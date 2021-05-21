В Москве открылась официальная фан-зона сборной России по хоккею

Она расположена в одном из столичных фудмоллов. Вход в фан-зону свободный, для болельщиков подготовлена развлекательная программа и конкурсы. В фан-зоне можно будет посмотреть все матчи сборной России на чемпионате мира, работать она начинает за час до начала встречи.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами (начало — 16:15 мск).