«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами

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Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира со счётом 4:3 вырвала победу у команды Чехии. После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Валерий Брагин, прокомментировавший важный успех своей команды на старте турнира.

— Какие новости по состоянию здоровья Константина Окулова?

— Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно.

— Как оцените игру вратаря?

— Хорошая игра со стороны Самонова. Пропустил, правда, три гола. Но моментами хорошо выручал.

— Почему выбор пал именно на него?

— Александра мы готовили весь год, он имеет хороший опыт международных игр, решили его поставить.

— Согласны, что ошибок сегодня хватало?

— Первая встреча, всегда ошибки со всех сторон, все входят в чемпионат. Хорошо, что попался сильный соперник, в дальнейшем мы будем улучшать свою игру.

— Сильно переживали перед игрой и по ходу матча?

— Переживания не было, готовились к матчу, к серьёзному сопернику. Я много раз был в таких ситуациях.

— То есть с вашим тренерским опытом обошлось без мандража?

— Никакого мандража не было, в таком возрасте меня уже не потряхивает. Мы работали до конца.

— А ведь дело шло к овертайму…

— Если бы ушли в овертайм, то начали бы думать. Очень хорошая решающая атака, с места отбора пас и прицельный бросок Миши Григоренко.

— Какие новости по заявке сборной и сыграет ли Толчинский?

— По НХЛ осталось две вакансии, будем думать. По Сергею Толчинскому, думаю, что завтра сыграет, он в неплохом состоянии.

— Вы довольны действиями тренера Константина Шафранова?

— Серьёзная работа идёт над игрой в большинстве, дальше оно должно улучшиться. Сегодня были хорошие моменты в большинстве, один гол забили. Штаб доволен работой Константина Шафранова.

— Как отнеслись к тому, что вместо гимна России звучит классическая мелодия?