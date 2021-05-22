Черный юмор или сердечная благодарность? Болельщики в Риге принесли цветы к посольству Канады после победы на ЧМ

Посол Канады в республике Латвия господин Кевин Рекс — большой поклонник хоккея, как и положено настоящему канадцу. А еще он оказался человеком с солидным самообладанием, терпением и чувством юмора, поскольку после исторической победы сборной Латвии над канадцами в первом матче ЧМ-2021 ему пришлось столкнуться с крайне странным обстоятельством.

Латвийские болельщики очень необычно проявили свои эмоции после победы над родоначальниками хоккея: в ночь с пятницы на субботу они зачем-то в большом количестве принесли цветы к зданию канадского посольства. Очевидно, это был знак выражения признательности и благодарности Канаде, но форма, в которую они были облечены, заставил всех недоумевать. Обычно цветы к зданиям посольств несут в знак скорби и траура после каких-либо трагических событий, связанных с этой страной — так уже не раз бывало после крупных терактов.

Рекс, однако, оказался человеком стойким и скандал поднимать не стал.

«Проигрывать всегда неприятно. Но если уж и терпеть поражение, то в первом матче турнира и от хозяев чемпионата мира, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям, за вашу энергию, добрые слова и цветочки!», — написал посол в твиттере, сфотографировавшись на фоне возложенных цветов. Там же болельщики оставили плакатик с надписью: «Спасибо за самый великий день в истории латвийского хоккея».

Примечательно, что коллегу поддержал посол республики Словакия Ладислав Бабчан.

«Я был рад позвонить своему коллеге и другу Кевину Рексу. Но когда я смотрю на эти картинки, то мне его очень жаль. Впрочем, его лицо мне говорит, что он скоро будет в порядке. Держись, словаки с тобой даже в эти самые трудные времена!», — написал Бабчан, снабдив пост улыбающимися смайликами.

Латвийские политики почти никак не прокомментировали это странное проявление любви к канадцам со стороны своих соотечественников, ограничившись обычной радостью и поздравлениями по поводу победы.

«Поздравляем латвийскую команду с отличным стартом чемпионата мира! Особое восхищение вратарем Матисом Кивлениексом!», — написала бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

«Исторический старт для нашей команды на чемпионате мира! Спасибо всем хоккеистам за отличную игру. Продолжайте делать хорошую работу!», — написал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Отличный старт и очень важная победа! Горжусь нашими ребятами. И, да, спасибо послу Канады Кевину Рексу. Канадцы являются нашим большим союзником не только в сфере безопасности, но и в спорте», — написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, снабдив свой твит хитрым смайликом с подмигиванием.

Следующим матчем латвийцев на турнире станет игра против сборной Казахстана, но что-то подсказывает, что послу этой страны Тимуру Примбетову вряд ли придется делать фотографии подобно канадскому коллеге — даже в случае победы хозяев турнира.