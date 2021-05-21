Большая сенсация на чемпионате мира! Латвия под руководством Хартли впервые в истории обыграла Канаду
Талантливая молодежь из Канады опозорилась в первом матче на ЧМ-2021.
Талантливая молодежь из Канады опозорилась в первом матче на ЧМ-2021.
На чемпионат мира-2021 ни одна сборная не смогла собрать оптимальный состав. Канада не стала исключением. В Ригу «Кленовые листья» привезли опытного тренера в лице Жерара Галлана, который выводил «Вегас» в дебютный сезон в финал Кубка Стэнли, а также талантливую молодежь. Отсутствие звезд в составе не означало, что канадцы не ставят самые высокие цели на турнире в Латвии. Они, как и всегда, приехали за золотом, и несмотря на большие проблемы с защитой перед стартом считались одними из фаворитов.
От Латвии наоборот ничего не ждали. Хозяйка ЧМ и так не может похвастаться большим количеством крутых игроков, так еще на домашний турнир не смогли приехать вратарь «Коламбуса» Мерзликин и форвард «Сан-Хосе» Балцерс. Бобу Хартли, который не первый год работает в латышской сборной, пришлось делать ставку на ветеранов (Карсмус, Дарзиньш) и неопытную молодежь, которая делает только первые шаги в профессиональном хоккее.
Но даже в таких условиях сборная Латвии сумела удивить. В первом матче на чемпионате мира Микс Индрашис за полторы секунды до конца первого периода пробил канадского голкипера Дарси Кемпера. Это уже была сенсация.
После перерыва чудеса продолжились. Латыши сумели повести со счетом 2:0. Оскар Батня забросил лишь 4 шайбы за 122 игры в КХЛ, а в этом году играл вообще во французской лиге. Это не помешало ему вновь огорчить Кемпера. Даже ведя в две шайбы, команда Хартли не закрылась и продолжила атаковать. Канадцы, явно шокированные таким ходом игры, пробовали исправить ситуацию. В концовке второго периода создали несколько опасных моментов, но забить не сумели.
Третий период команда Галлана вообще начала в меньшинстве — очень не похоже, что фаворит был готов к камбэку. Хозяева льда численное преимущество не реализовали, а потом и сами удалились. Но соперник тоже в большинстве был неэффективен. Канадцы больше чем в два раза перебросали Латвию, однако никакой пользы от этого не было. Минуты тикали, а в ворота Матисса Кивлениекса так и не влетело ни одной шайбы. На чемпионате мира готовилась первая огромная сенсация. Интересно, что латыши еще никогда в истории не обыграли Канаду. За шесть минут до конца сын тренера Артиса Аболса, Родриго, был близок к тому, чтобы сделать 3:0, однако шайба попала в щиток голкиперу.
Перед стартом турнира пределом для сборной Латвии считали выход в