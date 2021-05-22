Сборная Дании впервые в истории обыграла шведов на чемпионате мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе датчан отметились Никлас Йенсен (31, 38 и 49-я минуты), Эмиль Кристенсен (39). У шведов отличились Карл Клинберг (22, 51) и Хенрик Тёммернес (36).

Сборные Швеции и Дании выступают в одной группе с командами России, Чехии, Словакии, Швейцарии, Белоруссии и Великобритании. Позднее в субботу в группе A пройдут матчи между сборными России и Великобритании, а также Чехии и Швейцарии.