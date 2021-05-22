Тренер британцев: Ребята будут играть с Россией, а не просить автографы
Главный тренер сборной Великобритании Питер Рассел высказался в преддверии матча ЧМ-2021 с Россией.
Главный тренер сборной Великобритании Питер Рассел высказался в преддверии матча ЧМ-2021 с Россией.
Игра состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 16:15 по московскому времени.
Отметим, что Расселл остался в Великобритании, чтобы побыть с семьей после 9-месячного отсутствия. В Риге работают тренеры Адам Киф и Кори Нилсон.
«Ребята будут на седьмом небе от счастья перед матчем с Россией, предвкушать игру с одними из лучших хоккеистов мира. Это круто, так и должно быть. Но они будут не просить автографы, а играть. Они знают, кто их соперник, очень круто сыграть с Россией.
Помню, мы с Канадой играли в том году, летели 0:6, поворачиваюсь к одному из ребят, а он мне: «Как же классно!» Я такой: «Что?!» Просто все восхищались соперником и тем, как мы старались от него не отставать. Мы не сдавались, просто было круто сыграть с такой командой.
В любом чемпионате есть
Сможем ли задержаться в элите дольше, чем на три года? В этом году мы попали в тяжелую группу, но это неважно, ты все равно должен показать свою лучшую игру. Мы будем в элите три года, это здорово, обычно команды поднимаются наверх, а потом сразу вылетают. Думаю, мы сможем удивить людей,
В следующем году, надеюсь, будет полноценный сезон у ребят, на трибуны вернутся болельщики, мы все вернемся к нормальной жизни. У нас всегда есть шанс выиграть матч, мы уже доказали, что способны на это. Если все сведется к одному матчу за выживание, наша команда способна на победу.
Что сделаю, если обыграем Россию? Да ничего особенного. Здорово сыграть с такой хоккейной державой. Постараемся зарядить ребят хорошим настроем, чтобы они цеплялись за игру как можно дольше. Попробуем замедлить скорость русских, заставить их отбрасывать шайбу, а не делать передачи. Мы знаем, как Россия хороша, даже без звезд НХЛ там все равно четыре защитника и два нападающих из НХЛ, а все остальные из КХЛ. Без сомнения, это хорошая команда.
Будем надеяться, что Россия будет уставшей после матча с чехами (улыбается). Это еще один памятный день в истории нашей сборной, никакого давления нет. Может, однажды мы сможем обыграть