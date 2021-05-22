Определен вратарь сборной России на матч ЧМ-2021 с Великобританией
Иван Бочаров будет защищать ворота сборной России в матче чемпионата мира против команды Великобритании, сообщил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.
Иван Бочаров будет защищать ворота сборной России в матче чемпионата мира против команды Великобритании, сообщил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.
Российские хоккеисты в стартовой игре на турнире обыграли команду Чехии со счетом 4:3. Ворота в пятинцу защищал Александр Самонов.
Сборная России сыграет с Великобританией в субботу. Игра в Риге начнется в 16:15 по московскому времени.
«Да, по плану сегодня в старте Иван Бочаров», — сказал Ротенберг, слова которого приводит РИА Новости.