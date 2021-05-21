«Домой собрались?» В Латвии сборную России заподозрили в побеге из «пузыря» ЧМ

Чемпионат мира по хоккею ещё не начался, а к сборной России уже приковано самое пристальное внимание в Риге. Накануне в соцсетях появились фотографии членов нашей команды, прогуливающихся по городу около главного вокзала и торгового центра Origo.

В другой год этот факт не вызвал бы такой бурной реакции, но в этот раз мировое первенство из соображений безопасности проходит в «пузыре» со строгими ограничениями. «Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он пройдёт в “пузыре”, где игроки будут полностью отделены от остального общества», — рассказывал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

У России и Латвии уже давно не самые близкие отношения, и нашим прибалтийским друзьям захотелось подловить нас на чём-нибудь горячем. Некоторые недоброжелательно настроенные граждане сразу заподозрили Россию в нарушении всех возможных правил:

«Что им так сильно там понадобилось, что они туда пошли? И вопрос не по теме, на вокзале можно купить беляш?» — задаётся вопросом пользователь «Твиттера» Мартиньш Лустикс.

«Уже слышу объяснение: «Организаторы не в состоянии позаботиться о «пузыре», и вообще это не мы», — шутит Талис Эйпурс.

«Почему автобусы команды по пути на/с тренировки сопровождает полицейский эскорт? Есть ли такой пункт в регламенте турнира? Они же не меняют его каждые 5−10 минут», — пишет Райтис Пуриньш.

«Калвитис (президент Федерации хоккея Латвии): «Охрана обеспечит принцип «пузыря» — выйдя из него, обратно вернуться уже нельзя».

«Наверное, эти люди идут на поезд домой», — шутит Янис Силдникс.

«Похоже, “пузырь” в Риге действительно работает», — вторит ему Алмантс Поиканш.

«Будем ждать заявления от ИИХФ, что это не представители ОКР и они просто купили такую форму в Риге. На Центральном рынке», — добавляет Улдис Страутманис.

«Этого не ожидал, ведь есть же “пузырь”, но это неудивительно, учитывая, откуда они. Не знаю, может, они домой собрались?» — пишет болельщик Мадис.

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«Что это за хоккейный “пузырь”?» — возмущается пользователь с ником cognitive petrum, пересылая сообщение аккаунтам полиции Риги, мэра и министра внутренних дел.

К счастью, власти страны быстро разобрались в ситуации, полиция Латвии не замедлила дать ответ: «Добрый день! Информируем, что эти люди не являются членами делегации или хоккейной команды чемпионата мира по хоккею. Они не обязательно должны находиться в «пузыре».

Острых на язык комментаторов осадил и журналист Sportacentrs Улвис Броже. «Сборная России взяла с собой больше человек, чем можно разместить в “пузыре”. Некоторые члены команды остаются вне “пузыря”, думаю, это они и есть», — написал Броже, подкрепив свои слова списком членов сборной России, оставшихся за пределами «пузыря». Среди них — тренеры Алексей Бабинцев, Дэниэл Бохнер, тренер-методист Ларс Юханссон, спортивный директор Олег Куприянов, тренеры по ОФП Александр Трошин, Юрий Жданов и Хассан Саед.

То же самое латвийским СМИ подтвердили и в ФХР: «Эти участники не находятся в “пузыре” и живут в другой гостинице. Они не контактируют с теми, кто находится в “пузыре”, и к тому же каждый день сдают тесты. Как раз в тот момент, когда их заметили, они направлялись сдавать тест на Covid-19. Всё проходит с соблюдением регламента Международной федерации хоккея», — сообщил пресс-атташе ФХР агентству LETA.

Скандал раздуть не получилось. Наши ребята и так вынуждены выступать на турнире в форме без герба на груди, без гимна России… Будем надеяться, попытка выбить сборную из колеи перед важнейшим стартом сезона не повлияет на настрой команды. Сегодня — битва с чехами.