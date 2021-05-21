Вне заявки сборной России на ЧМ остаются 8 хоккеистов, среди них Толчинский

Так, в итоговом списке отсутствуют голкипер Иван Федотов, защитник Алексей Марченко и нападающие Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский. Также в специальном «пузыре» в Риге готовятся Кирилл Кирсанов, Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин. Их фамилии пока не внесены в заявку сборной России.

Толчинский является MVP Кубка Гагарина сезона-2020/21.

На групповом этапе команда Валерия Брагина сыграет с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.