«В советское время за это сильно наказывали, нельзя удаляться в чужой зоне». Эксперты — о победе России над Чехией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:152-й периодБеларусь0Словакия3
Группа B
тв
20:152-й периодКанада0Латвия1
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
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27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
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28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
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31.05Не началсяЧехия
Дания
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31.05Не началсяРоссия
Швеция
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31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
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Финляндия
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1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
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1.06Не началсяСловакия
Чехия
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1.06Не началсяИталия
США
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Беларусь
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1.06Не началсяГермания
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00
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00
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США
00
7
Финляндия
00
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10
20:31 (мск), источник: Sport24

«В советское время за это сильно наказывали, нельзя удаляться в чужой зоне». Эксперты — о победе России над Чехией

Победа — хорошо, но есть осадочек.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В стартовом матче чемпионата мира по хоккею сборная России со счетом 4:3 победила команду Чехии, забросив решающую шайбу за 19 секунд до сирены. После игры эксперты Sport24 поделились своими мнениями о прошедшем матче.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк:

«Нам нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне, нужно играть более аккуратно. В чужой зоне мы не имеем право удаляться за две минуты до конца периода. Мы получаем за это гол. Нас в советское время за это очень сильно наказывали. Ты не имеешь право в последние 5 минут удаляться, тем более в чужой зоне.

В целом нам надо аккуратнее играть в обороне, я бы на это обратил внимание по первому матчу. А так наши ребята в целом хорошо играли, они полностью отдавались. Молодцы. Потенциал у ребят большой, мы сегодня лучше играли и имели больше моментов, чем чехи. Первая игра всегда очень тяжелая, поэтому эта победа еще ценнее. Жаль, что Окулова получил травму, но все впереди. Всех поздравляю с победой.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков:

«Любая победа приятна, а добытая на последних минутах — тем более. Всегда лучше начинать с победы, это придает уверенность команде, хороший настрой.

Да, мы проиграли этим же чехам 4:0, но матч на матч не приходится. Одно дело, когда играется Евротур, а другое — чемпионат мира. Здесь совершенно другая атмосфера и настрой.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков:

«Первая игра всегда тяжелая. Это конечно общие фразы, но тем не менее. Во-первых, май месяц. Вот я смотрю в окно: и солнышко, и люди гуляют веселые, а хоккеистам надо одевать форму, выходить и играть. Хотим или нет, игра прошла при пустых трибунах. Это как-то тоскливо. Это те факторы, которые, к сожалению, все равно немножко угнетают, хотим мы этого или нет.

И это не только про наших ребят, а вообще про весь сегодняшний спорт. Что касается самой игры, то никакая тренировка, никакой товарищеский матч не может заменить официальный матч. Это совершенно разные вещи, поэтому, естественно, эти матчи очень сложные в том числе и для нашей команды. Но надо похвалить ребят, потому что играла команда и играла она до последней секунды. Чехи, сравняв счет, уже довольствовались для них неплохим результатом, и я думаю уже стали думать наперед. Наши с этим не согласились, и Григоренко отлично реализовал шанс. Мы видим, что и Грубец не настолько непробиваемый. То есть это очень хороший и очень полезный матч для нашей сборной. И надо поздравить с победой.

Пока рано делать какие-то выводы о рисунке игры, потому что все еще надо сыгрываться, ведь мы, например, поменяли практически всю заднюю линию. Где-то чехи были сыгранее нас.

Я уже говорил, что у чехов хорошая команда. Они мне чехи просто нравятся. Своей манерой игры, как они держат шайбу. Это очень солидная команда. Не просто было нашим ребятам играть в этом матче. Поэтому надо было стараться, надо было индивидуальные качества показывать. Я считаю, что результат очень для нас почетный. И победа очень важная.

Бывший главный тренер клубов КХЛ, чемпион мира Андрей Николишин:

«Молодцы, что начали турнир с победы. Это было важно. Конечно, о какой-то концепции нового тренера пока рано что-либо говорить — прошла только одна игра. Но радует, что смогли вырвать победу в концовке матча. Любая победа всегда дает определенный стимул, толчок, особенно вырванная в концовке. Хорошо, что нам получилось это сделать.

Я бы не сказал, что сборная выиграла на морально-волевых, тут просто команда здорово сыграла, проявила мастерство. Они очень хорошо поймали чехов на пересменке. Те чуть ошиблись, а мы поймали их и реализовали моменты. Не буду выделять определенную линию — в хоккей играет вся команда, так что это общая заслуга.

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История чемпионатов мира
1934
Италия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Германия
Германия
1958
Норвегия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Польша
1
Чехословакия
Чехословакия
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
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