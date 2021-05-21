Сборная Германии разгромила команду Италии со счетом 9:4 в матче чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:152-й периодБеларусь0Словакия3
Группа B
тв
20:152-й периодКанада0Латвия1
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
13
2
Беларусь
00
3
Великобритания
00
4
Дания
00
5
Словакия
00
6
Швейцария
00
7
Швеция
00
8
Чехия
10
Группа B
1
Германия
13
2
Казахстан
00
3
Канада
00
4
Латвия
00
5
Норвегия
00
6
США
00
7
Финляндия
00
8
Италия
10
19:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная Германии разгромила команду Италии со счетом 9:4 в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Италии со счетом 9:4 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

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Источник: Reuters
Видео
Германия разгромила Италию на чемпионате мира

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Кюнхакль (16-я минута), Мориц Мюллер (19), Тобиас Ридер (25), Фредерик Тиффельс (28), Марсель Нёббельс (36, 39), Лукас Райхель (38), Маттиас Плахта (43) и Леонард Пфодерль (49). У проигравших отличились Алекс Петан (18), Лука Фриго (19), Энтони Бардаро (44) и Даниэль Франк (45).

Сборные Германии и Италии выступают в группе B с командами Казахстана, Канады, Латвии, Норвегии, США и Финляндии. Позднее в пятницу в группе B пройдет матч между сборными Канады и Латвии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.

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История чемпионатов мира
1933
Чехословакия
1
США
США
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1967
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
1981
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
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