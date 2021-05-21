Тренер «Немана» Андрей Сидоренко: Приезд Шаранговича — большое подспорье для сборной

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м
Группа A
16:153-й периодРоссия0Чехия0
Группа B
16:153-й периодГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF10LSF20
Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
17:47 (мск), источник: БЕЛТА

Тренер «Немана» Андрей Сидоренко: Приезд Шаранговича — большое подспорье для сборной

«За прошедший год он прогрессировал: приобрел серьезный опыт, дорос до лидера клуба НХЛ, что придаст ему дополнительных сил», — отметил главный тренер гродненского «Немана».

Наверх

В Риге стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. Наша сборная начнет групповой этап матчем со словаками в Олимпийском спортивном центре. В преддверии дебютного поединка корреспонденты газеты «7 Дней» обсудили с экс-наставником национальной команды, ныне главным тренером гродненского «Немана» Андреем Сидоренко проблемные места сборной и ее перспективы на мировом первенстве.

«Приезд Шаранговича — большое подспорье для сборной»

Накануне чемпионата мира подопечные Михаила Захарова провели несколько товарищеских игр, результаты которых, прямо скажем, не обнадеживают. В пяти последних матчах — четыре поражения: два от России и по одному от Германии и Казахстана, причем в трех встречах белорусы даже не смогли распечатать ворота соперников. Однако Андрей Михайлович уверяет, что не стоит оценивать силу команды по результатам спаррингов:

— Да, наши ребята отставали по движению и выглядели уставшими, но это связано с нюансами подготовки: играли под нагрузками, чтобы к чемпионату подойти в оптимальной форме. К тому же тренерскому штабу приходилось тасовать звенья в поиске лучших сочетаний. Думаю, эти встречи дали много пищи для размышлений Михаилу Захарову и его помощникам, которые сделают правильные выводы.

По мнению специалиста, в товарищеских играх ярче всего обнажились проблемы линии атаки. Их, по идее, должен решить присоединившийся к команде Егор Шарангович. Форвард «Нью-Джерси» «настрелял» в 54 матчах регулярного сезона НХЛ 30 (16+14) очков, став самым результативным белорусом-новичком в лучшей лиге мира, превзойдя показатели Сергея Костицына.

— Приезд Шаранговича — большое подспорье для сборной. За прошедший год он прогрессировал: приобрел серьезный опыт, дорос до лидера клуба НХЛ, что придаст ему дополнительных сил. На мой взгляд, Егору по силам стать основополагающим игроком команды, лидером, способным повести за собой в нужный момент. Тем более он сейчас в хорошем игровом тонусе, поэтому уже с первого матча будет давать результат, — отмечает Андрей Сидоренко.

Еще один хоккеист, призванный усилить атаку сборной, — Владислав Кодола. Нападающий «Северстали» не смог принять участия в последних товарищеских спаррингах — восстанавливался после повреждения, однако уже в играх чемпионата мира появится на льду.

— Надеюсь, прибавят натурализованные североамериканцы. Тот же Шейн Принс в товарищеских встречах проявил себя не так ярко, как в регулярном чемпионате КХЛ. Так что ожидаю от него улучшения. Рассчитываю и на ДжеффаПлатта. Этот парень своей работоспособностью и игрой у ворот способен придать импульс атаке, — рассуждает Андрей Михайлович. — Вообще, нападение у нас подобралось неплохое. Центральная ось очень хорошая получается: перспективные Шарангович, Кодола и Белевич, которые, несмотря на возраст, уже на серьезных ролях в своих клубах. Есть опытный Нестеров, не забываем про Сергея Костицына и Франсиса Паре. В общем, есть кому забрасывать. Многое зависит от того, как тренер будет использовать этих игроков.

«Можно рассчитывать на попадание в плей-офф»

Помимо нападения, признается специалист, его беспокоит и вратарская позиция:

— Алексей Колосов и Константин Шостак — неплохие голкиперы, но еще слишком молодые и неопытные, поэтому непонятно, смогут ли справиться с психологической нагрузкой. У Денни Тейлора, конечно, больше матчей за плечами, но он нестабилен, собственно, как и Колосов с Шостаком. Поэтому пока вопросов больше, чем ответов. На мой взгляд, первым номером сборной на чемпионате мира все-таки будет Колосов и именно он займет «калитку» в матче со Словакией.

Проблемы с вратарями должна нивелировать оборона. Даже несмотря на отсутствие в заявке из-за повреждений Кирилла Готовца и Олега Евенко, защитная линия сборной выглядит довольно солидно: опытные Дмитрий Коробов и Андрей Антонов, пиковые КристианХенкель и Евгений Лисовец, а также молодежь в лице Степана Фальковского и Владислава Еременко.

— Думаю, сейчас у сборной оптимальный состав, поэтому можно рассчитывать на хороший результат. Тем более что соперники выглядят не слишком грозно. Словаки везут молодежь, шведы набрали в основном игроков из местного чемпионата. Швейцарию, Данию и Великобританию, которая только год провела в элите, нам тоже по силам одолеть. Так что побороться за плей-офф вполне реально. Ребята говорят, что за медали готовы сражаться, — дай Бог. Буду болеть за них. Чемпионат скоротечен, поэтому все может получиться. Мой прогноз: 8−10 место, — заключает Андрей Сидоренко.

Состав сборной Беларуси:

Вратари: Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Алексей Колосов, Денни Тэйлор (оба — «Динамо-Минск», КХЛ).

Защитники: Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Соловьев, Илья Шинкевич, Владислав Еременко (все — «Динамо-Минск», КХЛ), КристианХенкель («Ак Барс», КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба — «Салават Юлаев», КХЛ), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Андрей Антонов («Юность»).

Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси», НХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре (оба — «Авангард», КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», КХЛ), Артем Демков («Динамо-Минск», КХЛ), ДжеффПлатт («Салават Юлаев», КХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Михаил Стефанович, Сергей Дрозд, Станислав Лопачук (все — «Юность»), Герман Нестеров (Гомель), Данила Климович («Минские зубры»).

Расписание матчей национальной сборной Беларуси в группе «А»:

21.05. Беларусь — Словакия.

23.05 Швеция — Беларусь.

24.05. Чехия — Беларусь.

26.05. Беларусь — Великобритания.

28.05. Дания — Беларусь.

30.05. Беларусь — Швейцария.

01.06. Россия — Беларусь.

 Гороскоп на май 2020
Голливудская актриса сделал неожиданное заявление о своем здоровье
Главные темы
У России хорошие шансы. Не стоит думать, что у нас слабый состав
Не спешите «хоронить» Россию и просто верьте в парней на ЧМ
«Не хотим трусливый хоккей». Что ждут от игры с русскими в Чехии
На ЧМ едут слабые составы. Против кого мы вообще будем играть?
Тренер «Немана» Андрей Сидоренко: Приезд Шаранговича — большое подспорье для сборной
В Москве открылась официальная фан-зона сборной России по хоккею
Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ с Чехией
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Коварж: Все знают, что происходит, но я не хочу приплетать политику в матч с Россией
«Домой собрались?» В Латвии сборную России заподозрили в побеге из «пузыря» ЧМ
Сборная России дозаявила пятерых игроков перед матчем с чехами
Команда Михаила Захарова одна из самых возрастных, Фальковский почти выше всех. Сборная Беларуси стартует на ЧМ-2021 десятой игрой со словаками
Яшин — о ЧМ-2021: Россия всегда является одним из фаворитов
Защитник сборной России: Родители сказали: «Без золота с ЧМ не возвращайтесь»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1952
Норвегия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швеция
Швеция
1953
Швейцария
1
Швеция
Швеция
2
ФРГ
ФРГ
3
Швейцария
Швейцария
1978
Чехословакия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
2019
Словакия
1
Финляндия
Финляндия
2
Канада
Канада
3
Россия
Россия
Кадр дня
Картонные болельщики на матче Россия - Чехия
Доминик Гашек оценил шансы сборной Чехии на золото ЧМ-2021
Николишин: Не понимаю, по какому принципу формируется сборная России
Третьяк: Я в большом хоккее больше полувека, и видел многое. Но такого — ни разу
Сборная Канады определилась с капитаном на чемпионате мира
Плющев назвал главную особенность сборной России-2021
Бочаров: Нужно начать ЧМ с победы, чтобы многие поверили в себя
Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ-2021 против Словакии
Модельер, покерист и музыкант: самый необычный соперник России на ЧМ
прогноз дня
Заброшенных шайб будет мало: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Чехия сегодня
Быков: У меня нет никакой тревоги за сборную России на ЧМ-2021
Калюжный: По подбору состава эта сборная Беларуси — лучшая за последние четыре года
В хоккей играют настоящие не звезды
Дилемма вратаря: решит ли Россия проблему с голкиперами на ЧМ
У сборной России нет звезд, и это большой вызов. Почему предстоящий ЧМ важнее предыдущих
В Риге стартует восемьдесят четвертый чемпионат мира по хоккею
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
Чемпионат не для галочки. Турнир в Риге состоится — и именно в этом главный его плюс
«Никогда не списывайте Британию со счетов»: чего ждать от самой загадочной сборной ЧМ-2021
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
12Сборная России проводит свой первый матч на ЧМ против Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
2Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Латвийская группа Astro’n'out представила официальную песню ЧМ по хоккею
Хоккей возвращается! Официальный тизер ЧМ-2021
Рижский лед готов к чемпионату мира
Сборная провела командное фотографирование в форме без герба и надписи «Россия»
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
«Все очень серьезно готовятся и настраиваются». Михайлис — о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Каспарайтис предрёк сборной России победу на чемпионате мира по хоккею
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартовым матчем с Чехией на ЧМ
Сборная Казахстана представила итоговую заявку на ЧМ-2021
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов
«Занимались по Zoom»: экс-менеджер сборной назвал трудными условия подготовки игроков к ЧМ
Самонов и Бочаров войдут в начальную заявку России на ЧМ, Федотов — нет
Чехи почувствовали себя фаворитами? Перед стартом ЧМ тренировали голы в стиле Гранлунда
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь