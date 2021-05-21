Сборная Канады впервые проиграла команде Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (20-я минута) и Оскарс Батня (29). Индрашис отличился за две секунды до окончания первого периода. Ворота сборной Латвии защищал голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Матисс Кивлениекс.

Латвийская команда впервые в истории обыграла канадцев в матче чемпионата мира. Родоначальники хоккея впервые с 2016 года не сумели забросить ни одной шайбы в матче мирового первенства. На турнире в Москве и Санкт-Петербурге сборная Канады в заключительной встрече предварительного этапа проиграла финнам со счетом 0:2.

Сборные Латвии и Канады выступают в одной группе с командами Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. В следующей встрече латвийцы 22 мая сыграют с командой Казахстана, а канадцы днем позже встретятся со сборной США.