров, Антоненко, Кольцов)
  • ЧМ-2009. Словакия — Беларусь — 1:2 Б (Стась, Антоненко)
  • ЧМ-2010. Беларусь — Словакия — 2:4 (Демагин, Калюжный)
  • ЧМ-2012. Словакия — Беларусь — 5:1 (Калюжный)
  • ЧМ-2015. Беларусь — Словакия — 1:2 ОТ (С. Костицын)
  • ЧМ-2016. Словакия — Беларусь — 2:4 (Готовец, Гаврус, Степанов, Лингле)
  • ЧМ-2018. Беларусь — Словакия — 4:7 (Китаров, Лингле, Ковыршин, Воробей)


 — Сборная Беларуси — одна из самых возрастных команд на чемпионате мира-2021. Средний возраст — 27.46 года. В общем списке коллектив Михаила Захарова занимает четвертое место. Старше только команды Латвии (28.89), Великобритании (28.82) и Дании (28.25).

 — Степан Фальковский — второй в списке самых высоких игроков турнира. Его рост 205 см, на сантиметр выше защитник сборной Казахстана Виктор Сведберг.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 20:15

Беларусь-Словакия-

Если говорить об общекомандных показателях, то сборная Беларуси со средним ростом 184.07 см занимает 13-е место среди 16 команд. Самая высокая на турнире команда ОКР — 187.70. Россияне же и самые «тяжелые» — 89.67 кг, белорусы в этой таблице четвертые (88.43).

 — 18-летний форвард Данила Климович — пятерке самых молодых игроков чемпионата. Моложе только 16-летний Дамиан Клара из сборной Италии, а также трио 17-леток: словаки Юрай Слафковски и Симон Немец и еще один итальянец Томас Галимберти.

Самый возрастной хоккеист на турнире — итальянец Марко Роса, ему 39 лет. Самому опытному игроку сборной Беларуси Андрею Антонову 36.

Филипп Матюшонок

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Швейцария
1960
США
1
США
США
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1992
Чехословакия
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Швеция
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