Латвия — Казахстан. Превью к первому матчу сборной на ЧМ-2021
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Все самое главное.
Сборная Казахстана сегодня сыграет первый матч на чемпионате мира в
В последний раз сборные Казахстана и Латвии встречались в 2016 году на чемпионате мира в Москве. Победа тогда осталась на стороне сборной Латвии. С тех пор составы обеих команд существенно изменились. Статистика личных встреч в пользу соперника — шесть побед в семи матчах.
Главный тренер сборной Латвии — Боб Хартли, наставник непримиримого соперника «Барыса» в КХЛ — омского «Авангарда». Работает со сборной еще с 2016 года, на домашнем турнире латыши настроены идти до финала. После победы над Канадой Хартли высказался о сборной Казахстана:
«Конечно, у Казахстана будет примерно тот же подбор игроков, что мы видим в “Барысе” в рамках КХЛ. Я знаю хорошо эту команду и игроков. У Казахстана отличная команда, которая всегда бьется за победу, думаю, это будет отличная игра. Вторая игра за два дня — это всегда нелегко. Поэтому нам нужно будет найти новые силу и энергию, быть готовыми. Я тренирую сборную Латвии, и не могу знать, что происходит в казахстанской команде, но одно я знаю точно, работая в КХЛ не первый год, эти парни имеют много гордости и кто бы ни надел на себя джерси сборной, будет готов биться за честь своей страны», — пишет Sports.kz.
Нападающий сборной Казахстана Антон Сагадеев также рассказал об ожиданиях от первого матча на турнире:
— Ощущения отличные, чувствую себя замечательно! Для меня это первый чемпионат мира в
Но мы готовимся к этой тяжелой игре.
— Соперник провел первый матч, а вы с 13 мая еще не играли, это преимущество?
— Особой разницы нет, лучше или хуже, что они сыграли, а мы еще нет. Мы также ждем эту первую игру, очень соскучились и у нас много желания играть. Считаю, не нужно обращать на это внимание.
— Боб Хартли — главный тренер сборной Латвии, настраиваетесь, что стиль игры будет схож с «Авангардом»?
— Не думаю, что будет
Матч Латвия — Казахстан начнется в 23:15 по времени