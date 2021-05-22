Скандал на чемпионате мира: капитан белорусов показал средний палец соперникам. Шаранговича ждет дисквалификация?
Семь лет назад Знарок пропустил финал
Семь лет назад Знарок пропустил финал
Первый день чемпионата мира — 2021 запомнился не только яркими матчами и громкими сенсациями, но с серьезным скандалом. Сборная Белоруссии, которая играет в одной группе с Россией, стартовала игрой со Словакией. Команда Михаила Захарова пропустила три шайбы за семь минут первого периода и в итоге без шансов проиграла со счетом 2:5. По броскам в створ в этой встрече было примерное равенство, однако белорусов подвела реализация, а также эмоции. Форвард «Авангарда» Никита Комаров получил удаление до конца матча, а Егор Шарангович хоть и не сидел в штрафном боксе, но может получить дисквалификацию.
В концовке третьего периода при счете 4:2 в пользу словаков капитан сборной Белоруссии не реализовал буллит в ворота Конрада. 22-летний нападающий после этого настолько разозлился, что, приезжая мимо скамейки соперника, показал средний палец.
В моменте с буллитом вопросов у Егора не должно было возникнуть — он просто не сумел перехитрить голкипера, который сыграл лучше. Игровой момент. Тем более процент реализации буллитов вообще не такой высокий — около 30%. С пенальти в футболе забивают куда чаще. Возможно, Шаранговича вывела из себя не нереализованная попытка, а события, которые случились до этого. За пять минут до финальной сирены его гол в ворота Словакии отменили.
«Я так понял, что на турнирах ИИХФ
Также Шарангович на
«Я и так был недоволен, что не смог забросить буллит и сократить счет. Повелся на провокацию со стороны словацких хоккеистов. Но все равно не должен был так поступать. Хотел бы извиниться перед хоккеистами команды Словакии. Сейчас неудобно чувствую себя
Но и на этом извинения не закончились. Игрок у себя в инстаграме написал пост на двух языках. «В сегодняшней игре против Словакии мое разочарование привело к постыдным и безответственным действиям по отношению к скамейке запасных соперника. Моему поступку нет оправданий. Это не отражает того, кем я являюсь как игрок или как личность. Как наш капитан я с большим уважением отношусь к своим действиям на льду и за его пределами. Сегодня я подвел команду, наших тренеров и болельщиков. Я хочу извиниться перед словацкой командой, чтобы научиться двигаться вперед с этого момента».
В субботу, 22 мая, у Белоруссии выходной, а завтра игра со шведами. Однако есть вероятность, что Шаранговича могут дисквалифицировать за этот жест на один матч. В таких историях ИИХФ, как правило, идет на жесткие меры. Самый громкий скандал случился семь лет назад, когда Олег Знарок пропустил финал ЧМ-2014
Дисквалификация Шаранговича будет огромной потерей для команды Захарова. Егор — самый успешный и талантливый хоккеист сборной за последние годы. И неслучайно его сделали капитаном в 22 года. В этом сезоне он успешно выступал за «Нью-Джерси», набрав 30 (16+14) очков в 56 встречах и став третьим бомбардиром клуба. На чемпионат мира Шарангович поехал без контракта, его соглашение новичка с «Дэвилз» заканчивается летом, а новое пока не подписано. В данный момент агент игрока Дэн Мильштейн ведет переговоры с клубом.