Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею

Также в заявку на турнир входят.

вратари — Иван Бочаров («Динамо», Москва), Александр Самонов (СКА);.

защитники — Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Задоров («Чикаго», НХЛ);.

нападающие — Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Эмиль Галимов, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин и Иван Морозов (все — СКА).

На данный момент заявлено 24 хоккеиста, всего на чемпионат можно заявить 28 игроков.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. Во второй день турнира россияне встретятся с британцами (начало — 16:15 мск). В пятницу сборная России одержала победу над чехами со счетом 4:3. В группе А россияне также сыграют со сборными Белоруссии, Дании, Словакии, Швейцарии и Швеции.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.