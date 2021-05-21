Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:153-й периодБеларусь0Словакия4
Группа B
тв
20:153-й периодКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
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24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
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25.05Не началсяВеликобритания
Дания
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тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
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26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
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26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
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тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
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27.05Не началсяФинляндия
Италия
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27.05Не началсяШвеция
Чехия
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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сам даже не понял, что забил». Что говорили после финальной сирены матча Россия — Чехия

Барабанов соскучился по ребятам в сборной, а чешский тренер упрекнул своих в отсутствии смелости.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Сборная России по хоккею с победы стартовала на ЧМ-2021 в Риге. Наши парни трижды вели в счёте по ходу матча с чехами, соперник всякий раз отыгрывался, но на решающий гол от Михаила Григоренко за 19 секунд до сирены подопечные Филипа Пешана ответить попросту не успели.

После игры российские и чешские хоккеисты в формате видеоконференции ответили на вопросы журналистов.

«У России одна задача — выигрывать в каждом матче. Мы и до чехов были уверены в себе»

Автор победной шайбы в матче Михаил Григоренко отметил атмосферу чемпионата мира, а также рассказал забавные подробности своего гола.

«Атмосфера хорошая была, по-моему. Почувствовалось, что чемпионат мира идёт, накал присутствовал. Мой гол в концовке так получился: чехи побежали меняться, Проворов мне отдал, я заехал в чужую зону и бросил в дальний угол. Сам даже не понял, что забил, так как услышал звук каркаса ворот, но ребята поехали поздравлять. В целом отличный матч, мы заслужили сегодня победу.

Многие ребята в первый раз приехали на ЧМ, все хотят доказать, что они достойны играть за сборную. Здесь собраны все сильнейшие, кто смог приехать. У нас хорошая команда.

Добавит ли уверенности победа в матче с Чехией? Да тут и так все уверены были в себе, у нашей страны одна задача — выигрывать в каждом матче. Приятно, что обыграли чехов, но нельзя недооценивать следующих соперников.

«Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты»

Форвард Александр Барабанов, также отличившийся голом, особо отметил голкипера Самонова и признался, что соскучился по многим ребятам в сборной.

«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн. Где-то я слышал раньше эту симфонию, но никаких чувств не вызвало. Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты. Он заслуженно получил приз лучшему игроку матча, дай бог, чтобы и дальше так продолжал.

В команде я себя ощущаю прекрасно, соскучился по многим парням. Конечно, чувствую себя пока не на 100%, всё-таки здесь площадка шире, да и перелёт сказывается. Но надеюсь, что буду прибавлять с каждой игрой".

«Никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, очень плохое решение»

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан посетовал, что его команде не хватило смелости, а также прокомментировал ошибку, приведшую к решающему голу в матче.

«В чём причина ошибок? Думаю, дело и в нервах, и в «заржавелости». Мы хорошо начали, потом получили удаление и пропустили гол за пару секунд до выхода пятого игрока. Это добавило нервозности. Россия была лучше нас.

Нам надо лучше держать шайбу, в матчах перед стартом турнира у нас это получалось, мы здорово действовали по системе. Сегодня я ничего из этого не видел. Нам надо быть более уверенными с шайбой, сегодня нам не хватало смелости, мы не придерживались плана, играли нервно, поэтому проиграли. Надо быть сильнее психологически.

Почему все побежали меняться перед голом Григоренко на последних секундах? Во-первых, мы должны держать шайбу, во-вторых, никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, это было плохое решение. Вот мы и поплатились.

«Против России сложно играть, на этот раз у неё в составе были хоккеисты НХЛ»

Защитник чешской сборной Филип Гронек заявил, что против России, у которой в составе есть игроки НХЛ, играть намного тяжелее.

«Ожидали такой тяжёлой игры, против России было сложно играть, они здорово держали шайбу. Мы допустили несколько ошибок, соперник забил. Надо выучить этот урок и подготовиться к следующему матчу. Снова будет непростая игра, надо показать свой лучший хоккей.

У России в составе на этот раз находились хоккеисты НХЛ, была другая игра. Сегодня они играли лучше нас и заслужили победу. На турнире много сильных команд, будет непросто".

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