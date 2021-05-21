Третьяк: России нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне. В советское время за это сильно наказывали

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«Нам нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне, нужно играть более аккуратно. В чужой зоне мы не имеем права удаляться за две минуты до конца периода. Мы получаем за это гол. Нас в советское время за это очень сильно наказывали. Ты не имеешь право в последние 5 минут удаляться, тем более в чужой зоне.

В целом нам надо аккуратнее играть в обороне, я бы на это обратил внимание по первому матчу. А так наши ребята в целом хорошо играли, они полностью отдавались. Молодцы.