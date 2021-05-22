Морозов об условиях проживания на ЧМ: Спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, тебе еду приносят. Не жалуюсь
Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал об условиях проживания на чемпионат мира в Риге.
Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал об условиях проживания на чемпионат мира в Риге.
Турнир проходит в условиях пузыря. По приезде в столицу Латвии российским хоккеистам пришлось провести три дня на обязательном карантине в гостинице. Тренировки при этом проходили дистанционно.
«Состояние нормальное. Два дня пришлось потерпеть, тренировки у нас достаточно серьезные были. В целом ничего: спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, кушаешь. Тебе еду приносят. Кормили неплохо, не жалуюсь. Я взял пару книжек, Пушкина и Горького. Еще с собой сериалы на планшете.
Вид из окна? На город, никаких особенно больших зданий нет, обычный вид. Хорошо, что оно открывается, а то в Чехии окна не открывались, и свежего воздуха не хватало.
Обращают ли внимание люди на улицах? Конечно, мы же с сопровождением едем, чтобы побыстрее добраться. На роликах у нас только вратари [добираются до льда на тренировках].
В первом туре группового этапа Россия победила Чехию. Сегодня россияне сыграют с Великобританией.