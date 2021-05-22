Латвия — Казахстан. Превью к первому матчу сборной на ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:15ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15ПерерывВеликобритания1Россия5
Группа B
тв
16:15ПерерывФинляндия2США1
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
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Все таблицы
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1
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13
2
Дания
13
3
Россия
13
4
Великобритания
00
5
Швейцария
00
6
Чехия
10
7
Швеция
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
США
00
5
Финляндия
00
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
14:54 (мск), источник: Sports.Ru

Латвия — Казахстан. Превью к первому матчу сборной на ЧМ-2021

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Источник: Sports.Ru

Сборная Казахстана сегодня сыграет первый матч на чемпионате мира в топ-дивизионе. Соперник — сборная Латвии. Хозяева стартовали на турнире с сенсации, одержав накануне победу над Канадой — 2:0. Если соперник уже провел первый матч, то казахстанские хоккеисты в последний раз играли 13 мая, победив в первом и единственном в рамках подготовки товарищеском матче со сборной Беларуси. Один из наших игроков по-прежнему находится на самоизоляции, сдав положительный тест на коронавирус 15 мая.

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В последний раз сборные Казахстана и Латвии встречались в 2016 году на чемпионате мира в Москве. Победа тогда осталась на стороне сборной Латвии. С тех пор составы обеих команд существенно изменились. Статистика личных встреч в пользу соперника — шесть побед в семи матчах.

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Главный тренер сборной Латвии — Боб Хартли, наставник непримиримого соперника «Барыса» в КХЛ — омского «Авангарда». Работает со сборной еще с 2016 года, на домашнем турнире латыши настроены идти до финала. После победы над Канадой Хартли высказался о сборной Казахстана:

«Конечно, у Казахстана будет примерно тот же подбор игроков, что мы видим в “Барысе” в рамках КХЛ. Я знаю хорошо эту команду и игроков. У Казахстана отличная команда, которая всегда бьется за победу, думаю, это будет отличная игра. Вторая игра за два дня — это всегда нелегко. Поэтому нам нужно будет найти новые силу и энергию, быть готовыми. Я тренирую сборную Латвии, и не могу знать, что происходит в казахстанской команде, но одно я знаю точно, работая в КХЛ не первый год, эти парни имеют много гордости и кто бы ни надел на себя джерси сборной, будет готов биться за честь своей страны», — пишет Sports.kz.

Нападающий сборной Казахстана Антон Сагадеев также рассказал об ожиданиях от первого матча на турнире:

— Ощущения отличные, чувствую себя замечательно! Для меня это первый чемпионат мира в ТОП-дивизионе, поэтому с нетерпением жду эту игру. Особо не следил за Латвией, но знаю, что они вчера обыграли канадцев. Мы и так знали, что Латвия очень сильный соперник и там много хороших и опытных игроков, которые играли не на одном чемпионате мира, у них большой опыт.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа B, 22.05.2021, 20:15

Латвия-Казахстан-

Но мы готовимся к этой тяжелой игре.

— Соперник провел первый матч, а вы с 13 мая еще не играли, это преимущество?

— Особой разницы нет, лучше или хуже, что они сыграли, а мы еще нет. Мы также ждем эту первую игру, очень соскучились и у нас много желания играть. Считаю, не нужно обращать на это внимание.

— Боб Хартли — главный тренер сборной Латвии, настраиваетесь, что стиль игры будет схож с «Авангардом»?

— Не думаю, что будет какой-то похожий с «Авангардом» стиль, потому что каждый тренер строит игру команды от исполнителей в том или ином составе. Думаю, здесь совсем другая команда будет. Мы знаем, что они будут играть хороший, быстрый хоккей. Сейчас все так играют, на это акцент не делаем.

Матч Латвия — Казахстан начнется в 23:15 по времени Нур-Султана. Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал «QAZSPORT».

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1959
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1970
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1981
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
2005
Австрия
1
Чехия
Чехия
2
Канада
Канада
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Россия
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