В Москве открылась официальная фан-зона сборной России по хоккею
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Официальная
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Официальная
Она расположена в одном из столичных фудмоллов. Вход в
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами (начало — 16:15 мск).
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда до середины декабря 2022 года российские команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.