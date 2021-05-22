Шарангович извинился за неприличный жест словакам в матче ЧМ

«В сегодняшнем матче со Словакией моя разочарованность привела к стыдному и безответственному действию в адрес их скамейки. Нет оправдания моему поступку, мне было неловко. Это не отражает, кто я есть как игрок и человек. Сегодня я подвел команду, тренеров и болельщиков. Я несу ответственность за свои действия и хотел бы извиниться перед командой Словакии и извлечь урок из этого», — говорится в заявлении Шаранговича, которое приводит агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Twitter.