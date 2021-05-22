Скандал на чемпионате мира: капитан белорусов показал средний палец соперникам. Шаранговича ждет дисквалификация?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:153-й периодДания4Швеция3
Группа B
12:153-й периодНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяФинляндия
США
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
13
2
Россия
13
3
Великобритания
00
4
Дания
00
5
Швейцария
00
6
Швеция
00
7
Чехия
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
13
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
Норвегия
00
5
США
00
6
Финляндия
00
7
Канада
10
8
Италия
10
12:34 (мск), источник: Sport24

Скандал на чемпионате мира: капитан белорусов показал средний палец соперникам. Шаранговича ждет дисквалификация?

Семь лет назад Знарок пропустил финал из-за «жеста смерти».

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Первый день чемпионата мира — 2021 запомнился не только яркими матчами и громкими сенсациями, но с серьезным скандалом. Сборная Белоруссии, которая играет в одной группе с Россией, стартовала игрой со Словакией. Команда Михаила Захарова пропустила три шайбы за семь минут первого периода и в итоге без шансов проиграла со счетом 2:5. По броскам в створ в этой встрече было примерное равенство, однако белорусов подвела реализация, а также эмоции. Форвард «Авангарда» Никита Комаров получил удаление до конца матча, а Егор Шарангович хоть и не сидел в штрафном боксе, но может получить дисквалификацию. Он-то и стал героем некрасивой ситуации.

В концовке третьего периода при счете 4:2 в пользу словаков капитан сборной Белоруссии не реализовал буллит в ворота Конрада. 22-летний нападающий после этого настолько разозлился, что, приезжая мимо скамейки соперника, показал средний палец.

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В моменте с буллитом вопросов у Егора не должно было возникнуть — он просто не сумел перехитрить голкипера, который сыграл лучше. Игровой момент. Тем более процент реализации буллитов вообще не такой высокий — около 30%. С пенальти в футболе забивают куда чаще. Возможно, Шаранговича вывела из себя не нереализованная попытка, а события, которые случились до этого. За пять минут до финальной сирены его гол в ворота Словакии отменили.

«Я так понял, что на турнирах ИИХФ чуть-чуть другие правила. Нельзя въезжать в зону вратаря. У нашего игрока (Андрея Белевича) был там один конек. Из-за этого гол не засчитали», — прокомментировал хоккеист эпизод.

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Также Шарангович на пресс-конференции извинился за свой жест.

«Я и так был недоволен, что не смог забросить буллит и сократить счет. Повелся на провокацию со стороны словацких хоккеистов. Но все равно не должен был так поступать. Хотел бы извиниться перед хоккеистами команды Словакии. Сейчас неудобно чувствую себя из-за того момента».

Но и на этом извинения не закончились. Игрок у себя в инстаграме написал пост на двух языках. «В сегодняшней игре против Словакии мое разочарование привело к постыдным и безответственным действиям по отношению к скамейке запасных соперника. Моему поступку нет оправданий. Это не отражает того, кем я являюсь как игрок или как личность. Как наш капитан я с большим уважением отношусь к своим действиям на льду и за его пределами. Сегодня я подвел команду, наших тренеров и болельщиков. Я хочу извиниться перед словацкой командой, чтобы научиться двигаться вперед с этого момента».

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В субботу, 22 мая, у Белоруссии выходной, а завтра игра со шведами. Однако есть вероятность, что Шаранговича могут дисквалифицировать за этот жест на один матч. В таких историях ИИХФ, как правило, идет на жесткие меры. Самый громкий скандал случился семь лет назад, когда Олег Знарок пропустил финал ЧМ-2014 из-за того, что в полуфинале показал «жест смерти» шведскому тренеру.

Дисквалификация Шаранговича будет огромной потерей для команды Захарова. Егор — самый успешный и талантливый хоккеист сборной за последние годы. И неслучайно его сделали капитаном в 22 года. В этом сезоне он успешно выступал за «Нью-Джерси», набрав 30 (16+14) очков в 56 встречах и став третьим бомбардиром клуба. На чемпионат мира Шарангович поехал без контракта, его соглашение новичка с «Дэвилз» заканчивается летом, а новое пока не подписано. В данный момент агент игрока Дэн Мильштейн ведет переговоры с клубом.

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Швеция
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Австрия
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Чехия
Чехия
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Канада
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Латвия
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Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
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2015
Чехия
1
Канада
Канада
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Россия
Россия
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США
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