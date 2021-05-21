Большая сенсация на чемпионате мира! Латвия под руководством Хартли впервые в истории обыграла Канаду

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
16:15ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
20:15ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
20:15ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05Не началсяДания
Швеция
Группа B
22.05Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
22.05Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
22.05Не началсяФинляндия
США
Группа B
22.05Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
22.05Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
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Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
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31.05Не началсяСША
Германия
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31.05Не началсяЧехия
Дания
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Швеция
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31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
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1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
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1.06Не началсяСловакия
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13
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Дания
00
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Швейцария
00
6
Швеция
00
7
Чехия
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
13
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
Норвегия
00
5
США
00
6
Финляндия
00
7
Канада
10
8
Италия
10
22:48 (мск), источник: Sport24

Большая сенсация на чемпионате мира! Латвия под руководством Хартли впервые в истории обыграла Канаду

Талантливая молодежь из Канады опозорилась в первом матче на ЧМ-2021.

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Источник: https://iihf.com

На чемпионат мира-2021 ни одна сборная не смогла собрать оптимальный состав. Канада не стала исключением. В Ригу «Кленовые листья» привезли опытного тренера в лице Жерара Галлана, который выводил «Вегас» в дебютный сезон в финал Кубка Стэнли, а также талантливую молодежь. Отсутствие звезд в составе не означало, что канадцы не ставят самые высокие цели на турнире в Латвии. Они, как и всегда, приехали за золотом, и несмотря на большие проблемы с защитой перед стартом считались одними из фаворитов.

От Латвии наоборот ничего не ждали. Хозяйка ЧМ и так не может похвастаться большим количеством крутых игроков, так еще на домашний турнир не смогли приехать вратарь «Коламбуса» Мерзликин и форвард «Сан-Хосе» Балцерс. Бобу Хартли, который не первый год работает в латышской сборной, пришлось делать ставку на ветеранов (Карсмус, Дарзиньш) и неопытную молодежь, которая делает только первые шаги в профессиональном хоккее. Из-за того, что зрители на матчи пока не допущены, латыши даже не могут рассчитывать на фактор домашних трибун. Болельщики вынуждены смотреть игры своей команды дома, ведь в Риге даже заведения работают только на вынос или на террасах. Фан-зон в этом году тоже нет.

Но даже в таких условиях сборная Латвии сумела удивить. В первом матче на чемпионате мира Микс Индрашис за полторы секунды до конца первого периода пробил канадского голкипера Дарси Кемпера. Это уже была сенсация.

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После перерыва чудеса продолжились. Латыши сумели повести со счетом 2:0. Оскар Батня забросил лишь 4 шайбы за 122 игры в КХЛ, а в этом году играл вообще во французской лиге. Это не помешало ему вновь огорчить Кемпера. Даже ведя в две шайбы, команда Хартли не закрылась и продолжила атаковать. Канадцы, явно шокированные таким ходом игры, пробовали исправить ситуацию. В концовке второго периода создали несколько опасных моментов, но забить не сумели.

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Третий период команда Галлана вообще начала в меньшинстве — очень не похоже, что фаворит был готов к камбэку. Хозяева льда численное преимущество не реализовали, а потом и сами удалились. Но соперник тоже в большинстве был неэффективен. Канадцы больше чем в два раза перебросали Латвию, однако никакой пользы от этого не было. Минуты тикали, а в ворота Матисса Кивлениекса так и не влетело ни одной шайбы. На чемпионате мира готовилась первая огромная сенсация. Интересно, что латыши еще никогда в истории не обыграли Канаду. За шесть минут до конца сын тренера Артиса Аболса, Родриго, был близок к тому, чтобы сделать 3:0, однако шайба попала в щиток голкиперу.

Перед стартом турнира пределом для сборной Латвии считали выход в плей-офф. Но даже это казалось нереально, все-таки в группе помимо Канады есть Финляндия, США, Германия, Казахстан, Италия, Норвегия. Латыши должны были сражаться за четвертое место с немцами и казахами и на бумаге им проигрывали. Но теперь, после победы над фаворитом, кажется, могут претендовать на большее. Главное, чтобы после первого матча остались силы на следующие встречи. Боб Хартли, уже державший кубок в этом сезоне, должен найти правильные слова для своих игроков.

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