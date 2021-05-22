Оказывается, британцы выигрывали Олимпиаду. Как это получилось и что стало с победителями?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Великобритания - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:15ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15Не началсяВеликобритания
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяФинляндия
США
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
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3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
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SF4
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LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
13
2
Дания
13
3
Россия
13
4
Великобритания
00
5
Швейцария
00
6
Чехия
10
7
Швеция
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
США
00
5
Финляндия
00
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
14:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оказывается, британцы выигрывали Олимпиаду. Как это получилось и что стало с победителями?

Субботний соперник сборной России — с богатой историей.

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Источник: Спорт-Экспресс

22 мая сборная России проведет свой второй матч на чемпионате мира — соперником команды Валерия Брагина станет сборная Великобритании. По составу это объективно слабейшая команда группы А, но мало кто знает, что у страны, которая всегда считалась футбольной, есть весомые достижения и в хоккее.

ИИХФ (Международная федерация хоккея) была основана в 1908 году, а первый чемпионат Европы состоялся в 1910-м. И чемпионами стали как раз британцы! В 1924 году Великобритания стала второй на Олимпиаде, а спустя 12 лет команду ждал грандиозный успех — на Олимпийских играх в Гармиш-Партенкирхене британцы стали чемпионами!

Как проходил турнир

В соревнованиях участвовало 15 сборных (СССР не принимал участия в хоккейном турнире, зато была, например, Латвия). Турнир был разделен на три этапа. По итогам первого дальше прошли сборные Канады, Швеции, США, Германии, Великобритании, Австрии, Венгрии и Чехословакии. Эта восьмерка была разделена на две группы, из которых в полуфинал выходило по две сильнейших команды.

Британцы попали в группу А вместе с немцами, венграми и грозными канадцами, которые на предварительном этапе разнесли всех соперников. Но в матче с британцами «Кленовые листья» сенсационно проиграли со счетом 1:2 и упустили первое место в группе. Сборная Великобритании сыграла вничью с немцами (1:1) и обыграла венгров (5:1). Из другой группы в решающий раунд вышли чехословаки и американцы.

На финальном этапе учитывались результаты предыдущих раундов, так что победа британцев над канадцами оказалась поистине золотой. Они обыграли чехословаков (5:0), а игра со сборной США завершилась со счетом 0:0 — таким образом, британцы оказались недосягаемыми для конкурентов.

Кто играл за британцев

Состав Великобритании на ОИ-1936: Джеймс Фостер, Артур Чайлд, Гордон Дэйлли, Карл Эрхард, Роберт Уимэн, Эдгар Бренчли, Александр Арчер, Джон Дэйви, Джеймс Чэппелл, Джон Коуэрд, Арчибальд Стинчкомб, Джэймс Борлэнд, Джон Килпатрик.

Из 13 игроков сборной Великобритании (да, тогда обходились таким количеством хоккеистов) девять выросли в Канаде, а 11 — выступали за канадские клубы. Узнав об этом, Ассоциация любительского хоккея Канады подала протест, в результате которого ИИХФ отстранила от соревнований Арчера и Фостера. Но вскоре канадцы сняли протест, и оба игрока сыграли на турнире.

Как сложилась судьба победителей

В звезд мирового хоккея британцы не выросли — даже в НХЛ никто так и не поиграл. Главным ветераном сборной победителей был единственный уроженец Лондона в команде Карл Эрхард, которому в 1936 году было 39 лет. В итоге он дожил до 91 года.

Автор победного гола в ворота канадцев Эдгар Бренчли прожил 63 года. Он играл в Восточной любительской хоккейной лиге, но при этом провел несколько сезонов в Великобритании за «Ричмонд». По окончании игровой карьеры (а выходил на лед Бренчли до 42 лет) он тренировал команды юниорских лиг Канады — «Садбери» и «Толедо».

Арчер, которого в 1936-м чуть не сняли с олимпийского турнира, завершил карьеру в 1945-м из-за перелома черепа. После этого он тренировал «Уэмбли» и «Ноттингем».

Удивительна история Арчи Стинчкомба, который видел только одним глазом. Более того, он стал одним из первых британских хоккеистов, забросивших более 100 шайб за карьеру. А после завершения карьеры в 1949-м возглавил «Ноттингем» и дважды привел его к чемпионству (1951, 1953).

Пожалуй, главной звездой сборной Великобритании был вратарь Джимми Фостер. Когда ему было семь лет, его семья эмигрировала в Канаду, где Джимми и обучался хоккею. На Олимпиаде он четырежды отыграл на «ноль» в семи матчах, а потом играл на чемпионатах Европы в 1937 и 1938 годах. Но вскоре вернулся в Канаду, чтобы работать на авиационном заводе, а параллельно выступал за любительскую команду из Квебека.

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Чехословакия
Чехословакия
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Швеция
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