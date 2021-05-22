Главный тренер сборной Латвии по хоккею объяснил сенсационную победу над Канадой

«Последние дни мы говорили о важности старта чемпионата мира против Канады. На самом деле это легкая игра, чтобы себя замотивировать. Матис Кивлениекс держал нас в игре, первый гол был очень важен, мы не хотели догонять соперника по счету. Лидерство в счете только помогло нам. Мы знали, как игра канадцев изменится в этих обстоятельствах», — пояснил тренер.