Михайлов: Не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от старта сборной России на чемпионате мира.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от старта сборной России на чемпионате мира.
Сегодня, 21 мая, россияне в первом матче сыграют с чехами. Встреча начнётся в 16:15 мск.
«Во-первых, надо пожелать команде хорошего старта чемпионата мира, чтобы ребята хорошо и надёжно играли в обороне, а в атаке ещё лучше. Не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре.
Никаких опасений по поводу вратарской линии у меня нет. Сейчас неуместно обсуждать сильные и слабые стороны сборной России. Желаю нашим ребятам хорошо сыграть. Нужно болеть за команду и верить, чтобы ребята знали, что за них болеет вся страна. Надеюсь, все хоккеисты, которые будут выходить на лёд, смогут здорово сыграть на своём уровне», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.