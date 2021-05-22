Шведский тренер: Игроки из НХЛ хотели поиграть в хоккей, а не биться друг за друга

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:15ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15ПерерывВеликобритания1Россия5
Группа B
тв
16:15ПерерывФинляндия2США1
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Казахстан
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Швейцария
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
13
2
Дания
13
3
Россия
13
4
Великобритания
00
5
Швейцария
00
6
Чехия
10
7
Швеция
10
8
Беларусь
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
13
3
Казахстан
00
4
США
00
5
Финляндия
00
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
16:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Шведский тренер: Игроки из НХЛ хотели поиграть в хоккей, а не биться друг за друга

Знаменитый шведский тренер Роджер Рённберг обрушился с критикой на лидеров сборной Швеции после поражения в матче с командой Дании (3:4) на чемпионате мира 2021 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю о тех хоккеистах, которые должны задавать стандарты в этой команде. Я не думаю, что эти ребята из НХЛ показали положительный пример того, как нужно биться друг за друга и работать, чтобы побеждать в равных матчах. Похоже, они просто хотели поиграть в хоккей, и это плохой сигнал», — цитирует Рённберга SVT.

В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«В Англии все знают русских, в магазинах есть майки Овечкина»
Оказывается, британцы выигрывали Олимпиаду
Скандал на ЧМ: Капитан белорусов показал средний палец
«Фиаско на старте». Теперь на ЧМ опозорились шведы
Сборная России по хоккею объявила состав на матч с Великобританией на ЧМ-2021
Тренер британцев: Ребята будут играть с Россией, а не просить автографы
Латвия — Казахстан. Превью к первому матчу сборной на ЧМ-2021
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Нападающий сборной Дании и «Йокерита» Йенсен стал автором первого хет-трика на ЧМ-2021
Определен вратарь сборной России на матч ЧМ-2021 с Великобританией
Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею
Пресс-атташе Британии: Не поймите неправильно, но мы выйдем на Россию с желанием победить
38-летний Виктор Фаст сыграет в воротах Швеции в её первом матче на чемпионате мира
Капитан сборной Беларуси Шарангович прокомментировал неприличный жест в адрес словаков
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1959
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1970
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1981
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
2005
Австрия
1
Чехия
Чехия
2
Канада
Канада
3
Россия
Россия
Кадр дня
Картонные болельщики на матче Россия - Чехия
Морозов об условиях проживания на ЧМ: Спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, тебе еду приносят. Не жалуюсь
Черный юмор или сердечная благодарность? Болельщики в Риге принесли цветы к посольству Канады после победы на ЧМ
прогноз дня
Разгрому быть: прогноз на матч чемпионата мира Великобритания — Россия сегодня
Третьяк: Российские хоккеисты должны решать исход матча с британцами в первом периоде
Главный тренер сборной Латвии по хоккею объяснил сенсационную победу над Канадой
Защитник Канады — о поражении Латвии: Матч был неплохим, мы продолжим становиться лучше
Шарангович извинился за неприличный жест словакам в матче ЧМ
Испытание аутсайдером. Сборная России по хоккею сыграет с британцами на чемпионате мира
Белорусские хоккеисты проиграли словакам на старте чемпионата мира
Большая сенсация на чемпионате мира! Латвия под руководством Хартли впервые в истории обыграла Канаду
Сборная Канады впервые проиграла команде Латвии в матче чемпионата мира по хоккею
«Сам даже не понял, что забил». Что говорили после финальной сирены матча Россия — Чехия
Сборная России потеряла форварда первого звена! Личная драма Окулова и огромная дыра в нападении
«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами
«В советское время за это сильно наказывали, нельзя удаляться в чужой зоне». Эксперты — о победе России над Чехией
Как завершится матч Великобритания — Россия?
Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?
Брагин рассказал о характере травмы нападающего Окулова
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
2Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Дания вырвала победу у Швеции
Германия одержала вторую победу на чемпионате мира
Беларусь уступила Словакии
Латвия сенсационно обыграла Канаду
Россия вырвала победу в матче с Чехией
Германия разгромила Италию на чемпионате мира
Латвийская группа Astro’n'out представила официальную песню ЧМ по хоккею
Хоккей возвращается! Официальный тизер ЧМ-2021
Рижский лед готов к чемпионату мира
Александр Самонов признан лучшим игроком сборной России в первом матче ЧМ с Чехией
Сборная Германии разгромила команду Италии со счетом 9:4 в матче чемпионата мира по хоккею
Третьяк: России нужно прибавлять в защите и не удаляться в чужой зоне. В советское время за это сильно наказывали
Россия героически вырвала победу у Чехии в первый день ЧМ. Решающий гол наши забили за 19 секунд до сирены
Россия обыграла Чехию в своем первом матче на чемпионате мира
Тренер «Немана» Андрей Сидоренко: Приезд Шаранговича — большое подспорье для сборной
Форвард «Йокерита» Анттила назначен капитаном сборной Финляндии на ЧМ-2021
Нападающий Антон Бурдасов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2021
Защитник «Калгари» Нестеров прибыл в расположение сборной России
В Москве открылась официальная фан-зона сборной России по хоккею
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь