Шведский тренер: Игроки из НХЛ хотели поиграть в хоккей, а не биться друг за друга

«Я думаю о тех хоккеистах, которые должны задавать стандарты в этой команде. Я не думаю, что эти ребята из НХЛ показали положительный пример того, как нужно биться друг за друга и работать, чтобы побеждать в равных матчах. Похоже, они просто хотели поиграть в хоккей, и это плохой сигнал», — цитирует Рённберга SVT.