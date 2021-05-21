Россия обыграла Чехию в своем первом матче на чемпионате мира

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Счет в матче был открыт после точного броска Антона Бурдасова в большинстве на пятой минуте игры. Через пять минут чешские хоккеисты сравняли счет, отличился Якуб Флек.

За четыре минуты до конца второго периода Артем Швец-Роговой вывел сборную России вперед, забросив в меньшинстве, но уже меньше чем через две минуты Якуб Врана сделал счет в матче 2:2. На шестой минуте заключительного периода Александр Барабанов забросил шайбу в ворота Шимона Грубеца, выведя российских хоккеистов вперед, но за две с половиной минуты до конца периода Доминик Кубалик вернул чехов в игру, реализовав большинство и сравняв счет.