Россия обыграла Чехию в своем первом матче на чемпионате мира
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, обыграв Чехию со счетом 4:3.
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, обыграв Чехию со счетом 4:3.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Счет в матче был открыт после точного броска Антона Бурдасова в большинстве на пятой минуте игры. Через пять минут чешские хоккеисты сравняли счет, отличился Якуб Флек.
За четыре минуты до конца второго периода Артем
За 19 секунд до конца игры Михаил Григоренко воспользовался ошибкой чешских хоккеистов и принес победу сборной России, 4:3.
Следующим соперником сборной России на чемпионате мира станет команда Великобритании. Матч пройдет завтра в субботу и начнется в 16:15 мск.