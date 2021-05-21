Россия героически вырвала победу у Чехии в первый день ЧМ. Решающий гол наши забили за 19 секунд до сирены

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:152-й периодБеларусь0Словакия3
Группа B
тв
20:152-й периодКанада0Латвия1
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
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1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
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1.06Не началсяГермания
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Дания
00
5
Словакия
00
6
Швейцария
00
7
Швеция
00
8
Чехия
10
Группа B
1
Германия
13
2
Казахстан
00
3
Канада
00
4
Латвия
00
5
Норвегия
00
6
США
00
7
Финляндия
00
8
Италия
10
18:42 (мск), источник: Sport24

Россия героически вырвала победу у Чехии в первый день ЧМ. Решающий гол наши забили за 19 секунд до сирены

Пощекотали нервы на старте, но Григоренко всех успокоил.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Перед стартовым матчем сборной России на чемпионате мира не было недостатка в прогнозах, основная тональность которых сводилась к тому: чехи — один из главных фаворитов турнира и крайне неудачный соперник для старта. В команду Филипа Пешана действительно приехало приличное количество хоккеистов из НХЛ, но в стане россиян не наблюдалось тревоги. В конце концов, даже возможная неудача в начале пути не способна помешать дальнейшим шансам, поскольку групповой этап на ЧМ достаточно продолжителен.

Только 10 хоккеистов из команды Брагина имеют опыт игры на таком уровне. Остается 16 дебютантов и два пока незаполненных места. Десант из НХЛ также представлен меньшим количеством игроков, чем обычно, и это шанс для России оценить свою глубину состава на последнем крупном турнире перед Олимпиадой.
Обозреватель официального сайта ИИХФ Энди Поттс

Чемпионат мира, похожий на этап Евротура

Уже на третьей минуте Эмиль Галимов мог открыть счет, убежав к воротам Шимона Грубеца, но на нем нарушили правила, подарив россиянам игру в большинстве. На реализацию численного преимущества Брагин выпустил смелую расстановку с четырьмя нападающими и одним защитником Иваном Проворовым, и первое же большинство на турнире было реализовано: Антона Бурдасова вывели на чистый лед на вершину левого круга вбрасывания, и он отметил голом свой первый в карьере матч взрослого чемпионата мира.

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Увы, но длилось это лидерство в счете недолго. Вскоре чехи перехватили шайбу в средней зоне, воспользовавшись тем, что Гавриков не сумел толком обработать передачу, вышли два в один, и другой дебютант ЧМ — 28-летний Якуб Флек — восстановил равновесие.

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После первого перерыва команды продолжили играть в «разведывательный» хоккей. Не сказать, чтобы игра была уж совсем скучной, но моментов было достаточно мало, а отсутствие зрителей и привычной атмосферы чемпионата мира временами навевало тоску и давало ощущение, что перед глазами идет матч рядового этапа Евротура.

Удаление Давида Скленички россияне не реализовали, но создали неплохой момент уже после выхода пятого игрока у чехов: Ожиганов от борта сделал передачу в центр, Григоренко подхватил шайбу, вылез на ворота, но не сумел переиграть Грубеца. Забить же россиянам удалось совсем небанальным образом — в меньшинстве, когда две минуты за подножку получил Михаил Григоренко. Ошибку Якуба Враны наши превратили в острый контрвыпад, который завершился выходом Артема Швец-Рогового и точным броском.

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Правда, развить преимущество сборной России снова не удалось. Врана исправил свою ошибку, получив прекрасную диагональ под синюю линию и мастерски реализовал выход к воротам.

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Победный бросок за 19 секунд до сирены

Не успел набрать ход третий период, как сборная России в третий раз вышла вперед. Олимпийский чемпион 2018 года Александр Барабанов, которому чуть раньше шайба угодила в шлем и повредила наклейку с 94-м номером, блестяще воспользовался шансом. Воронков навязал борьбу в чужой зоне, а Барабанов, подхватив шайбу, сместился в центр и пробил Грубеца великолепным кистевым.

За три с половиной минуты до конца третьего периода сборная России получила удаление — Тимкин ударил Врану по рукам, что не осталось незамеченным арбитрами. Для чехов это был шанс в третий раз сравнять счет, который не остался неиспользованным. Дальний выстрел Доминика Кубалика был неточным, но шайба, срикошетив от конька Артема Зуба, отлетела за спину Самонову.

Все шло к овертайму, но небрежность чехов в обороне была наказана Михаилом Григоренко. За 19 секунд до окончания основного времени ему удался великолепный кистевой в дальний верхний угол — шайба попала в самую «паутину». На то, чтобы отыграться, у чехов времени уже не оставалось, и таким причудливым образом сборная России одержала свою первую победу на чемпионате мира.

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1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
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Чехословакия
Чехословакия
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Австрия
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СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
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