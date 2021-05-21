«Сам даже не понял, что забил». Что говорили после финальной сирены матча Россия — Чехия
Барабанов соскучился по ребятам в сборной, а чешский тренер упрекнул своих в отсутствии смелости.
Барабанов соскучился по ребятам в сборной, а чешский тренер упрекнул своих в отсутствии смелости.
Сборная России по хоккею с победы стартовала на ЧМ-2021 в Риге. Наши парни трижды вели в счёте по ходу матча с чехами, соперник всякий раз отыгрывался, но на решающий гол от Михаила Григоренко за 19 секунд до сирены подопечные Филипа Пешана ответить попросту не успели.
После игры российские и чешские хоккеисты в формате видеоконференции ответили на вопросы журналистов.
Автор победной шайбы в матче Михаил Григоренко отметил атмосферу чемпионата мира, а также рассказал забавные подробности своего гола.
«Атмосфера хорошая была,
Многие ребята в первый раз приехали на ЧМ, все хотят доказать, что они достойны играть за сборную. Здесь собраны все сильнейшие, кто смог приехать. У нас хорошая команда.
Добавит ли уверенности победа в матче с Чехией? Да тут и так все уверены были в себе, у нашей страны одна задача — выигрывать в каждом матче. Приятно, что обыграли чехов, но нельзя недооценивать следующих соперников.
Форвард Александр Барабанов, также отличившийся голом, особо отметил голкипера Самонова и признался, что соскучился по многим ребятам в сборной.
«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн.
В команде я себя ощущаю прекрасно, соскучился по многим парням. Конечно, чувствую себя пока не на 100%,
Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан посетовал, что его команде не хватило смелости, а также прокомментировал ошибку, приведшую к решающему голу в матче.
«В чём причина ошибок? Думаю, дело и в нервах, и в «заржавелости». Мы хорошо начали, потом получили удаление и пропустили гол за пару секунд до выхода пятого игрока. Это добавило нервозности. Россия была лучше нас.
Нам надо лучше держать шайбу, в матчах перед стартом турнира у нас это получалось, мы здорово действовали по системе. Сегодня я ничего из этого не видел. Нам надо быть более уверенными с шайбой, сегодня нам не хватало смелости, мы не придерживались плана, играли нервно, поэтому проиграли. Надо быть сильнее психологически.
Почему все побежали меняться перед голом Григоренко на последних секундах?
Защитник чешской сборной Филип Гронек заявил, что против России, у которой в составе есть игроки НХЛ, играть намного тяжелее.
«Ожидали такой тяжёлой игры, против России было сложно играть, они здорово держали шайбу. Мы допустили несколько ошибок, соперник забил. Надо выучить этот урок и подготовиться к следующему матчу. Снова будет непростая игра, надо показать свой лучший хоккей.
У России в составе на этот раз находились хоккеисты НХЛ, была другая игра. Сегодня они играли лучше нас и заслужили победу. На турнире много сильных команд, будет непросто".