«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:152-й периодБеларусь0Словакия3
Группа B
тв
20:152-й периодКанада0Латвия1
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
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6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
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Группа A
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2
Беларусь
00
3
Великобритания
00
4
Дания
00
5
Словакия
00
6
Швейцария
00
7
Швеция
00
8
Чехия
10
Группа B
1
Германия
13
2
Казахстан
00
3
Канада
00
4
Латвия
00
5
Норвегия
00
6
США
00
7
Финляндия
00
8
Италия
10
21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами

Реванш за 0:4 в прошлом матче взят, но ошибок, над которыми надо работать нашей команде, хватает.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира со счётом 4:3 вырвала победу у команды Чехии. После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Валерий Брагин, прокомментировавший важный успех своей команды на старте турнира.

— Какие новости по состоянию здоровья Константина Окулова?

— Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно.

— Как оцените игру вратаря?

— Хорошая игра со стороны Самонова. Пропустил, правда, три гола. Но моментами хорошо выручал.

— Почему выбор пал именно на него?

— Александра мы готовили весь год, он имеет хороший опыт международных игр, решили его поставить.

— Согласны, что ошибок сегодня хватало?

— Первая встреча, всегда ошибки со всех сторон, все входят в чемпионат. Хорошо, что попался сильный соперник, в дальнейшем мы будем улучшать свою игру.

— Сильно переживали перед игрой и по ходу матча?

— Переживания не было, готовились к матчу, к серьёзному сопернику. Я много раз был в таких ситуациях.

— То есть с вашим тренерским опытом обошлось без мандража?

— Никакого мандража не было, в таком возрасте меня уже не потряхивает. Мы работали до конца.

— А ведь дело шло к овертайму…

— Если бы ушли в овертайм, то начали бы думать. Очень хорошая решающая атака, с места отбора пас и прицельный бросок Миши Григоренко.

— Какие новости по заявке сборной и сыграет ли Толчинский?

— По НХЛ осталось две вакансии, будем думать. По Сергею Толчинскому, думаю, что завтра сыграет, он в неплохом состоянии.

— Вы довольны действиями тренера Константина Шафранова?

— Серьёзная работа идёт над игрой в большинстве, дальше оно должно улучшиться. Сегодня были хорошие моменты в большинстве, один гол забили. Штаб доволен работой Константина Шафранова.

— Как отнеслись к тому, что вместо гимна России звучит классическая мелодия?

— Так сложилось, такова ситуация. Мы так же, как при гимне России, стоим и радуемся победе.

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История чемпионатов мира
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1
Канада
Канада
2
США
США
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Германия
Германия
1958
Норвегия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Польша
1
Чехословакия
Чехословакия
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
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