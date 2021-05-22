«В Англии все знают русских звезд, в магазинах продаются майки Овечкина». Лемтюгов — о хоккее в Великобритании
Представляем второго соперника России на ЧМ.
Представляем второго соперника России на ЧМ.
Накануне второго матча сборной России на чемпионате мира, который наша команда проведет против сборной Великобритании, Sport24 поговорил с Николаем Лемтюговым, который на протяжении сезона выступал за «Шеффилд» в Британской элитной хоккейной лиге.
— Хоккей в Великобритании популярен?
— Там хоккей — это частная история, которая поддерживается определенными компаниями или олигархами, поэтому он там не настолько распространен. Тем не менее, дворцы там забиты полностью. По крайней на наших матчах там собиралось по 7−9 тысяч зрителей. С футболом по популярности хоккей конечно не может конкурировать, но если сравнить посещаемость в Англии и в КХЛ, то там
— В плане околохоккея какой там уровень? Ближе к КХЛ, или ВХЛ?
— В их чемпионате совсем немного команд, 12 штук. Есть Шотландия, Уэльс, Англия. Есть хорошие дворцы, например, в Кардиффе, Шеффилде. У 5−6 команд с организацией все неплохо, но есть тот же Манчестер, у которого вообще странная площадка: по размеру она даже меньше финской, будто без средней зоны.
— В составе сборной Великобритании на этом ЧМ есть два человека, с которыми вы пересекались в «Шеффилде»: Роберт Дауд и Дэвид Филлипс. Что можете сказать об этих парнях?
— Они же и на прошлом чемпионате мира принимали участие. Это заслуженные люди. В Англии они очень многого добились, их можно назвать легендами британского хоккея. Например, Роберт имеет прозвище «золотой ребенок», и его даже на матчах так представляют. Для меня они очень достойные ребята, лидеры.
— Главный тренер этой сборной отказался от участия в турнире незадолго до его старта, сославшись на личные проблемы. Насколько это нормально, на ваш взгляд?
— Я знаю ситуацию, что там происходило, но по причинам этического характера не буду рассказывать. В жизни всякое бывает, поэтому не стоит его судить. С учетом нынешней ситуации, уже не стоит
— Как там относятся к России в целом?
— Я был очень удивлен, как меня приняли в команде. Не потому что я известный хоккеист, а просто
— А к хоккейной России какое отношение?
— Раньше у них в лиге была команда «Эдинбург», и там играла пятерка русских игроков. Но эта команда проигрывала другим клубам со счетом 1:17, 0:14, такие счета были. Так что, наверное, те ребята не смогли показать всю силу русского хоккея (смеется). Но в Англии все знают русских звезд, в хоккейных магазинах у них продаются майки Овечкина, Малкина. Все это есть, люди все знают.
В «Шеффилде» помнят, как их команда приезжала играть в Омск, когда был Кубок Европейских чемпионов. Видите, как все закольцовано: я в Омске играл, потом в «Шеффилде» оказался. Интересно, на самом деле.
— Вы успели понять ментальность людей, живущих в Великобритании?
— Я не беру Лондон, потому что он как Москва. Там людям все равно друг на друга. Но я поездил по Шотландии, был в Ирландии, Уэльсе. Скажу так: люди очень внимательные. Они тебе всегда помогут, поддержат. Если магазин уже закрыт, то они обязательно спросят, что тебе нужно и подскажут, где это можно купить, помогут, чем смогут.
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Даже на футболе в Англии люди болеют без агрессии. Да, у них там есть серьезные дерби, противостояния, но в целом все проходит мирно.
— Есть ли у них
— Нельзя забывать, что в основном там во многих командах и игроки, и тренеры — американцы и канадцы. Да, и среди англичан есть свои звезды: тот же Роберт Дауд — настоящий боец, который не боится вступать в жесткие единоборства и стыки. Он и подраться может. Но есть и другие англичане, которые избегают всего этого. В принципе, как и везде, все люди разные.
— Как вам состав сборной России? Какие у нас перспективы на этом турнире?
— Что имеем, то имеем. Может быть, можно было
— Как вы считаете, есть ли у сборной Великобритании шансы в матче против России?
— Нам не будет легко в матче против Великобритании. Они обязательно повоюют. Да, скорее всего игра закончится с крупным счетом, но в начале матча тяжело будет в любом случае.