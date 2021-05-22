Йенсен: Это великий день для датского хоккея, долго не забудем матч со Швецией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:15ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15ПерерывВеликобритания1Россия5
Группа B
тв
16:15ПерерывФинляндия2США1
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
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5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
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LSF2
Финал
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WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
13
2
Дания
13
3
Россия
13
4
Великобритания
00
5
Швейцария
00
6
Чехия
10
7
Швеция
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
США
00
5
Финляндия
00
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Йенсен: Это великий день для датского хоккея, долго не забудем матч со Швецией

Нападающий сборной Дании Никлас Йенсен прокомментировал победу в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3).

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Источник: РИА "Новости"

«Эта победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков. Мы недосчитались многих наших игроков на этом турнире и всё равно так здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше. Гордимся нашей сегодняшней игрой.

Как удалось набрать четыре очка со шведами? Юлиан (Юлиан Якобсен, форвард сборной Дании. — Прим. “Чемпионата”) мне помог (смеётся). Команда сыграла здорово, перед матчем мы говорили, что единственный способ обыграть такую сильную команду, как Швеция, — показать командную работу. Мы играли по своей системе, в такой ситуации легче добиваться индивидуальных результатов. Шайба сегодня шла ко мне, но всё идёт от командной игры. Мы играли всей пятёркой все 60 минут.

На завтрак ел спагетти болоньезе в 8 утра, я их ем перед матчем. Хорошо, что отель их приготовил. Конечно, это великий день для датского хоккея, но это только первая встреча турнира, до выполнения задачи ещё далеко. Но это очень важный день, мы этот матч долго не забудем. Сейчас можем порадоваться, но завтра новый матч.

Мой последний гол? Бёдкер проделал отличную работу на правом борту, подержал шайбу, освободил для меня время и пространство, потом сделал передачу, мы такое практиковали. Вроде бы я и до этого бросал один раз, когда перед воротами наши ребята закрывали обзор вратарю. Мог забивать и тогда, но сразу получил ещё один шанс. Партнёры продемонстрировали отличное терпение, освободили для меня пространство, а Труэ здорово закрыл вратаря. Мне надо было только точно попасть, к счастью, я забил», — приводит слова Йенсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Канада
Канада
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СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1970
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1981
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
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Австрия
1
Чехия
Чехия
2
Канада
Канада
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