Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Словакия
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Латвия
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
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2
Казахстан
00
3
Канада
00
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00
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Норвегия
00
6
США
00
7
Финляндия
00
8
Италия
10
19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?

Подводим итоги первого матча сборной на чемпионате мира.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Решающая шайба Григоренко в самой концовке третьего периода придала первому успеху сборной России в Риге налет киношной драматичности. Хотя стартовый матч, в котором, по идее, должна царить аккуратность, на протяжении всех 60 минут смотрелся бодро и местами очень зрелищно. Чешский вратарь Грубец, об которого в финале Кубка Гагарина обломала зубы атака ЦСКА, в этой игре показал себя заурядно. И как только раньше к нему не могли подобрать верный код?!

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Открыть чемпионат мира яркой и одновременно драматичной победой над одним из главных конкурентов — как минимум хорошая заявка на будущее. Особенно на контрасте с тем, что менее недели назад в Праге россияне отлетели от сборной Чехии со счетом 0:4. Определенные выводы из прежних ошибок были сделаны, и корректировки оказались эффективными. Соперник, привезший несколько интересных и голодных до больших турниров нападающих из НХЛ, на этот раз большую часть матча был незаметен. Три пропущенных Самоновым гола стали следствием скорее собственных ошибок на ровном месте, чем невыносимого давления чешской команды.

Сборной России помогла быстрая шайба, заброшенная элитным по исполнению броском Бурдасова. Она вселила огромную уверенность в каждого хоккеиста и раскрепостила команду психологически. Дело не в том, что чехам тяжелее находиться в положении отыгрывающихся с их фирменной манерой игры на контратаках. Каждый из российских голов забивался при равном счете, когда о каком-то преимуществе говорить не имело смысла.

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Известный в прошлом тренер, а ныне красноречивый эксперт Владимир Плющев любит фразу, которая гласит, что «только плохая лошадь начинает с галопа». С ним приходится согласиться. В самом начале турнира строить замки, способные уже в четвертьфинале стать воздушными, бессмысленно. Куда важнее понять, что надо делать дальше и как прибавить. Ошибку обычно надежного и очень ответственного Гаврикова легко можно списать на адаптацию. Защитник проводил первый матч за долгое время, в отсутствие игровой практики «заржавел» и принял неверное решение.

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До начала турнира и даже по ходу стартовой встречи было не очень понятно, каким образом сборная России собирается прибавлять, чтобы всерьез задуматься о золотых медалях. По сравнению с Чешскими играми в исполнении нашей команды был заметен прогресс: возросшие скорости, улучшение физических кондиций, позволявшее брать верх в борьбе за шайбу, и опасные действия бригад большинства. Это были ожидаемые моменты. А что делать дальше, если не считать обязательного сокращения собственных ляпов? Подвести к пику формы ключевых игроков. В первую очередь — нападающих, способных делать разницу в чужой зоне. В этом плане и Барабанов, и Григоренко дали повод для оптимизма. В матче с Великобританией должен получить свой шанс Толчинский. Полностью тревога за конечный результат никуда деться не могла. До решающих матчей есть еще время, чтобы стабилизировать игру. Но сейчас можно перевести дух. Дебют у сборной России вышел очень достойный.

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Михаил Зислис

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История чемпионатов мира
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Чехословакия
1
США
США
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
1936
Германия
1
Великобритания
Великобритания
2
Канада
Канада
3
США
США
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
2018
Дания
1
Швеция
Швеция
2
Швейцария
Швейцария
3
США
США
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