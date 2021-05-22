Тренер британцев: Ребята будут играть с Россией, а не просить автографы

«Ребята будут на седьмом небе от счастья перед матчем с Россией, предвкушать игру с одними из лучших хоккеистов мира. Это круто, так и должно быть. Но они будут не просить автографы, а играть. Они знают, кто их соперник, очень круто сыграть с Россией.



Помню, мы с Канадой играли в том году, летели 0:6, поворачиваюсь к одному из ребят, а он мне: «Как же классно!» Я такой: «Что?!» Просто все восхищались соперником и тем, как мы старались от него не отставать. Мы не сдавались, просто было круто сыграть с такой командой.



В любом чемпионате есть топ-клубы и клубы, которые бьются внизу таблицы. Ребята выйдут и проверят, как долго они смогут оставаться в игре. Кто знает, может, Россия выйдет на встречу сонной и не готовой? Посмотрим, как сложится этот матч. Ребята ждут не дождутся снова сыграть в элите и будут выкладываться без остатка. Если будут моменты, они попробуют их реализовать, будут биться.



Сможем ли задержаться в элите дольше, чем на три года? В этом году мы попали в тяжелую группу, но это неважно, ты все равно должен показать свою лучшую игру. Мы будем в элите три года, это здорово, обычно команды поднимаются наверх, а потом сразу вылетают. Думаю, мы сможем удивить людей, что-то доказать им. Я и в том году это говорил и оказался прав. Мне кажется, мы снова можем чего-то добиться.

