«В Англии все знают русских звезд, в магазинах продаются майки Овечкина». Лемтюгов — о хоккее в Великобритании

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:15Не началсяДания
Швеция
Группа B
12:15Не началсяНорвегия
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяФинляндия
США
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
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1.06Не началсяГермания
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2
Россия
13
3
Великобритания
00
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Дания
00
5
Швейцария
00
6
Швеция
00
7
Чехия
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
13
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
Норвегия
00
5
США
00
6
Финляндия
00
7
Канада
10
8
Италия
10
10:12 (мск), источник: Sport24

«В Англии все знают русских звезд, в магазинах продаются майки Овечкина». Лемтюгов — о хоккее в Великобритании

Представляем второго соперника России на ЧМ.

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Накануне второго матча сборной России на чемпионате мира, который наша команда проведет против сборной Великобритании, Sport24 поговорил с Николаем Лемтюговым, который на протяжении сезона выступал за «Шеффилд» в Британской элитной хоккейной лиге.

— Хоккей в Великобритании популярен?

— Там хоккей — это частная история, которая поддерживается определенными компаниями или олигархами, поэтому он там не настолько распространен. Тем не менее, дворцы там забиты полностью. По крайней на наших матчах там собиралось по 7−9 тысяч зрителей. С футболом по популярности хоккей конечно не может конкурировать, но если сравнить посещаемость в Англии и в КХЛ, то там все-таки народу ходит в разы побольше.

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— В плане околохоккея какой там уровень? Ближе к КХЛ, или ВХЛ?

— В их чемпионате совсем немного команд, 12 штук. Есть Шотландия, Уэльс, Англия. Есть хорошие дворцы, например, в Кардиффе, Шеффилде. У 5−6 команд с организацией все неплохо, но есть тот же Манчестер, у которого вообще странная площадка: по размеру она даже меньше финской, будто без средней зоны.

— В составе сборной Великобритании на этом ЧМ есть два человека, с которыми вы пересекались в «Шеффилде»: Роберт Дауд и Дэвид Филлипс. Что можете сказать об этих парнях?

— Они же и на прошлом чемпионате мира принимали участие. Это заслуженные люди. В Англии они очень многого добились, их можно назвать легендами британского хоккея. Например, Роберт имеет прозвище «золотой ребенок», и его даже на матчах так представляют. Для меня они очень достойные ребята, лидеры.

— Главный тренер этой сборной отказался от участия в турнире незадолго до его старта, сославшись на личные проблемы. Насколько это нормально, на ваш взгляд?

— Я знаю ситуацию, что там происходило, но по причинам этического характера не буду рассказывать. В жизни всякое бывает, поэтому не стоит его судить. С учетом нынешней ситуации, уже не стоит чему-то удивляться.

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— Как там относятся к России в целом?

— Я был очень удивлен, как меня приняли в команде. Не потому что я известный хоккеист, а просто по-человечески. Люди звали в ресторан, к себе домой, хотели, чтобы я рассказал, что происходит в России, потому что они многого не знают. В общем, все были очень положительно настроены.

— А к хоккейной России какое отношение?

— Раньше у них в лиге была команда «Эдинбург», и там играла пятерка русских игроков. Но эта команда проигрывала другим клубам со счетом 1:17, 0:14, такие счета были. Так что, наверное, те ребята не смогли показать всю силу русского хоккея (смеется). Но в Англии все знают русских звезд, в хоккейных магазинах у них продаются майки Овечкина, Малкина. Все это есть, люди все знают.

В «Шеффилде» помнят, как их команда приезжала играть в Омск, когда был Кубок Европейских чемпионов. Видите, как все закольцовано: я в Омске играл, потом в «Шеффилде» оказался. Интересно, на самом деле.

— Вы успели понять ментальность людей, живущих в Великобритании?

— Я не беру Лондон, потому что он как Москва. Там людям все равно друг на друга. Но я поездил по Шотландии, был в Ирландии, Уэльсе. Скажу так: люди очень внимательные. Они тебе всегда помогут, поддержат. Если магазин уже закрыт, то они обязательно спросят, что тебе нужно и подскажут, где это можно купить, помогут, чем смогут.

Когда пандемия началась, у нас закрыли чемпионат. Мы с женой как-то легко отнеслись ко всему этому, взяли детей и поехали в Шотландию. Забронировали отель, но оказалось, что он уже не принимает гостей. А мы уже приехали. Нам говорят: мы просто физически не можем вас пустить, иначе нас лишат лицензии, потому что все меры ужесточились. Но они предложили нам подушки и одеяла, чтобы мы могли удобно поспать в машине.

Даже на футболе в Англии люди болеют без агрессии. Да, у них там есть серьезные дерби, противостояния, но в целом все проходит мирно.

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— Есть ли у них какая-то отличительная особенность, благодаря которой они смогут пошуметь на этом ЧМ? Россия — характер, финны — организация игры, шведы — обученность.

— Нельзя забывать, что в основном там во многих командах и игроки, и тренеры — американцы и канадцы. Да, и среди англичан есть свои звезды: тот же Роберт Дауд — настоящий боец, который не боится вступать в жесткие единоборства и стыки. Он и подраться может. Но есть и другие англичане, которые избегают всего этого. В принципе, как и везде, все люди разные.

Каких-то отличительных особенностей у сборной Великобритании нет, потому что там люди по большому счету просто перенимают североамериканский хоккей. Вся лига забита хоккеистами, которые либо уже поиграли на каком-то уровне, либо не заиграли и просто дошли до определенного уровня уже в Великобритании.

— Как вам состав сборной России? Какие у нас перспективы на этом турнире?

— Что имеем, то имеем. Может быть, можно было кого-то добавить в состав. Я, например, на Жафярова с удовольствием посмотрел бы. Но радует, что есть молодые хоккеисты, которые показали себя в плей-офф. Тот же Воронков. Есть Окулов и Шалунов — эти люди должны обеспечивать результат команды. Глобально ничего не могу сказать: сами видите, что на этом чемпионате мира нет громких фамилий. И с одной стороны, это может быть даже хорошо. Сейчас важна и работа тренерского штаба, и работа самих ребят.

— Как вы считаете, есть ли у сборной Великобритании шансы в матче против России?

— Нам не будет легко в матче против Великобритании. Они обязательно повоюют. Да, скорее всего игра закончится с крупным счетом, но в начале матча тяжело будет в любом случае.

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Швейцария
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Германия
1
Россия
Россия
2
Швеция
Швеция
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Чехия
Чехия
2014
Беларусь
1
Россия
Россия
2
Финляндия
Финляндия
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Швеция
Швеция
2015
Чехия
1
Канада
Канада
2
Россия
Россия
3
США
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