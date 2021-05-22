Пресс-атташе Британии: Не поймите неправильно, но мы выйдем на Россию с желанием победить

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:153-й периодДания4Швеция3
Группа B
12:153-й периодНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяФинляндия
США
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
13
2
Россия
13
3
Великобритания
00
4
Дания
00
5
Швейцария
00
6
Швеция
00
7
Чехия
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
13
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
Норвегия
00
5
США
00
6
Финляндия
00
7
Канада
10
8
Италия
10
11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Пресс-атташе Британии: Не поймите неправильно, но мы выйдем на Россию с желанием победить

Пресс-атташе сборной Великобритании Крис Эллис поделился ожиданиями от предстоящего матча ЧМ-2021 со сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы ещё не знаем, как себя покажет Россия. Да, состав не полон звёзд, как бывает обычно, но это всё равно будет сильная команда. Не поймите меня неправильно, но Великобритания выйдет на Россию с желанием победить. Эти парни верят в себя, а почему бы им не верить? Если они не смогут выиграть, то, возможно, смогут сыграть равный матч с небольшой разницей в счёте. Два года назад почти все матчи на ЧМ были равными, хотя случались провалы в третьих периодах. Поэтому все так расстроились из-за матча с Данией, ребята думали, это тот соперник, у которого можно «украсть» одно-два очка.

В глубине души ребята понимают, что добиться результата с Россией будет чертовски тяжело, но они в себя верят. Они уже столько чудес сотворили, путь этой сборной — настоящая сказка. Почему бы и нет? Надо попробовать не отпускать соперника далеко в счёте, хоть это и будет непросто. Игра вратаря будет ключевым фактором. Бен Баунс провёл великолепный ЧМ два года назад, в этом году и он, и Джексон Уисл находятся в великолепной форме. Оба перед ЧМ выступали в Элитной серии — турнире с четырьмя командами, который провели весной вместо отменённого сезона. Почти все члены сборной там играли. Уисл и Баунс играют за одну команду — «Ноттингем», вместе работали с тренером вратарей сборной на протяжении полутора месяцев. У них была конкуренция за ворота в «Ноттингеме», теперь продолжится и в сборной. С последним рубежом у нас всё отлично, — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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