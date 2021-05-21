«Домой собрались?» В Латвии сборную России заподозрили в побеге из «пузыря» ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
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1/4 финала
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1/4 финала
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7
Швейцария
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8
Швеция
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Группа B
1
Германия
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2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Домой собрались?» В Латвии сборную России заподозрили в побеге из «пузыря» ЧМ

Фото прогуливающихся по городу людей с символикой России разлетелись по соцсетям. Пришлось отвечать полиции!

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Источник: Twitter

Чемпионат мира по хоккею ещё не начался, а к сборной России уже приковано самое пристальное внимание в Риге. Накануне в соцсетях появились фотографии членов нашей команды, прогуливающихся по городу около главного вокзала и торгового центра Origo.

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В другой год этот факт не вызвал бы такой бурной реакции, но в этот раз мировое первенство из соображений безопасности проходит в «пузыре» со строгими ограничениями. «Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он пройдёт в “пузыре”, где игроки будут полностью отделены от остального общества», — рассказывал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

У России и Латвии уже давно не самые близкие отношения, и нашим прибалтийским друзьям захотелось подловить нас на чём-нибудь горячем. Некоторые недоброжелательно настроенные граждане сразу заподозрили Россию в нарушении всех возможных правил:

«Что им так сильно там понадобилось, что они туда пошли? И вопрос не по теме, на вокзале можно купить беляш?» — задаётся вопросом пользователь «Твиттера» Мартиньш Лустикс.

«Уже слышу объяснение: «Организаторы не в состоянии позаботиться о «пузыре», и вообще это не мы», — шутит Талис Эйпурс.

«Почему автобусы команды по пути на/с тренировки сопровождает полицейский эскорт? Есть ли такой пункт в регламенте турнира? Они же не меняют его каждые 5−10 минут», — пишет Райтис Пуриньш.

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«Калвитис (президент Федерации хоккея Латвии): «Охрана обеспечит принцип «пузыря» — выйдя из него, обратно вернуться уже нельзя».

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«Наверное, эти люди идут на поезд домой», — шутит Янис Силдникс.

«Похоже, “пузырь” в Риге действительно работает», — вторит ему Алмантс Поиканш.

«Будем ждать заявления от ИИХФ, что это не представители ОКР и они просто купили такую форму в Риге. На Центральном рынке», — добавляет Улдис Страутманис.

«Этого не ожидал, ведь есть же “пузырь”, но это неудивительно, учитывая, откуда они. Не знаю, может, они домой собрались?» — пишет болельщик Мадис.

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Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021

«Что это за хоккейный “пузырь”?» — возмущается пользователь с ником cognitive petrum, пересылая сообщение аккаунтам полиции Риги, мэра и министра внутренних дел.

К счастью, власти страны быстро разобрались в ситуации, полиция Латвии не замедлила дать ответ: «Добрый день! Информируем, что эти люди не являются членами делегации или хоккейной команды чемпионата мира по хоккею. Они не обязательно должны находиться в «пузыре».

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Острых на язык комментаторов осадил и журналист Sportacentrs Улвис Броже. «Сборная России взяла с собой больше человек, чем можно разместить в “пузыре”. Некоторые члены команды остаются вне “пузыря”, думаю, это они и есть», — написал Броже, подкрепив свои слова списком членов сборной России, оставшихся за пределами «пузыря». Среди них — тренеры Алексей Бабинцев, Дэниэл Бохнер, тренер-методист Ларс Юханссон, спортивный директор Олег Куприянов, тренеры по ОФП Александр Трошин, Юрий Жданов и Хассан Саед.

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То же самое латвийским СМИ подтвердили и в ФХР: «Эти участники не находятся в “пузыре” и живут в другой гостинице. Они не контактируют с теми, кто находится в “пузыре”, и к тому же каждый день сдают тесты. Как раз в тот момент, когда их заметили, они направлялись сдавать тест на Covid-19. Всё проходит с соблюдением регламента Международной федерации хоккея», — сообщил пресс-атташе ФХР агентству LETA.

Скандал раздуть не получилось. Наши ребята и так вынуждены выступать на турнире в форме без герба на груди, без гимна России… Будем надеяться, попытка выбить сборную из колеи перед важнейшим стартом сезона не повлияет на настрой команды. Сегодня — битва с чехами.

Егор Торишный

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Швеция
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