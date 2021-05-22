Морозов об условиях проживания на ЧМ: Спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, тебе еду приносят. Не жалуюсь

Турнир проходит в условиях пузыря. По приезде в столицу Латвии российским хоккеистам пришлось провести три дня на обязательном карантине в гостинице. Тренировки при этом проходили дистанционно.

«Состояние нормальное. Два дня пришлось потерпеть, тренировки у нас достаточно серьезные были. В целом ничего: спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, кушаешь. Тебе еду приносят. Кормили неплохо, не жалуюсь. Я взял пару книжек, Пушкина и Горького. Еще с собой сериалы на планшете.

Вид из окна? На город, никаких особенно больших зданий нет, обычный вид. Хорошо, что оно открывается, а то в Чехии окна не открывались, и свежего воздуха не хватало.

Обращают ли внимание люди на улицах? Конечно, мы же с сопровождением едем, чтобы побыстрее добраться. На роликах у нас только вратари [добираются до льда на тренировках]. Мы-то можем в тапках поехать и потом переодеться, а им нельзя, — цитирует Морозова ТАСС.

В первом туре группового этапа Россия победила Чехию. Сегодня россияне сыграют с Великобританией.