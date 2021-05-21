Россия героически вырвала победу у Чехии в первый день ЧМ. Решающий гол наши забили за 19 секунд до сирены
Пощекотали нервы на старте, но Григоренко всех успокоил.
Пощекотали нервы на старте, но Григоренко всех успокоил.
Перед стартовым матчем сборной России на чемпионате мира не было недостатка в прогнозах, основная тональность которых сводилась к тому: чехи — один из главных фаворитов турнира и крайне неудачный соперник для старта. В команду Филипа Пешана действительно приехало приличное количество хоккеистов из НХЛ, но в стане россиян не наблюдалось тревоги. В конце концов, даже возможная неудача в начале пути не способна помешать дальнейшим шансам, поскольку групповой этап на ЧМ достаточно продолжителен.
Только 10 хоккеистов из команды Брагина имеют опыт игры на таком уровне. Остается 16 дебютантов и два пока незаполненных места. Десант из НХЛ также представлен меньшим количеством игроков, чем обычно, и это шанс для России оценить свою глубину состава на последнем крупном турнире перед Олимпиадой.
Уже на третьей минуте Эмиль Галимов мог открыть счет, убежав к воротам Шимона Грубеца, но на нем нарушили правила, подарив россиянам игру в большинстве. На реализацию численного преимущества Брагин выпустил смелую расстановку с четырьмя нападающими и одним защитником Иваном Проворовым, и первое же большинство на турнире было реализовано: Антона Бурдасова вывели на чистый лед на вершину левого круга вбрасывания, и он отметил голом свой первый в карьере матч взрослого чемпионата мира.
Увы, но длилось это лидерство в счете недолго. Вскоре чехи перехватили шайбу в средней зоне, воспользовавшись тем, что Гавриков не сумел толком обработать передачу, вышли два в один, и другой дебютант ЧМ — 28-летний Якуб Флек — восстановил равновесие.
После первого перерыва команды продолжили играть в «разведывательный» хоккей. Не сказать, чтобы игра была уж совсем скучной, но моментов было достаточно мало, а отсутствие зрителей и привычной атмосферы чемпионата мира временами навевало тоску и давало ощущение, что перед глазами идет матч рядового этапа Евротура.
Удаление Давида Скленички россияне не реализовали, но создали неплохой момент уже после выхода пятого игрока у чехов: Ожиганов от борта сделал передачу в центр, Григоренко подхватил шайбу, вылез на ворота, но не сумел переиграть Грубеца. Забить же россиянам удалось совсем небанальным образом — в меньшинстве, когда две минуты за подножку получил Михаил Григоренко. Ошибку Якуба Враны наши превратили в острый контрвыпад, который завершился выходом Артема
Правда, развить преимущество сборной России снова не удалось. Врана исправил свою ошибку, получив прекрасную диагональ под синюю линию и мастерски реализовал выход к воротам.
Не успел набрать ход третий период, как сборная России в третий раз вышла вперед. Олимпийский чемпион 2018 года Александр Барабанов, которому чуть раньше шайба угодила в шлем и повредила наклейку с 94-м номером, блестяще воспользовался шансом. Воронков навязал борьбу в чужой зоне, а Барабанов, подхватив шайбу, сместился в центр и пробил Грубеца великолепным кистевым.
За три с половиной минуты до конца третьего периода сборная России получила удаление — Тимкин ударил Врану по рукам, что не осталось незамеченным арбитрами. Для чехов это был шанс в третий раз сравнять счет, который не остался неиспользованным. Дальний выстрел Доминика Кубалика был неточным, но шайба, срикошетив от конька Артема Зуба, отлетела за спину Самонову.
Все шло к овертайму, но небрежность чехов в обороне была наказана Михаилом Григоренко. За 19 секунд до окончания основного времени ему удался великолепный кистевой в дальний верхний угол — шайба попала в самую «паутину». На то, чтобы отыграться, у чехов времени уже не оставалось, и таким причудливым образом сборная России одержала свою первую победу на чемпионате мира.