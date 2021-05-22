Сборная России по хоккею объявила состав на матч с Великобританией на ЧМ-2021
Сборная России объявила состав на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Великобритании.
Сборная России объявила состав на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Великобритании.
Вратарь: Иван Бочаров (Александр Самонов).
Первое звено: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Толчинский;.
Второе звено: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;.
Третье звено: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;.
Четвертое звено: Дронов,
Встреча между сборными России и Великобритании начнется в 16.15 мск.
В первой игре первенства мира российская команда обыграла чешских хоккеистов со счетом 4:3. В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Артем
Чемпионат мира по хоккею проходит в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.