38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира
Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартует второй игровой день чемпионат мира по хоккею — 2021.
Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартует второй игровой день чемпионат мира по хоккею — 2021.
Сборная Швеции в первом матче на турнире сыграет с Данией. Начало встречи запланировано на 12:15.
Шведы объявили стартовый состав на официальной странице в «Твиттере». Место в воротах займёт 38-летний Виктор Фаст. Его сменщиком будет
Стартовые пятёрки сборной Швеции:
Тёммернес — Лундквист, Ракелль — Лундестрём — Олофссон.
Пилут — Нюгрен, А. Кемпе — Хольмберг — Сёренсен.
Дальбек — Лёв, М. Кемпе — Расмуссен — Фриберг.
Пудас, Линдберг — Линдхольм — Клингберг; Вингерли.
На групповом этапе сборная Швеции также встретится с командами России, Чехии, Великобритании, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.