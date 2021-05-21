Сборная России потеряла форварда первого звена! Личная драма Окулова и огромная дыра в нападении
Его должен заменить Толчинский.
Его должен заменить Толчинский.
Вопреки всеобщему скепсису, первый матч сборной России на чемпионате мира стоит признать удачным. Не только по результату. Наша команда на фоне чехов выглядела солиднее в позиционных атаках, да и в целом вела игру. Пропущенные контратаки впору списать на особенности стиля сборной Чехии, а не всегда уверенная игра вратаря прогнозировалась заранее. Александр Самонов, как и его напарники по вратарской бригаде, точно не сильная сторона этой команды.
Но был момент в матче с Чехией, который без всякого сомнения носит негативный окрас. Случился он во втором периоде. Дамил Мусил применил силовой прием против Константина Окулова, который вынудил нашего форварда отправится в раздевалку. Окулов не только пропустил остаток второй двадцатиминутки, но и не вышел на третью. А судя по словам Валерия Брагина на
«Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно», — сказал главный тренер национальной команды.
Если точнее, то у Окулова повреждение
На короткой дистанции травму Окулова сборная России практически не заметила. Благо на матч с чехами был заявлен тринадцатый нападающий — Дмитрий Воронков. Он то и занял место Окулова. И именно он стал автором голевой передачи в случае с шайбой Александра Барабанова. То есть формально эта перестановка помогла сборной России одержать победу.
Но что дальше?
Брагин уже анонсировал, что Окулов пропустит как минимум следующий матч, а вместо него может сыграть Сергей Толчинский. Они в
Мало того, что сборная России потеряла мозговой центр первого звена. Чертовски обидно за самого Окулова, который никогда не играл на чемпионатах мира. На уровне молодежки его в свое время прокатил Брагин, а теперь, когда тот же тренер взял Константина на взрослый чемпионат, лидера ЦСКА настигла травма. Настоящая человеческая трагедия. Впрочем, все еще может обойтись. Да и игру на уколах в таком мужском виде спорта как хоккей еще никто не отменял.
Здоровья, Костя!