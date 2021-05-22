Йенсен: Это великий день для датского хоккея, долго не забудем матч со Швецией

«Эта победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков. Мы недосчитались многих наших игроков на этом турнире и всё равно так здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше. Гордимся нашей сегодняшней игрой.



Как удалось набрать четыре очка со шведами? Юлиан (Юлиан Якобсен, форвард сборной Дании. — Прим. “Чемпионата”) мне помог (смеётся). Команда сыграла здорово, перед матчем мы говорили, что единственный способ обыграть такую сильную команду, как Швеция, — показать командную работу. Мы играли по своей системе, в такой ситуации легче добиваться индивидуальных результатов. Шайба сегодня шла ко мне, но всё идёт от командной игры. Мы играли всей пятёркой все 60 минут.



На завтрак ел спагетти болоньезе в 8 утра, я их ем перед матчем. Хорошо, что отель их приготовил. Конечно, это великий день для датского хоккея, но это только первая встреча турнира, до выполнения задачи ещё далеко. Но это очень важный день, мы этот матч долго не забудем. Сейчас можем порадоваться, но завтра новый матч.



Мой последний гол? Бёдкер проделал отличную работу на правом борту, подержал шайбу, освободил для меня время и пространство, потом сделал передачу, мы такое практиковали. Вроде бы я и до этого бросал один раз, когда перед воротами наши ребята закрывали обзор вратарю. Мог забивать и тогда, но сразу получил ещё один шанс. Партнёры продемонстрировали отличное терпение, освободили для меня пространство, а Труэ здорово закрыл вратаря. Мне надо было только точно попасть, к счастью, я забил», — приводит слова Йенсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.