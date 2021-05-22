Испытание аутсайдером. Сборная России по хоккею сыграет с британцами на чемпионате мира

Подопечные Валерия Брагина в пятницу стартовали на турнире с победы над командой Чехии со счетом 4:3, забив решающий гол за 19 секунд до конца третьего периода. Из-за повреждения встречу не смог закончить форвард Константин Окулов. Позднее стало известно, что он травмировал ключицу и не сможет сыграть с британцами.

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Вместо него в заявке на матч появятся форвард Сергей Толчинский, который из-за болезни пропустил Чешские игры, а также Андрей Кузьменко. Один из них может сыграть в первом звене с Максимом Шалуновым и Александром Барабановым, с которыми действовал Окулов. Также возможно появление в воротах Ивана Бочарова вместо Александра Самонова.

Сборная Великобритании пробилась в высший дивизион в 2018 году, выиграв турнир рангом ниже. На чемпионате мира 2019 года в Словакии британцы набрали два очка, как и французы, однако оказались выше их в группе благодаря победе в очной встрече в овертайме и сохранили место в элите. Причем в том матче сборная Великобритании уступала со счетом 0:3. Останутся британцы в высшем дивизионе и на следующий год из-за решения Международной федерации хоккея отменить вылет из элиты по итогам нынешнего турнира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_g9ZN35Qt-U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С двумя главными тренерами

В составе британцев несколько игроков являются уроженцами Канады, например вратарь Джексон Уисл, но ведущую роль в команде играют хоккеисты, родившиеся в Великобритании. Одним из них является лучший бомбардир сборной на чемпионате мира в Словакии Майк Хэммонд, забросивший тогда три шайбы. Он, как и большинство игроков сборной, выступает в домашнем чемпионате. Хэммонд забил один из голов в решающей встрече с французами в Кошице, а победу в овертайме принес Бен Дэвис, который также включен в состав команды на текущий чемпионат мира.

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В Риге не будет главного тренера Питера Расселла, под руководством которого британцы выступали на турнире 2019 года. Специалист, параллельно возглавляющий германский «Фрайбург», решил остаться на родине с семьей. Свое решение тренер мотивировал тем, что не видел родных девять месяцев. Вместо Расселла главными тренерами команды стали Адам Киф и Кори Нельсон.

Лучшие результаты на чемпионате мира сборная Великобритании показала еще до Второй мировой войны, дважды выиграв серебро (1937 и 1938 год). Олимпийским чемпионом команда становилась в 1936 году, а еще до Первой мировой войны она выиграла первый в истории чемпионат Европы. Такие успехи обусловлены тем, что команда была составлена преимущественно из североамериканцев.