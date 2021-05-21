Третьяк: России нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне. В советское время за это сильно наказывали

«Нам нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне, нужно играть более аккуратно. В чужой зоне мы не имеем права удаляться за две минуты до конца периода. Мы получаем за это гол. Нас в советское время за это очень сильно наказывали. Ты не имеешь право в последние 5 минут удаляться, тем более в чужой зоне.
В целом нам надо аккуратнее играть в обороне, я бы на это обратил внимание по первому матчу. А так наши ребята в целом хорошо играли, они полностью отдавались. Молодцы.
Потенциал у ребят большой, мы сегодня лучше играли и имели больше моментов, чем чехи. Первая игра всегда очень тяжелая, поэтому эта победа еще ценнее. Жаль, что Окулов получил травму, но все впереди. Всех поздравляю с победой", — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.