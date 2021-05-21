«В советское время за это сильно наказывали, нельзя удаляться в чужой зоне». Эксперты — о победе России над Чехией
Победа — хорошо, но есть осадочек.
Победа — хорошо, но есть осадочек.
В стартовом матче чемпионата мира по хоккею сборная России со счетом 4:3 победила команду Чехии, забросив решающую шайбу за 19 секунд до сирены. После игры эксперты Sport24 поделились своими мнениями о прошедшем матче.
«Нам нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне, нужно играть более аккуратно. В чужой зоне мы не имеем право удаляться за две минуты до конца периода. Мы получаем за это гол. Нас в советское время за это очень сильно наказывали. Ты не имеешь право в последние 5 минут удаляться, тем более в чужой зоне.
В целом нам надо аккуратнее играть в обороне, я бы на это обратил внимание по первому матчу. А так наши ребята в целом хорошо играли, они полностью отдавались. Молодцы. Потенциал у ребят большой, мы сегодня лучше играли и имели больше моментов, чем чехи. Первая игра всегда очень тяжелая, поэтому эта победа еще ценнее. Жаль, что Окулова получил травму, но все впереди. Всех поздравляю с победой.
«Любая победа приятна, а добытая на последних минутах — тем более. Всегда лучше начинать с победы, это придает уверенность команде, хороший настрой.
Да, мы проиграли этим же чехам 4:0, но матч на матч не приходится. Одно дело, когда играется Евротур, а другое — чемпионат мира. Здесь совершенно другая атмосфера и настрой.
«Первая игра всегда тяжелая. Это конечно общие фразы, но тем не менее.
И это не только про наших ребят, а вообще про весь сегодняшний спорт. Что касается самой игры, то никакая тренировка, никакой товарищеский матч не может заменить официальный матч. Это совершенно разные вещи, поэтому, естественно, эти матчи очень сложные в том числе и для нашей команды. Но надо похвалить ребят, потому что играла команда и играла она до последней секунды. Чехи, сравняв счет, уже довольствовались для них неплохим результатом, и я думаю уже стали думать наперед. Наши с этим не согласились, и Григоренко отлично реализовал шанс. Мы видим, что и Грубец не настолько непробиваемый. То есть это очень хороший и очень полезный матч для нашей сборной. И надо поздравить с победой.
Пока рано делать
Я уже говорил, что у чехов хорошая команда. Они мне чехи просто нравятся. Своей манерой игры, как они держат шайбу. Это очень солидная команда. Не просто было нашим ребятам играть в этом матче. Поэтому надо было стараться, надо было индивидуальные качества показывать. Я считаю, что результат очень для нас почетный. И победа очень важная.
«Молодцы, что начали турнир с победы. Это было важно. Конечно, о
Я бы не сказал, что сборная выиграла на