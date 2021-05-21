«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами
Реванш за 0:4 в прошлом матче взят, но ошибок, над которыми надо работать нашей команде, хватает.
Реванш за 0:4 в прошлом матче взят, но ошибок, над которыми надо работать нашей команде, хватает.
Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира со счётом 4:3 вырвала победу у команды Чехии. После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Валерий Брагин, прокомментировавший важный успех своей команды на старте турнира.
— Какие новости по состоянию здоровья Константина Окулова?
— Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно.
— Как оцените игру вратаря?
— Хорошая игра со стороны Самонова. Пропустил, правда, три гола. Но моментами хорошо выручал.
— Почему выбор пал именно на него?
— Александра мы готовили весь год, он имеет хороший опыт международных игр, решили его поставить.
— Согласны, что ошибок сегодня хватало?
— Первая встреча, всегда ошибки со всех сторон, все входят в чемпионат. Хорошо, что попался сильный соперник, в дальнейшем мы будем улучшать свою игру.
— Сильно переживали перед игрой и по ходу матча?
— Переживания не было, готовились к матчу, к серьёзному сопернику. Я много раз был в таких ситуациях.
— То есть с вашим тренерским опытом обошлось без мандража?
— Никакого мандража не было, в таком возрасте меня уже не потряхивает. Мы работали до конца.
— А ведь дело шло к овертайму…
— Если бы ушли в овертайм, то начали бы думать. Очень хорошая решающая атака, с места отбора пас и прицельный бросок Миши Григоренко.
— Какие новости по заявке сборной и сыграет ли Толчинский?
— По НХЛ осталось две вакансии, будем думать. По Сергею Толчинскому, думаю, что завтра сыграет, он в неплохом состоянии.
— Вы довольны действиями тренера Константина Шафранова?
— Серьёзная работа идёт над игрой в большинстве, дальше оно должно улучшиться. Сегодня были хорошие моменты в большинстве, один гол забили. Штаб доволен работой Константина Шафранова.
— Как отнеслись к тому, что вместо гимна России звучит классическая мелодия?
— Так сложилось, такова ситуация. Мы так же, как при гимне России, стоим и радуемся победе.