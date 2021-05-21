Не спешите «хоронить» Россию и просто верьте в парней! Что ждать от нашей сборной на ЧМ
Эмоциональное превью к главному хоккейному турниру года.
Эмоциональное превью к главному хоккейному турниру года.
Сегодня, 21 мая, в Риге начинается 84-й чемпионат мира по хоккею, и сразу на нём стартует сборная России. Первый же соперник нашей национальной команды — очень серьёзный. Чехи привезли в столицу Латвии, пожалуй, самый мощный состав, здорово сыграли на домашнем этапе Евротура, и многие считают именно команду Филипа Пешана главным фаворитом мирового форума. Чего ждать российским болельщикам от этой встречи и от всего турнира в целом?
Будем объективны: на этот ЧМ Россия привезла, пожалуй, слабейший по именам состав за долгое время. Неопытная и нестабильная вратарская бригада, ни одной большой звезды в нападении,
Однако «хоронить» Россию только
Сейчас, перед турниром, я не говорю о том, что у России обязательно всё будет хорошо. Потому что уверенности в этом нет. Но я призываю не сбрасывать нашу команду со счетов раньше времени, а просто верить в парней и болеть за них. Не за ФХР, не за лозунги про «Красную машину», а за наших российских ребят, которые на ЧМ будут представлять не только свои клубы (тут, по традиции, выбор небольшой), но и свои родные города, разбросанные по всей России. Личная поддержка у хоккеистов будет не только в Москве и
Это была эмоциональная часть превью. В аналитической же пока смысла нет: нужно дождаться хотя бы первых матчей, чтобы понять, во что и как будет играть сборная России на этом турнире, и что способны показать соперники. Наша национальная команда под руководством Брагина за этот год провела лишь 10 матчей (6 на двух этапах Евротура, 4 в рамках Еврочелленджа), из них в составе, приближённом к окончательной заявке на ЧМ, Россия сыграла лишь три встречи в Праге. В Риге же у нас вообще будет новая защита, и совершенно невозможно предсказать, какой предстанет сборная в столице Латвии.
Но в некоторых вещах я уверен. Например, в том, что это в целом будет весьма непредсказуемый чемпионат мира. Также я убеждён, что по настрою, желанию и самоотдаче у России будет совершенно другая команда, нежели на последнем этапе Евротура, где за нашу сборную было тревожно и местами неловко. На мировом форуме принципиально иной эмоциональный уровень, и тут даже никого не нужно будет
Прогноз на ЧМ-2021 и выступление сборной России на нём делать сейчас бессмысленно. Слишком много вводных данных о нашей команде и соперниках предстоит узнать по ходу турнира. Конечно, подопечные Брагина выйдут в
Что касается первой игры с чехами, то в ней мы не будем фаворитами, это объективный факт. Подопечные Пешана более сыграны, более мастеровиты, а на матчи с Россией у них всегда повышенный настрой. Могут, конечно, и перегореть, но вряд ли: в составе чехов много опытных ребят.
В любом случае это будет хороший тест для нашей сборной, но не показательный. Возможное поражение не станет трагедией, ведь это только начало группового этапа, а все следующие соперники обещают быть проще.
Но думать о поражении — последнее дело. Давайте просто верить в парней и помнить, что, порой, России показывает лучший результат в худших условиях.
Лев Лукин