Сборная России потеряла форварда первого звена! Личная драма Окулова и огромная дыра в нападении

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:152-й периодБеларусь0Словакия3
Группа B
тв
20:152-й периодКанада0Латвия1
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
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25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
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26.05Не началсяКазахстан
Германия
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тв
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26.05Не началсяБеларусь
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27.05Не началсяСША
Латвия
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27.05Не началсяШвейцария
Словакия
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27.05Не началсяФинляндия
Италия
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27.05Не началсяШвеция
Чехия
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Канада
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тв
28.05Не началсяШвеция
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28.05Не началсяДания
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Казахстан
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тв
29.05Не началсяШвейцария
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29.05Не началсяНорвегия
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29.05Не началсяСловакия
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29.05Не началсяГермания
Финляндия
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30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
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30.05Не началсяИталия
Канада
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30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
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31.05Не началсяСША
Германия
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31.05Не началсяЧехия
Дания
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31.05Не началсяРоссия
Швеция
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31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
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Финляндия
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1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
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1.06Не началсяСловакия
Чехия
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1.06Не началсяИталия
США
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Беларусь
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1.06Не началсяГермания
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6
США
00
7
Финляндия
00
8
Италия
10
21:03 (мск), источник: Sport24

Сборная России потеряла форварда первого звена! Личная драма Окулова и огромная дыра в нападении

Его должен заменить Толчинский.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Вопреки всеобщему скепсису, первый матч сборной России на чемпионате мира стоит признать удачным. Не только по результату. Наша команда на фоне чехов выглядела солиднее в позиционных атаках, да и в целом вела игру. Пропущенные контратаки впору списать на особенности стиля сборной Чехии, а не всегда уверенная игра вратаря прогнозировалась заранее. Александр Самонов, как и его напарники по вратарской бригаде, точно не сильная сторона этой команды.

Но был момент в матче с Чехией, который без всякого сомнения носит негативный окрас. Случился он во втором периоде. Дамил Мусил применил силовой прием против Константина Окулова, который вынудил нашего форварда отправится в раздевалку. Окулов не только пропустил остаток второй двадцатиминутки, но и не вышел на третью. А судя по словам Валерия Брагина на пресс-конференции, все даже серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд.

«Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно», — сказал главный тренер национальной команды.

Константин Окулов | Источник: РИА "Новости"

Если точнее, то у Окулова повреждение акромиально-ключичного сочленения. Травма для хоккеистов довольно распространенная, и редко когда она обходится легким испугом. Так, форвард системы СКА Марат Хуснутдинов на февральском этапе Евротура получил аналогичное повреждение и выбыл до конца сезона. А в далеком 2010-м «Ак Барс» из-за такой же травмы потерял в финале Кубка Гагарина Алексея Морозова.

На короткой дистанции травму Окулова сборная России практически не заметила. Благо на матч с чехами был заявлен тринадцатый нападающий — Дмитрий Воронков. Он то и занял место Окулова. И именно он стал автором голевой передачи в случае с шайбой Александра Барабанова. То есть формально эта перестановка помогла сборной России одержать победу.

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Но что дальше?

Брагин уже анонсировал, что Окулов пропустит как минимум следующий матч, а вместо него может сыграть Сергей Толчинский. Они в общем-то чем-то похожие игроки. Оба — фланговые техничные форварды, разделившие титул лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Кубка Гагарина. Между прочим, Окулов с Толчинским еще и ровесники. Но, во-первых, Сергей еще не в оптимальных кондициях. Во-вторых, у него не такой «химии» с Шалуновым как у Окулова. А в-третьих, MVP недавнего плей-офф КХЛ мог пригодиться и в другом звене.

Мало того, что сборная России потеряла мозговой центр первого звена. Чертовски обидно за самого Окулова, который никогда не играл на чемпионатах мира. На уровне молодежки его в свое время прокатил Брагин, а теперь, когда тот же тренер взял Константина на взрослый чемпионат, лидера ЦСКА настигла травма. Настоящая человеческая трагедия. Впрочем, все еще может обойтись. Да и игру на уколах в таком мужском виде спорта как хоккей еще никто не отменял.

Здоровья, Костя!

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