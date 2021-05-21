«В советское время за это сильно наказывали, нельзя удаляться в чужой зоне». Эксперты — о победе России над Чехией

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В стартовом матче чемпионата мира по хоккею сборная России со счетом 4:3 победила команду Чехии, забросив решающую шайбу за 19 секунд до сирены. После игры эксперты Sport24 поделились своими мнениями о прошедшем матче.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк:

«Нам нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне, нужно играть более аккуратно. В чужой зоне мы не имеем право удаляться за две минуты до конца периода. Мы получаем за это гол. Нас в советское время за это очень сильно наказывали. Ты не имеешь право в последние 5 минут удаляться, тем более в чужой зоне.

В целом нам надо аккуратнее играть в обороне, я бы на это обратил внимание по первому матчу. А так наши ребята в целом хорошо играли, они полностью отдавались. Молодцы. Потенциал у ребят большой, мы сегодня лучше играли и имели больше моментов, чем чехи. Первая игра всегда очень тяжелая, поэтому эта победа еще ценнее. Жаль, что Окулова получил травму, но все впереди. Всех поздравляю с победой.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков:

«Любая победа приятна, а добытая на последних минутах — тем более. Всегда лучше начинать с победы, это придает уверенность команде, хороший настрой.

Да, мы проиграли этим же чехам 4:0, но матч на матч не приходится. Одно дело, когда играется Евротур, а другое — чемпионат мира. Здесь совершенно другая атмосфера и настрой.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков:

«Первая игра всегда тяжелая. Это конечно общие фразы, но тем не менее. Во-первых, май месяц. Вот я смотрю в окно: и солнышко, и люди гуляют веселые, а хоккеистам надо одевать форму, выходить и играть. Хотим или нет, игра прошла при пустых трибунах. Это как-то тоскливо. Это те факторы, которые, к сожалению, все равно немножко угнетают, хотим мы этого или нет.

И это не только про наших ребят, а вообще про весь сегодняшний спорт. Что касается самой игры, то никакая тренировка, никакой товарищеский матч не может заменить официальный матч. Это совершенно разные вещи, поэтому, естественно, эти матчи очень сложные в том числе и для нашей команды. Но надо похвалить ребят, потому что играла команда и играла она до последней секунды. Чехи, сравняв счет, уже довольствовались для них неплохим результатом, и я думаю уже стали думать наперед. Наши с этим не согласились, и Григоренко отлично реализовал шанс. Мы видим, что и Грубец не настолько непробиваемый. То есть это очень хороший и очень полезный матч для нашей сборной. И надо поздравить с победой.

Пока рано делать какие-то выводы о рисунке игры, потому что все еще надо сыгрываться, ведь мы, например, поменяли практически всю заднюю линию. Где-то чехи были сыгранее нас.

Я уже говорил, что у чехов хорошая команда. Они мне чехи просто нравятся. Своей манерой игры, как они держат шайбу. Это очень солидная команда. Не просто было нашим ребятам играть в этом матче. Поэтому надо было стараться, надо было индивидуальные качества показывать. Я считаю, что результат очень для нас почетный. И победа очень важная.

Бывший главный тренер клубов КХЛ, чемпион мира Андрей Николишин:

«Молодцы, что начали турнир с победы. Это было важно. Конечно, о какой-то концепции нового тренера пока рано что-либо говорить — прошла только одна игра. Но радует, что смогли вырвать победу в концовке матча. Любая победа всегда дает определенный стимул, толчок, особенно вырванная в концовке. Хорошо, что нам получилось это сделать.