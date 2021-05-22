38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:153-й периодДания4Швеция3
Группа B
12:153-й периодНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяФинляндия
США
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
13
2
Россия
13
3
Великобритания
00
4
Дания
00
5
Швейцария
00
6
Швеция
00
7
Чехия
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
13
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
Норвегия
00
5
США
00
6
Финляндия
00
7
Канада
10
8
Италия
10
11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартует второй игровой день чемпионат мира по хоккею — 2021.

Наверх

Сборная Швеции в первом матче на турнире сыграет с Данией. Начало встречи запланировано на 12:15.

Шведы объявили стартовый состав на официальной странице в «Твиттере». Место в воротах займёт 38-летний Виктор Фаст. Его сменщиком будет экс-голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

Стартовые пятёрки сборной Швеции:

Тёммернес — Лундквист, Ракелль — Лундестрём — Олофссон.
Пилут — Нюгрен, А. Кемпе — Хольмберг — Сёренсен.
Дальбек — Лёв, М. Кемпе — Расмуссен — Фриберг.
Пудас, Линдберг — Линдхольм — Клингберг; Вингерли.

На групповом этапе сборная Швеции также встретится с командами России, Чехии, Великобритании, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«В Англии все знают русских, в магазинах есть майки Овечкина»
Оказывается, британцы выигрывали Олимпиаду
Скандал на ЧМ: Капитан белорусов показал средний палец
Болельщики в Риге принесли цветы к посольству Канады после матча
Пресс-атташе Британии: Не поймите неправильно, но мы выйдем на Россию с желанием победить
38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира
Капитан сборной Беларуси Шарангович прокомментировал неприличный жест в адрес словаков
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
прогноз дня
Разгрому быть: прогноз на матч чемпионата мира Великобритания — Россия сегодня
Шарангович извинился за неприличный жест словакам в матче ЧМ
Испытание аутсайдером. Сборная России по хоккею сыграет с британцами на чемпионате мира
Белорусские хоккеисты проиграли словакам на старте чемпионата мира
Большая сенсация на чемпионате мира! Латвия под руководством Хартли впервые в истории обыграла Канаду
Сборная Канады впервые проиграла команде Латвии в матче чемпионата мира по хоккею
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1972
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
1996
Австрия
1
Чехия
Чехия
2
Канада
Канада
3
США
США
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
2015
Чехия
1
Канада
Канада
2
Россия
Россия
3
США
США
Кадр дня
Картонные болельщики на матче Россия - Чехия
«Сам даже не понял, что забил». Что говорили после финальной сирены матча Россия — Чехия
Сборная России потеряла форварда первого звена! Личная драма Окулова и огромная дыра в нападении
«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами
«В советское время за это сильно наказывали, нельзя удаляться в чужой зоне». Эксперты — о победе России над Чехией
Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?
Брагин рассказал о характере травмы нападающего Окулова
Александр Самонов признан лучшим игроком сборной России в первом матче ЧМ с Чехией
Сборная Германии разгромила команду Италии со счетом 9:4 в матче чемпионата мира по хоккею
Опрос
Как завершится матч Великобритания — Россия?
Третьяк: России нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне. В советское время за это сильно наказывали
Россия героически вырвала победу у Чехии в первый день ЧМ. Решающий гол наши забили за 19 секунд до сирены
Россия обыграла Чехию в своем первом матче на чемпионате мира
Тренер «Немана» Андрей Сидоренко: Приезд Шаранговича — большое подспорье для сборной
Форвард «Йокерита» Анттила назначен капитаном сборной Финляндии на ЧМ-2021
Нападающий Антон Бурдасов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2021
Защитник «Калгари» Нестеров прибыл в расположение сборной России
В Москве открылась официальная фан-зона сборной России по хоккею
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
2Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Беларусь уступила Словакии
Латвия сенсационно обыграла Канаду
Россия вырвала победу в матче с Чехией
Германия разгромила Италию на чемпионате мира
Латвийская группа Astro’n'out представила официальную песню ЧМ по хоккею
Хоккей возвращается! Официальный тизер ЧМ-2021
Рижский лед готов к чемпионату мира
Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ с Чехией
Михайлов: Не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре
Коварж: Все знают, что происходит, но я не хочу приплетать политику в матч с Россией
«Домой собрались?» В Латвии сборную России заподозрили в побеге из «пузыря» ЧМ
Вне заявки сборной России на ЧМ остаются 8 хоккеистов, среди них Толчинский
Не спешите «хоронить» Россию и просто верьте в парней! Что ждать от нашей сборной на ЧМ
Сборная России дозаявила пятерых игроков перед матчем с чехами
Команда Михаила Захарова одна из самых возрастных, Фальковский почти выше всех. Сборная Беларуси стартует на ЧМ-2021 десятой игрой со словаками
Яшин — о ЧМ-2021: Россия всегда является одним из фаворитов
Защитник сборной России: Родители сказали: «Без золота с ЧМ не возвращайтесь»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь